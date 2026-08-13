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मूलांक 8 राशिफल 13 अगस्त: शनि दे रहे हैं ये गलती ना करने का संकेत, दिन भर ध्यान में रखें ये बातें

By Anita Baranwal
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Mulank 8 Numerology Horoscope Today: 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी शनि हैं। जानिए 13 अगस्त का दिन इस मूलांक के जातकों के लिए कैसा होगा? 

Mulank 8 Rashifal Today
मूलांक 8 अंक राशिफल

Mulank 8 Ank Rashifal 13 August 2026: काफी समय से जो काम केवल जिम्मेदारी लग रहा था, उसमें अब रुचि लौट सकती है। खासकर अगर आपका मन रचनात्मक सोच से जुड़ा है, तो कोई नया आइडिया अचानक काम को हल्का और दिलचस्प बना सकता है। 13 अगस्त 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अच्छी सोच तभी असर दिखाएगी जब उसे ढांचे में रखा जाए। अंक 8 के स्वामी शनि आपको गहराई, अनुशासन और लंबे परिणाम का भाव देते हैं। इसलिए मन में उठी बात को बस सोचकर न छोड़ें। उसे लिखें, क्रम बनाएं और छोटा प्लान तैयार करें। धीमी चाल से भी सही दिशा मिल सकती है।

मूलांक 8 लव राशिफल

रिश्तों में आपका तरीका इस समय भावुक कम और जिम्मेदार ज्यादा रह सकता है। यह बुरा नहीं है, पर अपनेपन को केवल काम या फर्ज तक सीमित न रखें। अगर मन हल्का है और काम में खुशी महसूस हो रही है, तो वही सहजता घर और रिश्तों में भी लाएं। पार्टनर या किसी करीबी से अपनी व्यस्तता के साथ अपनी सोच भी साझा करें। शनि का स्वभाव कई बार चुप करा देता है, लेकिन इस समय छोटी और साफ बात दूरी कम कर सकती है। परिवार में किसी की बात को बीच में काटने के बजाय पूरा सुनना बेहतर रहेगा।

मूलांक 8 करियर राशिफल

कामकाज में यह दिन खास तौर पर उपयोगी रह सकता है, क्योंकि सूखी लग रही जिम्मेदारी में भी नया तरीका दिख सकता है। जो लोग कंटेंट, डिजाइन, लेखन, संगीत, मीडिया, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग या किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, उन्हें अचानक उपयोगी आइडिया मिल सकता है। फिर भी 4 की मजबूत ऊर्जा याद दिलाती है कि केवल आइडिया काफी नहीं होगा। काम की डेडलाइन, फाइल का क्रम, ड्राफ्ट का अंतिम रूप और टीम से साफ तालमेल जरूरी रहेगा। शनि आपको मेहनत से परिणाम दिलाता है, इसलिए जो शुरू करें उसे पूरा भी करें। पढ़ाई में भी कठिन विषय को अपने तरीके से समझाने पर पकड़ बेहतर बन सकती है।

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मूलांक 8 फाइनेंस राशिफल

कमाई का रास्ता सीधा मेहनत और उपयोगी काम से जुड़ा दिखता है। अगर किसी रचनात्मक काम से आय बनती है, तो उसका प्रैक्टिकल पक्ष भी देखें। कीमत, समय, डिलीवरी और अपनी मेहनत का सही हिसाब जरूरी रहेगा। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर बजट और रिकॉर्ड को अहम बना रहा है। किसी काम के लिए जरूरी सामान या टूल लेने हों तो पहले तुलना कर लें। कम दाम देखकर कमजोर चीज चुनना बाद में महंगा पड़ सकता है।

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मूलांक 8 हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा थकान इस समय दिमाग और कंधों में जमा हो सकती है। लंबे समय तक एक ही काम में डूबे रहने से जकड़न महसूस हो सकती है। हर कुछ घंटे में कुर्सी से उठकर दो मिनट चल लेना उपयोगी रहेगा। अगर मन बहुत सक्रिय हो जाए, तो छोटी नोटबुक में आइडिया लिख दें। इससे दिमाग बार बार उसी बात पर नहीं लौटेगा और नींद भी बेहतर रह सकती है।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरे आइडिया को तैयार काम मानकर आगे न बढ़ाएं। डेडलाइन के भरोसे केवल प्रेरणा पर न चलें। अपनी मेहनत का मूल्य कम न आंकें।

आज की सलाह: अच्छे आइडिया को तुरंत ढांचे में डालें, तभी लाभ दिखेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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