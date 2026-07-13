मूलांक 8 राशिफल 13 जुलाई 2026: मेहनत का मिलेगा फल, लेकिन आज भूलकर भी ना करें ये गलती
मूलांक 8 वालों के लिए 13 जुलाई 2026 का दिन मेहनत का फल देने वाला है, लेकिन एक छोटी सी गलती सब बिगाड़ सकती है। करियर में बड़ा मौका, रिश्तों में संतुलन और स्वास्थ्य पर सावधानी की जरूरत। शनि की सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें और आज का दिन सही दिशा में लगाएं।
13 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 8 वाले लोगों के लिए मेहनत और व्यवस्था का संतुलन बनाने वाला रहेगा। शनि की ऊर्जा आपको जिम्मेदार और लगातार काम करने की याद दिलाएगी, लेकिन 13 जुलाई 2026 के दिन का मूलांक 4 व्यवस्था पर जोर देगा और भाग्यांक 3 बात साफ रखने की मांग करेगा। आज मेहनत का फल मिल सकता है, लेकिन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है।
मूलांक 8 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, लेकिन बात पहुंचने का तरीका थोड़ा भारी लग सकता है। अगर मन में कोई शिकायत है, तो उसे हिसाब की भाषा में नहीं, अपनापन रखकर कहें। शनि आपको जिम्मेदारी निभाना सिखाता है, पर हर समय सख्त रहना जरूरी नहीं। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति आपके इरादे को समझे, इसके लिए शब्द नरम रखने होंगे। परिवार में किसी छोटे काम या तय बात को लेकर उलझन बन सकती है। बात बढ़ाने के बजाय एक सीधी चर्चा बेहतर रहेगी। चुप रहकर नाराजगी पालने से दूरी बढ़ सकती है।
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मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में आज आपकी पकड़ मजबूत दिख सकती है। खासकर वहां, जहां समय कम हो और काम पूरा करना हो। ऑफिस में डेडलाइन सिर पर हो और बाकी लोग अभी भी फाइल, मेल या मीटिंग में उलझे हों, वहां आप तेजी से मोर्चा संभाल सकते हैं। यही आपकी ताकत है। फिर भी टीम के साथ चलना जरूरी रहेगा, वरना लोग आपकी नीयत नहीं, सिर्फ सख्ती याद रखेंगे। पढ़ाई करने वालों के लिए यह दिन लंबे समय से टल रहे टॉपिक निपटाने का हो सकता है। मूलांक 8 नेतृत्व का भाव दे रहा है और भाग्यांक 3 अधूरा काम खटकाएगा। इसलिए शुरू कम करें, पूरा ज्यादा करें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में रफ्तार सोच से आगे निकल सकती है। किसी काम को पूरा करने के जोश में आप तुरंत भुगतान, एडवांस या जरूरी सामान पर खर्च करने का मन बना सकते हैं। अगर खर्च सीधे काम से जुड़ा है, तो उपयोगिता देखकर फैसला लें। दूसरों की सुस्ती के कारण अपने पैसे से उनकी कमी पूरी करना समझदारी नहीं होगी। शनि जोखिम लेने का भाव देता है, इसलिए छोटे लेनदेन में भी साफ हिसाब रखें। जल्द निपटाने की चाह में बाद की असुविधा अपने ऊपर ना लें।
मूलांक 8 का स्वास्थ्य राशिफल
आज शरीर में गर्मी, बेचैनी या मांसपेशियों में तनाव महसूस हो सकता है। जब ऊर्जा बहुत ऊपर हो, तब थकान देर से समझ आती है। बीच-बीच में पानी पीते रहें और काम के बीच दो मिनट रुककर कंधों और बाजुओं को ढीला करें। बहुत तेज प्रतिक्रिया देने के बाद सिर भारी लग सकता है। थोड़ी खुली हवा और हल्की चाल संतुलन दे सकती है।
कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचें। सही दिशा में लगाई गई मेहनत अच्छे नतीजे देगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात रखकर सामने वाले से पूरी समझ की उम्मीद ना करें। छोटी रुकावट पर पूरा प्लान ना बदलें। घर के मामूली खर्च को नजरअंदाज करना बाद में खलेगा।
आज की सलाह: बात कम नहीं, साफ और क्रम से रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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