मूलांक 8 (8, 17 और 26 तारीख): शनि आपको देगा सच बोलने की ताकत, अचानक खर्च आएगा सामने
Mulank 8 aaj ka ank rashifal 24 july 2026: शाम तक आपको यह समझ आ सकती है कि कुछ हिस्सा आपकी सख्ती या चुप्पी से भी बढ़ा। यही समझ दिन को संभाल लेगी।
Mulank 8 aaj ka ank rashifal 24 july 2026: सुबह का रूटीन अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए, जैसे किसी बात पर घर में जल्दी आवाजें ऊंची होने लगें, तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे लेना बेहतर रहेगा। अंक 8 और शनि की प्रकृति आपको जिम्मेदारी का बोध कराती है, इसलिए दिन भर मन यही टटोल सकता है कि बात कहां से बिगड़ी। 24 जुलाई 2026 का मूलांक 6 घर, तालमेल और व्यवहार की नरमी मांगता है, जबकि भाग्यांक 5 माहौल को चंचल बना सकता है। ऐसे में छोटी बात जल्दी फैल सकती है। अपनी बात सही होने पर भी तरीका जांचिए। शाम तक आपको यह समझ आ सकती है कि कुछ हिस्सा आपकी सख्ती या चुप्पी से भी बढ़ा। यही समझ दिन को संभाल लेगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय नीयत से ज्यादा तरीका देखा जाएगा। अगर पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से बात अटक रही है, तो सीधी टक्कर लेने से दूरी बढ़ सकती है। शनि आपको सच बोलने की ताकत देता है, पर उसका बेहतर रूप संतुलित और साफ व्यवहार में दिखता है। किसी पुरानी बात का हिसाब खोलने के बजाय यह देखें कि अभी क्या सुधारना है। प्रेम संबंध में कम बोलकर भी अपनापन दिखाया जा सकता है। घर में किसी के मूड को चुनौती मानने की गलती न करें। थोड़ा ठहरकर पूछी गई बात ज्यादा असर करेगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी गंभीरता फायदा देगी, लेकिन घर की हलचल का असर फोकस पर पड़ सकता है। इसलिए सुबह से ही अपनी सूची साफ रखें। कौन सा काम पहले पूरा करना है, यह तय रहेगा तो मन कम भटकेगा। भाग्यांक 5 बीच बीच में ध्यान बिखेर सकता है, जबकि शनि कहता है कि अधूरे काम सबसे ज्यादा दबाव बनाते हैं। ऑफिस में किसी सहकर्मी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय तथ्य देखना बेहतर रहेगा। बिजनेस में भी किसी छोटी गड़बड़ी का कारण अंदरूनी ढर्रे में मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए पुराने सवाल, कठिन चैप्टर और रिवीजन का अनुशासन अच्छा रहेगा। दिखावे से ज्यादा ठोस तैयारी पर भरोसा रखें।
धन और वित्त
पैसे के मामले में घर से जुड़ा कोई छोटा अचानक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए दिन का हिसाब ढीला न छोड़ें। मूलांक 6 सुविधा और सलीके पर खर्च करवाता है, पर अंक 8 के लिए जरूरी और टल सकने वाले खर्च में फर्क करना अहम रहेगा। किसी भुगतान, सामान या साझा खर्च को लेकर मन में खटक हो तो चुपचाप मन बनाने के बजाय साफ गणना करें। उधार जैसा भावनात्मक फैसला लेने से पहले अपनी स्थिति देख लें। छोटे नोट्स बनाकर चलेंगे तो राहत रहेगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
तनाव का असर इस बार शरीर से पहले चाल और चेहरे पर दिख सकता है। अगर सुबह की शुरुआत हड़बड़ी में हुई हो, तो दोपहर तक कंधों और कमर में भारीपन महसूस हो सकता है। शनि से जुड़ी जकड़न कम करने के लिए दिन में दो बार पांच मिनट सीधा चलना अच्छा रहेगा। नाश्ता छोड़ने या बहुत देर से करने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। पानी थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: घर की बात को अहं का सवाल न बनाएं। अपनी सख्ती को सही ठहराने में जल्द न पड़ें। सुबह की खीझ ऑफिस तक न ले जाएं।
आज की सलाह: बोलने से पहले अपनी भूमिका भी ईमानदारी से देख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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