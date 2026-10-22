मूलांक 8 राशिफल 22 अक्टूबर: आज नौकरी में नजरअंदाज ना करें शनि का संकेत
मूलांक 8 वाले जातक 22 अक्टूबर के दिन सोच-समझकर फैसले लें। आज शनि कई मामलों में सपोर्ट करते नजर आएंगे। जानें ऑफिस में आज किन-किन बातों का ध्यान रखना है? यहां पढ़ें मूलांक 8 का अंक राशिफल।
दिन की चाल आपके स्वभाव के अनुकूल लग सकती है। मन अपेक्षाकृत शांत रहेगा और भीतर से एक ठहराव महसूस होगा। अंक 8 पर शनि का असर आपको वैसे भी जिम्मेदारी और नियंत्रण सिखाता है, और इस समय वही गुण साफ दिखेंगे। 22 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 काम को ढांचे में रखने की बात कर रहा है, जबकि भाग्यांक 6 व्यवहार में नरमी जोड़ रहा है। इसलिए सख्ती और सहजता का अच्छा मेल बन सकता है। कोई बात आपको उकसाने की कोशिश करे, तब भी आप प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझकर चलेंगे। अधूरे कामों को समेटने, कागज ठीक करने और अपनी प्राथमिकताएं साफ रखने का यह ठीक समय है।
लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपका शांत रवैया बहुत काम आ सकता है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होगा। कई बार आपका चुप रहना भी समझदारी दिखाएगा, बस दूरी जैसा न लगे इसका ध्यान रखें। शनि आपको गंभीर बनाता है, इसलिए अपनेपन को केवल जिम्मेदारी से नहीं, थोड़ी गर्माहट से भी दिखाएं। साथी या परिवार के किसी सदस्य को आपकी स्थिर उपस्थिति सुकून दे सकती है। भाग्यांक 6 संबंधों में संतुलन मांगता है, इसलिए सही और गलत तय करने से पहले सामने वाले का भाव भी समझें।
करियर राशिफल
कामकाज में फोकस अच्छा रह सकता है। जो लोग कई दिनों से किसी फाइल, डेटा या प्लान को व्यवस्थित करना चाह रहे थे, उन्हें बढ़त मिल सकती है। शनि का अनुशासन और मूलांक 4 की व्यवस्थित ऊर्जा मिलकर आपको ठोस काम करने की तरफ ले जाएगी। ऑफिस में कम बोलकर ज्यादा काम दिखाने का समय है। बैंक, पेमेंट, बिलिंग या हिसाब मिलान जैसे काम में सावधानी से फायदा होगा। कोई एंट्री, तारीख या राशि दोबारा देख लेना बेहतर रहेगा। छात्र हैं तो लंबा पढ़ने के बजाय एक विषय पर गहराई से बैठना ज्यादा असरदार साबित हो सकता है।
फाइनेंस राशिफल
पैसे के मामले में सोच समझकर कदम रखने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। यह अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन दिखावे से ज्यादा साफ हिसाब फायदा देगा। अगर बैंक से जुड़ा कोई काम, पेमेंट अपडेट या रकम के मिलान का मामला हो, तो लिखित रिकॉर्ड देखकर चलें। भाग्यांक 6 सुविधा की ओर खींच सकता है, लेकिन मूलांक 4 याद दिलाएगा कि हर खर्च का आधार जरूरत हो। उधार, एडवांस या साझा भुगतान में बात साफ रखना ठीक रहेगा।
हेल्थ राशिफल
भीतर की शांति बनी रहे तो शरीर भी हल्का लगता है, लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से जकड़न बढ़ सकती है। कंधों, घुटनों या पीठ में भारीपन महसूस हो तो बीच बीच में उठकर चलना ठीक रहेगा। शनि से जुड़ा अंक 8 अक्सर दबाव चुपचाप सहता है, इसलिए थकान को नाम देकर पहचानें। हल्का स्ट्रेच और गुनगुना पानी राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: पेमेंट की छोटी गलती अनदेखी न करें। केवल मन शांत है इसलिए बात अधूरी न छोड़ें। कागजी काम बिना जांच आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: ठहरकर काम करें, आपकी स्थिरता ही सबसे बड़ी ताकत है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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