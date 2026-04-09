Numerology: मूलांक 7 वाले इन तीन बातों से जीत लेते हैं दुश्मनों का भी दिल, बस इस गलती से हो जाता है नुकसान
Mulank 7 People: न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 7 वाले लोग बाकियों से काफी अलग होते हैं और अपने कई गुणों के चलते दुश्मनों के दिलों पर भी राज करते हैं।
Numerology Number 7 Qualities and Weakness: ज्योतिष शास्त्र में पूरी कुंडली देखकर हर चीज का पता लगता है। ठीक इसी तरह न्यूमेरेलॉजी में जन्म की तारीख से सब कुछ पता चलता है। न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 नंबर का जिक्र होता है जिसे मूलांक कहा जाता है। बता दें कि मूलांक किसी भी व्यक्ति के जन्म की तारीख के योग को कहा जाता है। जैसे अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होगा। वहीं अगर किसी के जन्म की तारीख 11 है तो उसका मूलांक 2 होगा। आपको बस अपने जन्म की तारीख का योग करना है और आपको अपना मूलांक पता चल जाएघा। आज जानेंगे मूलांक 7 वालों के बारे में।
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 7 होगा। इन लोगों का ग्रह स्वामी केतु होता है। इस वजह से ये लोग बाकियों से थोड़ा अलग होते हैं। इन्हें भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं आता है। साथ ही इन लोगों को दिखावा पसंद नहीं होता है। मूलांक 7 वाले लोग काफी समझदार और गहराई से सोचने वाले लोग होते हैं। हर एक चीज को ये सिस्टमैटिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और इनकी कुछ खास बातें ऐसी होती हैं कि दुश्मन भी इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता है।
मूलांक 7 वालों की खूबियां-
शांति से संभाल लेते हैं हर बात
मूलांक 7 वालों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन्हें हर बात पर गुस्सा नहीं आता है। अगर कोई चीज इनके खिलाफ होती है तो ये तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही दूसरों से लड़ते हैं। मूलांक 7 वालों का यही स्वभाव कई बार सामने वाले के गुस्से को भी ठंडा कर देता है। धीरे-धीरे ही सही इनके इस कूल एटीट्यूड की वजह से लोग इनकी इज्जत भी करते हैं।
गहराई से समझते हैं बात
इसके अलावा मूलांक 7 वाले लोग हर एक चीज को बड़ी ही गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बिना सोचे-समझे ये लोग जिंदगी में छोटा सा फैसला भी नहीं करते हैं। इनकी हर बात में लॉजिक होता ही होता है। इसी वजह से कई लोग इनसे जिंदगी से जुड़ी सलाह जरूर लेते हैं। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो मूलांक 7 वाले लोग उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। इनकी इसी समझ को देखकर विरोधी टीम के लोग भी इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं।
दिल के साफ होते हैं मूलांक 7 वाले लोग
मूलांक 7 वाले लोग काफी रीयल होते हैं और इसी वजह से ये दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि ये चालाकियों से दूर रहें। इन्हें आसपास ऐसा ही लोग पसंद हैं जो सच्चे हो। इनकी इसी खूबी की वजह से लोग इन पर भरोसा भी आसानी से कर लेते हैं।
मूलांक 7 वाले कर बैठते हैं ये भूल
न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 7 वालों में तो खूबियां बहुत होती हैं लेकिन एक गलती के चलते सब खराब भी होने का खतरा रहता है। इस मूलांक के लोग अक्सर अपनी बातें दिल में ही रखते हैं और हर चीज खुलकर नहीं कह पाते हैं। ये लोग किसी को भी जल्दी अपनी परेशानी नहीं बताते हैं। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि ये लोग अकेले ही रहना पसंद करने लगते हैं। ऐसे में ओवरथिंकिंग की दिक्कत शुरू हो जाती है और इससे इन लोगों का मन उलझता है। इस दौरान इनके पास जो भी मौके आते हैं, वो कई बार इनसे छूट जाते हैं। अगर मूलांक 7 वाले लोग अपनी इस चीज पर काम कर लें तो कई परेशानियों से बच सकते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें