मूलांक 8 राशिफल 18 नवंबर 2026: आज शनि से जुड़ी गंभीरता रहेगी अहम
मूलांक 8 वाले लोग आज पैसों के मामले में सतर्क रहने की कोशिश करें। निवेश संबंधी चर्चा में समझ न आने वाली शर्त का अर्थ पूछें।
शनि के अनुशासन से आपकी बात सीधी, स्पष्ट और सधे हुए ढंग से सामने आएगी। सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखने का मौका मिला तो आपकी संवाद शैली लोगों को प्रभावित करेगी। बात को सही शब्द देने के लिहाज से दिन अच्छा है। 18 नवंबर 2026 का मूलांक 9 आपके अंक 8 के प्रति तटस्थ है और भाग्यांक 3 है। इस मेल में आपकी अपनी तैयारी और शनि से जुड़ी गंभीरता अहम रहेगी। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में किसी विषय पर अपना पक्ष रखना सहज लगेगा। पहले मुख्य बात कहें, फिर उसका छोटा उदाहरण दें। अपनी बात समझाने के लिए बहुत कुछ कहने का दबाव महसूस न करें। आपकी स्पष्टता ही बातचीत को असरदार बनाएगी।
मूलांक 8 लव राशिफल
मन की बात कहने के लिए शब्द साफ मिलेंगे। पार्टनर के सामने अपनी अपेक्षा सीधे रख पाएंगे और बातचीत में आपका आशय स्पष्ट रहेगा। शनि की जिम्मेदारी वाली खूबी अपनाएं और उतना ही वादा करें, जितना निभा पाएं। परिवार में किसी साझा विषय पर राय रखते समय अपनी जरूरत के साथ उसका कारण भी बताएं। भावनाओं को शब्द देना कभी कठिन लगता है, लेकिन इस दिन अपनी बात समझाना सहज रहेगा। सामने वाले को जवाब देने का पूरा मौका देने से संवाद में अपनापन बना रहेगा।
मूलांक 8 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में अपनी समझ साफ ढंग से पेश करना आपकी ताकत रहेगा। छात्र किसी उत्तर को समझाते समय पहले निष्कर्ष बताएं, फिर उसके आधार रखें। ऑफिस की मीटिंग या सार्वजनिक प्रस्तुति में बोलने का अवसर मिले तो आपकी अभिव्यक्ति प्रभाव छोड़ेगी। शनि की मेहनत और तैयारी की सीख यहां उपयोगी है। बोलने से पहले तीन मुख्य बातें लिख लें। कारोबार में ग्राहक को काम का दायरा और अपनी शर्तें सरल भाषा में समझाएं। किसी सवाल का उत्तर मालूम न हो तो उसे जांचकर बताने की बात कहें। हर सवाल का तत्काल उत्तर देने का बोझ न लें।
मूलांक 8 आर्थिक राशिफल
पैसों की बातचीत में अपनी बात स्पष्ट रखना सहज होगा। किसी लेनदेन पर चर्चा हो तो रकम, भुगतान की तारीख और शर्तें अलग अलग बताएं। शनि का जिम्मेदारी वाला स्वभाव आपको बात और वचन का महत्व याद दिलाता है। अपनी आय या भुगतान की क्षमता बताते समय सही आंकड़ों का सहारा लें। आपकी संवाद शैली प्रभावी रहेगी, फिर भी आर्थिक सहमति को लिखित रूप देना उपयोगी है।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
अपनी जरूरत साफ शब्दों में बताना दिन की खास ताकत रहेगी। काम के बीच आराम चाहिए तो उसे सीधे कहें। सार्वजनिक रूप से बोलने का अवसर हो तो उससे पहले कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी बात मन में दोहरा लें। शनि का अनुशासन तैयारी को सहारा देगा। लगातार बोलने के बीच छोटा विराम रखें और पास में पानी रखें।
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शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: सीधी बात का लहजा कठोर न होने दें। प्रभाव जमाने के लिए बढ़े हुए दावे न करें। आर्थिक चर्चा में अस्पष्ट शर्त पर हामी न भरें।
आज की सलाह: अपनी मुख्य बात पहले कहें और उदाहरण बाद में दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र