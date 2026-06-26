मूलांक 7 अंक राशिफल 26 जून: केतु गहराई देता है, इसलिए आधी जानकारी पर संतोष नहीं होगा
Mulank 7 Aaj ka Ank Jyotish Prediction 26 June 2026: आज मूलांक 7 ने कई बार जल्दी-जल्दी शुरू कर दिए, तो पूरा दिन बिखर सकता है। व्यापारी वर्ग फ्रेंडली बातचीत को डील मानकर आगे नहीं बढ़ें। पढ़ें आज मूलांक 7 का भविष्यफल।
Aaj Ka Ank rashifal Mulank 7 Rashifal 26 June 2026: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। थोड़ा संभलकर चलिए, क्योंकि मन खुशी के बहाव में सीमा भूल सकता है। केतु वाले अंक 7 लोग वैसे भी भीतर से बहुत समझदार होते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक दूरी बनाकर अपने ही मन की चाल नहीं पकड़ पाते। 26 जून 2026 में मूलांक 8 आपके सामने जिम्मेदारी का आईना रख रहा है, जबकि भाग्यांक 6 आराम, मेलजोल और सुख की तरफ खींचेगा। ऐसे में सुबह का रूटीन भी संकेत देगा। अगर उठते ही चाय, म्यूजिक, फोन और जल्दी जल्दी कई काम साथ शुरू कर दिए, तो पूरा दिन बिखरा लग सकता है। पहले दो काम तय करें। फिर आगे बढ़ें। कम बोलकर ज्यादा देखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में अपनापन रहेगा, पर हर जगह अपनी ऊर्जा बराबर बांटना जरूरी नहीं है। केतु का स्वभाव भीतर की सच्चाई पकड़ता है, इसलिए आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि कौन केवल साथ चाहता है और कौन सच में आपको समझ रहा है। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा सादा व्यवहार काम आएगा। किसी अपने के साथ बाहर जाने, कुछ खरीदने या छोटी खुशी बांटने का मन हो सकता है, पर उम्मीदें साफ रखें। परिवार में भी सबको खुश करने की कोशिश में खुद को थकाने से बचें। थोड़ी दूरी लेकर बात सुनेंगे, तो तालमेल बेहतर रहेगा। जानें अपना भविष्य
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपका जांचने परखने वाला अंदाज मजबूत रहेगा। केतु गहराई देता है, इसलिए आधी जानकारी पर संतोष नहीं होगा। यह बात पढ़ाई, रिसर्च, डेटा, टेक्निकल काम, ऑडिट, लेखन या किसी भी ऐसे काम में मदद करेगी जहां सतह के नीचे की बात पकड़नी हो। फिर भी भाग्यांक 6 के कारण ऑफिस में हल्की बातचीत, टीम प्लान या सोशल माहौल आपका ध्यान बांट सकता है। मूलांक 8 कहता है कि काम पूरा दिखना चाहिए, केवल आइडिया काफी नहीं। स्टूडेंट्स नोट्स सहेजकर रखें। नौकरीपेशा लोग मीटिंग के बाद लिखित पुष्टि देख लें। बिजनेस में दोस्ताना बातचीत को डील मानकर आगे न बढ़ें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में असली चुनौती छोटी छोटी खुशियों का जोड़ हो सकता है। कभी कॉफी, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी दोस्तों के साथ बिल शेयर। देखते देखते बजट ढीला पड़ सकता है। मूलांक 8 साफ हिसाब मांगता है, इसलिए रकम चाहे कम हो, उसे नोट करना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 6 सुविधा और पसंद की चीजों पर खर्च बढ़ा सकता है। केतु आपको भीतर से संकेत देगा कि कौन सा खर्च केवल मूड के लिए है। उसी संकेत को हल्के में न लें। उधार देकर या लेकर बात खुली रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर से ज्यादा मन की थकान असर दिखा सकती है। ज्यादा मेलजोल, बाहर का खाना या अनियमित रूटीन पेट और सिर पर असर डाल सकता है। केतु का स्वभाव चुपचाप संकेत देता है, इसलिए बेचैनी को नजरअंदाज न करें। सुबह गुनगुना पानी, हल्का नाश्ता और दस मिनट शांति आपके लिए ठीक रहेगी। अगर दिन भर भागदौड़ हो, तो शाम को थोड़ी देर बिना फोन के बैठना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: दोस्तों के साथ खर्च करते समय अपनी सीमा न भूलें। केवल माहौल देखकर खरीदारी न करें। सुबह की अव्यवस्था पूरे दिन का ताल बिगाड़ सकती है।
आज की सलाह: खुशी मनाइए, पर जेब और शरीर दोनों की सुनिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र