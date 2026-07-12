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मूलांक 8 राशिफल 12 जुलाई 2026: रिश्तों और पैसों को लेकर आज बरतें सावधानी, साफ बातचीत है जरूरी

By Anita Baranwal
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Mulank 8 Horoscope 12 July 2026: रिश्तों और पैसों में सावधानी रखें। आज छोटी गलतफहमी से बचें और साफ बातचीत करें। करियर, प्रेम व स्वास्थ्य पर पूरा राशिफल पढ़ें।

मूलांक 8 राशिफल 12 जुलाई 2026: रिश्तों और पैसों को लेकर आज बरतें सावधानी, साफ बातचीत है जरूरी

12 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए सावधानी और स्पष्टता का दिन है। मन थोड़ा भारी और पुरानी आदतों में रुका हुआ महसूस हो सकता है। शनि की ऊर्जा आपको जिम्मेदार बनाती है, लेकिन आज यह जिम्मेदारी थोड़ी भारी भी लग सकती है। छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में उलझन हो सकती है। इसलिए आज कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। रिश्तों और पैसों दोनों जगह साफ-साफ बात करना बहुत जरूरी रहेगा।

मूलांक 8 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपका शांत रहना अच्छा है, लेकिन पूरी चुप्पी दूरी बढ़ा सकती है। अगर मन में कुछ खटक रहा है, तो उसे अंदर ही दबाकर ना रखें। पार्टनर या परिवार के सदस्य से नरम लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहें। सिर्फ जिम्मेदारी निभाने से काम नहीं चलेगा, अपनापन भी दिखाना जरूरी है। प्रेम संबंध में अगर कोई पुरानी बात याद आ रही है, तो उसे दोबारा उछालने की बजाय सुलझाने का प्रयास करें। आज छोटी-छोटी बातें जैसे हाल पूछना या साथ बैठकर समय बिताना रिश्तों को मजबूत बना सकता है। भावनाओं को छिपाने की बजाय उन्हें साफ-साफ व्यक्त करने से गलतफहमी कम होगी।

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मूलांक 8 का करियर राशिफल

करियर में आज आपकी तय रफ्तार से काम करने की आदत काम आएगी। लेकिन दिन की ऊर्जा आपको लोगों से ज्यादा तालमेल बिठाने की मांग कर रही है। ऑफिस में मीटिंग या चर्चा के दौरान अपनी बात साफ रखें। शनि आपको मेहनती बनाता है, लेकिन आज थोड़ी नरमी भी जरूरी रहेगी। टीम के मूड को समझकर काम करें। छात्रों के लिए यह दिन पुराने अधूरे काम निपटाने का अच्छा समय है। नई शुरुआत से ज्यादा पुरानी चीजों को पूरा करना फायदेमंद रहेगा। आज चमक दिखाने की बजाय भरोसा बनाए रखना आपके करियर के लिए बेहतर होगा।

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मूलांक 8 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज सावधानी बरतनी होगी। मन भारी होने पर सुविधा वाली चीजों पर खर्च करने की इच्छा हो सकती है। ऐसे में बजट का ध्यान रखें। कोई भुगतान या लेन-देन हो, तो रकम और शर्तें दोबारा साफ कर लें। शनि धीरे लेकिन ठोस परिणाम देता है, इसलिए छोटे-छोटे फैसलों में भी स्पष्टता रखें। उधार या साझा खर्च की बात हो, तो नरमी के साथ साफ शब्दों में अपनी बात रखें। आज अनावश्यक खर्च से बचें तो आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल

आज मूड का असर शरीर पर जकड़न के रूप में दिख सकता है। कमर, कंधे या गर्दन में भारीपन महसूस हो सकता है। लगातार बैठे रहने से थकान बढ़ेगी। दिन में दो बार उठकर थोड़ी देर चलें। मन अगर सिमटा हुआ लगे तो खिड़की खोलकर ताजी हवा लें। हल्का और सादा भोजन करें। गुनगुने पानी से हाथ-पैर धोना भी राहत दे सकता है। आज शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान पर ध्यान दें। थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लेने से अच्छा महसूस होगा।

कुल मिलाकर आज का दिन रिश्तों और पैसों में सावधानी बरतने वाला है। साफ बातचीत रखें तो दिन अच्छा बीतेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: फोन पर आधी बात सुनकर मन में कहानी ना बनाएं। नए संपर्क से केवल असहजता के कारण दूरी ना बढ़ाएं। आराम के नाम पर अनावश्यक सुविधा खर्च ना जोड़ें।

आज की सलाह: मन से पहले तथ्य सुनिए, फिर अपनी बात रखिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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