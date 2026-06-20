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मूलांक 8 अंक ज्योतिष: जिम्मेदारियों का बोझ करेगा परेशान, धैर्य रखें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 8 Aaj Ka Rashifal: आज मूलांक 8 वालों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हर काम खुद करने की आदत आज आप पर दबाव बढ़ा सकती है। इस वजह से काम बांटकर चलें।

मूलांक 8 अंक ज्योतिष: जिम्मेदारियों का बोझ करेगा परेशान, धैर्य रखें

Mulank 8 Rashifal 20 June 2026: जिम्मेदारियों का बोझ इस समय कुछ ज्यादा महसूस हो सकता है। मन में यह भी रहेगा कि लक्ष्य जल्दी पूरे हों, लेकिन हर काम एक साथ पकड़ने से उल्टा दबाव बढ़ सकता है। अंक 8 के स्वामी शनि मेहनत और अनुशासन सिखाते हैं, पर साथ ही यह भी बताते हैं कि लंबी दौड़ में टिके रहना ज्यादा जरूरी है। 20 जून 2026 का मूलांक 2 लोगों से तालमेल बनवाने की कोशिश करेगा। भाग्यांक 9 अधूरे काम निपटाने का दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में सब कुछ खुद करने की जिद छोड़ना बेहतर रहेगा। फोन पर दो साफ बातें करके भी काम बांटा जा सकता है। थोड़ी राहत लेने से आपकी पकड़ कमजोर नहीं होगी, बल्कि सोच ज्यादा साफ होगी।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपकी थकान और जल्दीबाजी बोलचाल में उतर सकती है। सामने वाला यह समझ नहीं पाएगा कि आप नाराज हैं या सिर्फ दबाव में हैं। मूलांक 2 नरमी ला सकता है, इसलिए छोटी बात को समझाने का तरीका बदलें। पार्टनर से मदद मांगना कमजोरी नहीं है। परिवार में भी हर जिम्मेदारी चुपचाप उठाने के बजाय जो जरूरी हो, उसे बांटना ठीक रहेगा। शनि का स्वभाव गंभीर होता है, इसलिए अपनापन दिखाने के लिए सिर्फ फर्ज नहीं, दो सच्चे शब्द भी जरूरी रहेंगे।

शिक्षा और करियर

कामकाज में आपको लग सकता है कि लोग आपकी गति नहीं पकड़ पा रहे हैं। यही जगह है जहां शनि का सबक काम आएगा। सिस्टम बनाइए, हर बात खुद देखने की आदत थोड़ी ढीली कीजिए। ऑफिस में फोन पर हुई आधी अधूरी बातचीत बाद में उलझन दे सकती है, इसलिए निर्देश साफ रखें। मूलांक 2 टीमवर्क को मजबूत करेगा। भाग्यांक 9 किसी प्रोजेक्ट, फाइल या लंबित टास्क को पूरा करने का दबाव बनाएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू है। सब विषय एक साथ पकड़ने के बजाय कठिन हिस्से अलग करें और जहां जरूरत हो, गाइडेंस लें। जिम्मेदारी निभेगी, बस तरीका बदलना होगा।

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धन और वित्त

पैसों के मामले में दबाव का कारण सिर्फ कमी नहीं, जिम्मेदारियों का फैलाव भी हो सकता है। कुछ भुगतान, घर के काम या कामकाज से जुड़े छोटे खर्च एक साथ सामने आ सकते हैं। अभी रकम से ज्यादा प्राथमिकता तय करना जरूरी रहेगा। शनि धीरे लेकिन टिकाऊ परिणाम देता है, इसलिए बहुत तेज लाभ के लालच से दूर रहें। अगर कोई लेनदेन फोन पर तय हो रहा हो, तो रकम और समय दोबारा साफ कर लें। दूसरों पर काम सौंपते समय खर्च की सीमा भी स्पष्ट रखें।

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स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर से ज्यादा दबाव गर्दन, जबड़े और कंधों में महसूस हो सकता है। लगातार जिम्मेदारी सोचते रहने से सांस ऊपर ऊपर चलने लगती है। बीच में दो मिनट रुककर लंबी सांस लेना फायदेमंद रहेगा। बैठकर काम करते हैं तो कंधे पीछे घुमाएं और हथेलियां खोलकर ढीली करें। थोड़ी देर चुप रहना भी राहत देगा।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: हर काम खुद लेने से बोझ बढ़ेगा। फोन पर कही बात बिना पुष्टि के आगे न बढ़ाएं। अधीर होकर पुराने प्लान न बदलें।

आज की सलाह: जिम्मेदारी बांटिए, तभी आपकी चाल लंबे समय तक मजबूत रहेगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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