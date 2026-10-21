मूलांक 8 राशिफल 21 अक्टूबर: डेडलाइन के तनाव में ना करें गलती, रिश्ते के लिए पढ़ें शनि के संकेत
आज यानी 21 अक्टूबर के दिन मूलांक 8 वालों को डेडलाइन के तनाव के बीच धैर्य रखना है। जानें इस दौरान किन गलतियों को करने से बचना है? पढ़ें आज के दिन के लिए शनि के सभी संकेत।
काम की डेडलाइन सिर पर हो और फिर भी मन तय न कर पा रहा हो कि पहले क्या करें, तो समझिए दिन आपको भीतर से टटोल रहा है। अंक 8 के लोगों पर शनि का असर ऐसा ही रहता है। जिम्मेदारी सामने होती है, पर मन कभी कभी खिंचा हुआ महसूस करता है। 21 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 आपको बात साफ करने और सोच को शब्द देने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 5 हालात को तेजी से बदलता दिखा सकता है। ऐसे में उलझन बढ़ने से पहले अपनी प्राथमिकता लिख लेना बेहतर रहेगा। हर चीज एक साथ ठीक करने की कोशिश थकाएगी। जमीन से जुड़े रहेंगे तो छोटी प्रगति भी राहत देगी।
लव राशिफल
मन की खीझ कई बार अपने लोगों पर उतर जाती है, जबकि वजह कुछ और होती है। यही बात रिश्तों में दूरी ला सकती है। शनि आपको भीतर से गंभीर बनाता है, इसलिए आप अपनी परेशानी तुरंत नहीं खोलते। लेकिन इस समय चुप्पी से गलतफहमी बढ़ सकती है। पार्टनर या परिवार से सीधी और सरल बात करें। यह बताना जरूरी है कि आप उलझे हुए हैं, नाराज नहीं। किसी पुराने हिसाब या तुलना को बीच में लाने से बात बिगड़ सकती है। कम शब्दों में साफ बात रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा फोकस का रह सकता है। डेडलाइन पास हो और मन ही तय न करे कि किस काम को पहले पकड़ना है, तो दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। शनि का स्वभाव सिखाता है कि बड़े काम को हिस्सों में बांटकर किया जाए। यही तरीका इस दिन सबसे उपयोगी रहेगा। मूलांक 3 बातचीत खोलता है, इसलिए टीम, सीनियर, टीचर या क्लाइंट से अपेक्षा साफ कर लेना फायदेमंद हो सकता है। भाग्यांक 5 के कारण प्लान में छोटा बदलाव आ सकता है। स्टूडेंट्स भी केवल सोचते न रहें। जो पढ़ना है, उसे समय के ब्लॉक में बांटें। काम पूरा करने की रफ्तार धीरे हो सकती है, पर टिकाऊ रहेगी।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में असंतोष का असर फैसलों पर न पड़ने दें। कभी कभी मन खिन्न हो तो बेवजह कुछ खरीद लेने का खयाल आता है, पर बाद में वही चीज जरूरी नहीं लगती। शनि सिखाता है कि उपयोगिता पहले देखें, इच्छा बाद में। आय सामान्य रहे तो भी बंटवारा सही रखना जरूरी होगा। किसी भुगतान, फीस या बिल की तारीख नोट करके चलना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 5 छोटी आवाजाही बढ़ा सकता है, इसलिए हिसाब लिखित रखें।
हेल्थ राशिफल
भीतर की खीझ शरीर में भारीपन, सुस्ती या पैरों में जकड़न की तरह महसूस हो सकती है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बोझ और बढ़ेगा। थोड़ी देर खड़े होकर काम समेटना, मेज साफ करना या धीमे कदमों से टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि से जुड़ी दिनचर्या तभी साथ देती है जब आप शरीर को भी काम का साथी मानें, बोझ ढोने वाली मशीन नहीं।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे मन से लिया गया वादा बाद में दबाव बना सकता है। डेडलाइन के तनाव में दूसरों की नीयत पर शक न करें। बिना जरूरत मूड बदलने वाला खर्च न करें।
आज की सलाह: पहले काम तय करें, फिर मन को उसी दिशा में लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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