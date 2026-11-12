मूलांक 8 अंकराशि (12 नवंबर): शनि का जिम्मेदार स्वभाव परिवार की जरूरतों से जोड़ेगा
Aaj ka ank jyotish 12 november 2026:लेनदेन की शर्तें पढ़ें और कोई आर्थिक जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी क्षमता जांचें।
मन खुश रहेगा, फिर भी कंधों पर रखी जिम्मेदारियां आपको अखरेंगी। अपनी मर्जी से दिन बिताने और कुछ ऐसा करने की चाह होगी, जिसकी पहले से योजना न बनी हो। 12 नवंबर 2026 का मूलांक 3 आपके अंक 8 से तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 से मित्रता है। इस मेल में उत्साह और अपनी सुविधा की चाह साथ रहेंगी। आपके स्वामी शनि का अनुशासन काम निभाने की ओर खींचेगा, लेकिन हर बात का बोझ उठाना भारी लगेगा। बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी हो तो उसका एक हिस्सा तय करें और अपने लिए भी थोड़ी गुंजाइश रखें। जिम्मेदारियों से ऊब महसूस होने पर खुद को दोष न दें। आपको अपनी पसंद के लिए जगह चाहिए होगी।
रिश्तों में अपनापन रहेगा, लेकिन हर समय उपलब्ध रहने की अपेक्षा खलेगी। प्रेम जीवन में अपनी पसंद से कुछ करने की इच्छा होगी। पार्टनर से साफ कहें कि आपको थोड़ी निजी जगह चाहिए। बात किसी शिकायत की सूची से शुरू न करें। शनि का जिम्मेदार स्वभाव आपको परिवार की जरूरतों से जोड़े रखेगा, फिर भी सारे इंतजाम अपने हिस्से लेना बोझ लगेगा। घर के कामों के बंटवारे पर बातचीत करें। रिश्तों में तालमेल के लिए अपनी इच्छा बताना भी उतना ही अहम रहेगा जितना दूसरों की बात सुनना।
मूलांक 8 करियर
पढ़ाई और काम में तय ढर्रे से कुछ अलग करने का मन होगा। नौकरी की जिम्मेदारियां और ऑफिस के नियमित काम उत्साह के बीच बंधन जैसे लगेंगे। शनि की मेहनत और क्रम से काम करने की आदत यहां उपयोगी रहेगी। काम शुरू करने से पहले देखें कि कौन सा हिस्सा अनिवार्य है और कहां तरीका चुनने की छूट है। विद्यार्थी अभ्यास का क्रम अपनी सुविधा से तय करें। बिजनेस में नई कार्यशैली अपनाने की इच्छा हो तो पहले उसके छोटे हिस्से को परखें। पेशेवर विकास के लिए ऐसा कौशल चुनें, जिसमें आपकी अपनी रुचि भी हो।
मूलांक 8 धन
पैसों से जुड़ी जिम्मेदारियां अपनी मर्जी की राह में रुकावट जैसी लगेंगी। आय का हिसाब और तय खर्च देखना उबाऊ लगेगा, फिर भी शनि का व्यवस्थित पक्ष इन्हें समझने में मदद देगा। बजट में निजी पसंद के लिए छोटी राशि तय करें। इससे चुनाव की गुंजाइश साफ रहेगी। निवेश का फैसला रोजमर्रा की ऊब दूर करने के लिए न लें।
मूलांक 8 स्वास्थ्य
उत्साह के बावजूद जिम्मेदारियों का दबाव मन में खींचतान रखेगा। अपनी दिनचर्या में थोड़ी खुली जगह छोड़ें, जिसमें कुछ हासिल करने का लक्ष्य न हो। मन हो तो कोई पुराना गीत सुनें या शांत बैठें। शनि का अनुशासन हर खाली पल को काम से भरने की वजह न बने। कुछ देर अपनी पसंद से बिताने की जरूरत को भी स्वीकार करें।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: उत्साह में अतिरिक्त जिम्मेदारी न लें। निजी जगह की जरूरत को नाराजगी में न बदलने दें। ऊब मिटाने के लिए आर्थिक वादा न करें।
आज की सलाह: जरूरी काम तय करके अपनी पसंद के लिए जगह रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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