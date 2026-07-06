मूलांक 8 अंक राशिफल 6 जुलाई: पैसों को लेकर मन में आ सकती है तुलना या खीझ, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
6 जुलाई 2026 मूलांक 8 अंक राशिफल: घर में ऐसा हो सकता है कि परिवार की बातचीत के बीच आपको लगे कि कोई आपको ठीक से समझ नहीं रहा है। जानें कैसी रहेगी आपकी धन, करियर और रिशतों की स्थिति। पढ़ें मूलांक 8 का भविष्यफल।
Aaj ka mulank 8 अंकराशि, आज का भविष्यफल मूलांक 8: किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 है। धीरे धीरे चीजें साफ होती दिखेंगी, बस मन को एक जगह टिकाना होगा। भीतर हल्की खिन्नता रह सकती है और वजह भी तुरंत समझ न आए। यही वह मोड़ है जहां शनि का स्वभाव काम आता है। वह आपको रुककर अपनी जिम्मेदारियों और असली जरूरतों को देखने की सीख देता है। घर में भी ऐसा हो सकता है कि परिवार की बातचीत के बीच आपको लगे कि कोई आपको ठीक से समझ नहीं रहा। उस समय प्रतिक्रिया से ज्यादा स्पष्ट शब्द चुनें। 6 जुलाई 2026 का मूलांक 6 रिश्तों और संतुलन पर जोर दे रहा है, जबकि भाग्यांक 5 मन को इधर उधर खींच सकता है। ऐसे में अपनी प्राथमिकता लिख लेना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में मन की उलझन सीधे शब्दों में न निकले तो दूरी बढ़ सकती है। पार्टनर या परिवार के किसी अपने से बात करते समय यह न मानें कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाएगा। शनि आपको गंभीर बनाता है, पर कभी कभी यही चुप्पी भारी लगती है। दिन की ऊर्जा मेलजोल चाहती है, इसलिए बात को नरमी से खोलें। अगर परिवार में किसी छोटी बात पर बार बार एक ही चर्चा लौट रही है, तो मुद्दा बदलने के बजाय उसका सरल हल तय करें। अपनापन दिखेगा, बस आपके शब्द संतुलित होने चाहिए।
शिक्षा और करियर
कामकाज में असंतोष का कारण केवल काम का बोझ नहीं, बल्कि दिशा की कमी भी हो सकती है। आपको लग सकता है कि मेहनत हो रही है पर मन नहीं जुड़ रहा। शनि का असर यही बताता है कि लंबे नतीजे धीरे बनते हैं, इसलिए हर काम से तुरंत संतुष्टि मिलना जरूरी नहीं। ऑफिस में किसी टास्क, मीटिंग या रिपोर्ट को शुरू करने से पहले उसका मकसद साफ कर लें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यही बात सही है। जो पढ़ रहे हैं, उसका कारण समझेंगे तो पकड़ मजबूत होगी। भाग्यांक 5 बीच बीच में ध्यान भटका सकता है, इसलिए छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
धन और वित्त
पैसों को लेकर मन में तुलना या खीझ आ सकती है। किसी और की रफ्तार देखकर अपने हालात को कम न आंकें। शनि का तरीका धीमा जरूर होता है, पर टिकाऊ होता है। मूलांक 6 की वजह से घर या सुविधा से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है। वहीं भाग्यांक 5 छोटे छोटे अचानक खर्च बढ़ा सकता है। इसलिए रकम की जगह उपयोगिता देखें। अगर कोई खरीद जरूरी है, तो पहले पुरानी चीज या पुराने प्लान का हिसाब मिला लें। इससे मन भी स्थिर रहेगा और बजट भी।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की खींचतान शरीर में भारीपन, सुस्ती या पीठ के निचले हिस्से में जकड़न के रूप में महसूस हो सकती है। अपने दिन की शुरुआत बिना भागदौड़ के करें। दस मिनट तक धीमी चाल से चलना और फिर दो मिनट गहरी सांस लेना राहत दे सकता है। शनि से जुड़े दिनों में नियमितता दवा की तरह काम करती है। खाने और आराम का समय जितना तय रखेंगे, उतना संतुलन लौटेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: मन की खीझ को परिवार की बहस न बनने दें। बिना जरूरत नई दिशा बदलने की जल्दी न करें। अधूरी चाहत के कारण पुराने काम ढीले न छोड़ें।
आज की सलाह: पहले मन साफ करें, फिर ही अगला कदम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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