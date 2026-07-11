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मूलांक 8 राशिफल 11 जुलाई 2026: करियर और रिश्तों में आज होगा बड़ा बदलाव, शनि दे रहे सकारात्मक संकेत

By Anita Baranwal
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11 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के करियर और रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है। शनि आज सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें। प्रेम, काम, पैसा और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, जानिए विस्तार से। शुभ अंक, रंग और खास सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।

मूलांक 8 राशिफल 11 जुलाई 2026: करियर और रिश्तों में आज होगा बड़ा बदलाव, शनि दे रहे सकारात्मक संकेत

Numerology Horoscope Today: 11 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 8 वालों के लिए काम और घर के बीच संतुलन बनाने का दिन है। शनि आपको जिम्मेदार बनाता है, लेकिन आज मन थोड़ा हल्का और खुला रहेगा। आज के दिन का अंक 2 नरमी और अपनापन बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 1 आगे बढ़ने का हौसला दे रहा है। आज पुरानी सख्ती में थोड़ी ढील आएगी, जो आपके लिए अच्छा बदलाव ला सकती है। बस इस ढील को समझदारी से संभालें।

मूलांक 8 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपका रवैया सामान्य से ज्यादा खुला और सहज रहेगा। जो लोग आपको आमतौर पर गंभीर समझते हैं, वे आज आपकी नरम बातों से जुड़ाव महसूस करेंगे। पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ छोटी-छोटी बातें करने से दूरी कम होगी। अगर लंबे समय से कोई मुद्दा अटका हुआ था, तो आज उसे सुलझाने का अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा खुलकर बोलने से पहले दूसरे की भावना भी समझ लें। आज प्यार और रिश्तों में नरमी और साफ-सुथरी बातचीत आपको अच्छा नतीजा देगी।

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मूलांक 8 का करियर राशिफल

करियर में आज आपकी राय और सोच सामान्य से ज्यादा खुलकर सामने आएगी। ऑफिस या काम की जगह पर जहां पहले आप चुप रह जाते थे, वहां आज आप अपनी बात रख सकेंगे। शनि की वजह से आप सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही और ठोस तरीके से काम करना चाहेंगे। अगर कोई पुरानी रुकावट या जटिल समस्या थी, तो आज आप उसका सरल रास्ता निकाल सकते हैं। टीम के साथ तालमेल बनाकर चलें तो आपकी छवि और मजबूत होगी। नेतृत्व लेने का मौका मिले, तो पीछे ना हटें। आज का दिन आपके करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

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मूलांक 8 का मनी राशिफल

आज पैसों को लेकर मन थोड़ा खुला रहेगा। किसी छोटी खुशी, मिलने-जुलने या सुविधा पर खर्च करने का मन बन सकता है। शनि लंबे समय का हिसाब रखना पसंद करता है, इसलिए एक दिन की राहत के चक्कर में पूरे हफ्ते का बजट बिगाड़ने से बचें। कोई रुका हुआ भुगतान या पुराना हिसाब साफ करने का मौका बन सकता है। लेन-देन में बात को पूरी तरह साफ रखें। हल्के मूड में भी आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। आज सावधानी से खर्च करने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 8 का स्वास्थ्य राशिफल

आज मन अच्छा रहे तो शरीर भी साथ देगा, लेकिन रूटीन थोड़ा ढीला पड़ सकता है। ज्यादा भागदौड़ ना होने पर शरीर भारी लगने की आशंका रहेगी। थोड़ी तेज चाल से चलना, सीढ़ियां चढ़ना या घर के हल्के काम में हाथ बंटाना फायदेमंद रहेगा। शनि हड्डियों और जोड़ों से जुड़ा है, इसलिए लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने से बचें। पानी कम पीने से थकान बढ़ सकती है। हल्का भोजन और नियमित पानी पीना आज आपको तरोताजा रखेगा।

कुल मिलाकर आज का दिन करियर और रिश्तों में बड़े बदलाव वाला है। शनि सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, इसलिए संयम के साथ आगे बढ़ें तो सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: हल्के मूड में जरूरी काम अधूरा ना छोड़ें। दोस्ताना बातचीत में निजी बात जरूरत से ज्यादा ना खोलें। सुविधा के लिए नियम पूरी तरह ना तोड़ें।

आज की सलाह: हल्के मन को काम की दिशा दें, बहाव में ना चलें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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