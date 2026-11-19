मूलांक 8 राशिफल 19 नवंबर: शनि की सलाह-आर्थिक नतीजे को लेकर खुद पर दबाव न बनाएं
पेशेवर प्रगति को लेकर बेचैनी हो तो अपने प्रयास का आकलन करें। हर काम का नतीजा तुरंत सामने आने की अपेक्षा दबाव बढ़ाएगी।
काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच दिन शांत, संतुलित और कम हलचल वाला रहेगा। आप अपने में रहेंगे और लंबित कामों के साथ अधूरे मामलों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अंक 8 के स्वामी शनि का अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का स्वभाव इस रुझान को मजबूत करेगा। 19 नवंबर 2026 के मूलांक 1 से आपका संबंध तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 4 आपका मित्र है। यह मेल व्यवस्थित ढंग से काम आगे बढ़ाने के भाव से जुड़ा है। सुबह का रूटीन सादा रखें और काम शुरू करने की तैयारी पहले कर लें। किसी मामले में देरी हो तो उसे अपनी कमी न मानें। मेहनत का असर समझने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा।
लव राशिफल
प्रेम जीवन में अपनी भावनाओं को समझने के लिए कुछ निजी जगह चाहेंगे। पार्टनर से बातचीत में रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और अधूरी बातों का जिक्र रहेगा। शनि का जिम्मेदारी वाला गुण आपको किए हुए वादे पर ध्यान दिलाएगा। कोई बात आपकी ओर से बाकी है तो उसे सहज ढंग से कहें। परिवार में तालमेल के लिए अपनी उपलब्धता साफ रखना उपयोगी होगा। हर अनुरोध स्वीकार करने का दबाव न लें। रिश्तों में अपनापन रहेगा, भले ही उसे जताने का आपका तरीका कुछ संकोची हो।
करियर राशिफल
पढ़ाई में अधूरे अभ्यास पूरे करने और पहले किए काम को जांचने पर ध्यान रहेगा। नौकरी में भी नई जिम्मेदारी लेने से पहले मौजूदा काम की स्थिति समझना उपयोगी होगा। शनि की मेहनत और धैर्य से जुड़ी प्रकृति आपको काम के साथ टिके रहने का भाव देगी। ऑफिस में किसी अटके मामले के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। बिजनेस में बाकी जवाब या अधूरे प्रस्ताव पर काम करने के लिए दिन अनुकूल है।
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मनी राशिफल
पैसों से जुड़े अधूरे मामलों को समझने में आपकी रुचि रहेगी। आय और खर्च की योजना में जो फैसला बाकी है, उसके लिए सही जानकारी जुटाएं। किसी लेनदेन की रसीद संभालना छूट गया है तो उसे व्यवस्थित करें। शनि का अनुशासन आर्थिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने की याद दिलाएगा। निवेश के कागजों में अवधि और शर्तें स्पष्ट समझें। भुगतान की पुष्टि मिले तभी उसे पूरा मानें। किसी आर्थिक नतीजे को लेकर खुद पर अनावश्यक दबाव न बनाएं।
हेल्थ राशिफल
शांत दिन में अपनी दिनचर्या को नियमित रखना सहज लगेगा। सुबह उठने के बाद तैयार होने और नाश्ते के लिए पर्याप्त वक्त रखें, ताकि शुरुआत हड़बड़ी वाली न हो। शनि से जुड़ा अनुशासन यहां कठोर नियम बनाने के लिए नहीं, नियमितता के लिए उपयोगी है। काम पूरा करने की लगन में अपनी थकान को अनदेखा न करें। हल्की सैर को दिनचर्या में जगह दें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे मामले को पूरा मानने से पहले उसकी पुष्टि करें। अपने में रहने की चाह में जरूरी जवाब न रोकें। देरी को अपनी असफलता न मानें।
आज की सलाह: सुबह की तैयारी रखें और लंबित जिम्मेदारी पर ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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