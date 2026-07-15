मूलांक 8 अकंराशि, 8, 17, 26 बर्थ डेट 15 जुलाई: शनि का अनुशासन ही आपका सहारा बनेगा
Mulank 8 ankrashi:परिवार में भी किसी की बात अधूरी सुनकर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। थोड़ी समझदारी से कही गई बात बिगड़ते माहौल को संभाल सकती है।
शनि आपके स्वभाव में जिम्मेदारी और ठहराव देता है, लेकिन इसी के साथ एक बात याद रखनी होगी कि पल भर की भावुक प्रतिक्रिया पूरे माहौल की लय बिगाड़ सकती है। किसी छोटी बात को दिल पर लेकर तुरंत जवाब देना बाद में खल सकता है। अपने शब्द और अंदाज दोनों को तौलकर रखें। 15 जुलाई 2026 का मूलांक 6 लोगों के साथ तालमेल, अपनापन और संतुलन मांग रहा है। वहीं भाग्यांक 5 दिन में हलचल, बातचीत और अचानक बदलते मूड ला सकता है। ऐसे में शनि का अनुशासन ही आपका सहारा बनेगा। धीमे चलिए, पर साफ चलिए। जितना स्थिर रहेंगे, उतना कम उलझेंगे।
मूलांक 8 राशिफल लव
रिश्तों में इस समय बचकानी जिद या चुपचाप मन बनाकर बैठ जाना दूरी बढ़ा सकता है। अगर कोई बात चुभी है, तो उसे ताने की तरह नहीं, सीधी भाषा में कहें। शनि आपको गंभीरता देता है, इसलिए आपके शब्द असर करते हैं। यही वजह है कि लहजा नरम रखना जरूरी रहेगा। पार्टनर से उम्मीदें बहुत ऊंची रखने के बजाय एक जरूरी बात पर ध्यान दें।
मूलांक 8 राशिफल करियर
कामकाज में आपका फोकस अच्छा रह सकता है, बशर्ते आप छोटी खीझ को अपने प्रोफेशनल व्यवहार पर हावी न होने दें। ऑफिस में कोई बात मनमुताबिक न हो, तो तुरंत सख्त जवाब देने के बजाय पूरा संदर्भ समझना बेहतर रहेगा। शनि लंबे नतीजों का ग्रह है, इसलिए स्थिर प्रदर्शन ही आपको आगे ले जाएगा। छात्र अगर किसी विषय में दबाव महसूस कर रहे हैं, तो एक ही बार में सब पूरा करने के बजाय हिस्सों में काम करें। बिजनेस में किसी मीटिंग, जवाब या डील के दौरान शब्दों की सटीकता अहम रहेगी। भाग्यांक 5 बदलते हालात दिखा रहा है, इसलिए पुराने तरीके में थोड़ा सुधार लाभ दे सकता है।
मूलांक 8 धन राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर लिया गया फैसला बाद में बोझ लग सकता है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय जल्दबाजी या चिढ़ में की गई एंट्री दोबारा जांच लें। गलत अमाउंट, डबल ट्रांजैक्शन या गलत खाते में भेजने जैसी छोटी चूक से बचना जरूरी रहेगा। मूलांक 6 सुविधा पर खर्च बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 5 छोटे छोटे लेनदेन बढ़ा सकता है। इसलिए हिसाब साफ रखें। उधार, एडवांस या साझा खर्च में बात पहले स्पष्ट कर लें।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
मन का दबाव शरीर में अकड़न या भारीपन की तरह दिख सकता है। खासकर पीठ, घुटनों या कंधों में जकड़न महसूस हो, तो बीच बीच में उठकर शरीर ढीला करें। शनि से जुड़े लोगों को रूटीन बिगड़ने पर असर जल्दी दिखता है। अपने दिन में थोड़ी नियमित चाल, हल्का स्ट्रेच और पानी की सही मात्रा जोड़ना बेहतर रहेगा। तेज प्रतिक्रिया देने से पहले दो मिनट शांत बैठना भी राहत देगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: नाराजगी में कोई कड़ा मैसेज न भेजें। ऑनलाइन पेमेंट की स्क्रीन बिना देखे कन्फर्म न करें। छोटी बात को इगो का मुद्दा न बनाएं।
आज की सलाह: बोलने से पहले नतीजा सोचें, फिर ही जवाब दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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