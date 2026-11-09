मूलांक 7 राशिफल 9 नवंबर 2026: पुरानी दिनचर्या में करना होगा बदलाव, नए तरीके से बनेगी बात
Mulank 7 Horoscope 9 Nov 2026: मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि) के लिए जानें 9 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों दिनचर्या में बदलाव से बनेगी बात।
अपनी रोज की दिनचर्या में बदलाव करके अंदर की समझ से काम लेने की जरूरत रहेगी। जिंदगी की तेज रफ्तार में हर काम तय नियम और तर्क के सहारे आगे नहीं बढ़ेगा। केतु के प्रभाव वाला अंक 7 बात की गहराई परखता है। इसी गुण से आप समझ पाएंगे कि पुराने तरीके में कहां बदलाव चाहिए। 9 नवंबर 2026 के मूलांक 9 से आपका संबंध तटस्थ है और भाग्यांक 3 है, इसलिए परिस्थिति देखकर तरीका चुनना दिन का मुख्य संकेत है। सुबह उठते ही रोज वाला क्रम दोहराने से पहले अपनी प्राथमिकता पहचानें। बदलाव शुरू में असहज लगे तो खुद पर दबाव ना डालें। सहज समझ को जगह दें और सामने की जानकारी भी जांचें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में हर बात का जवाब तर्क से ढूंढने का मन होगा, लेकिन भावनाओं को समझने के लिए लहजे पर भी गौर करना होगा। प्रेम जीवन में पुरानी अपेक्षाओं को दोहराने से बातचीत अटकने का खतरा रहेगा। पार्टनर से पूछें कि किसी मुद्दे पर उनकी जरूरत क्या है। केतु का कम बोलने वाला स्वभाव आपको अपनी बात भीतर रखने की ओर ले जाएगा। परिवार में आपकी चुप्पी का गलत अर्थ ना निकले, इसलिए अपनी मन की स्थिति साफ बताएं। तालमेल के लिए बातचीत का पुराना ढर्रा थोड़ा बदलें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
काम करने का परिचित तरीका हर परिस्थिति में कारगर नहीं रहेगा। ऑफिस में कोई काम अटके तो उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से पहले उसकी उलझन पहचानें। केतु की जांच पड़ताल वाली खूबी यहां उपयोगी रहेगी। अपनी सहज समझ से नया तरीका चुनें और उसे छोटे स्तर पर परखें। पढ़ाई में विषय समझ ना आए तो केवल पढ़ते रहने की जगह खुद प्रश्न बनाकर अभ्यास करें। नौकरी और बिजनेस में बदलती जरूरत के अनुसार योजना में संशोधन रखें। पेशेवर विकास के लिए यह पहचानना अहम रहेगा कि किस काम को अलग नजरिए से देखना है।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में पुरानी आदतों की समीक्षा करें। आय और खर्च का वही हिसाब हर बदलती जरूरत पर फिट नहीं बैठेगा। कोई खर्च मन को खटक रहा हो तो उसकी उपयोगिता जांचें। केतु की अंदर की समझ सवाल उठाने में मदद करेगी, लेकिन निवेश का आधार केवल अंदाजा ना बनाएं। लेनदेन में रकम और शर्तों का मिलान करें। बजट में बदलाव अपनी वास्तविक जरूरत देखकर करें, किसी तय ढांचे को निभाने के लिए नहीं।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
दिनचर्या का कड़ा ढांचा निभाने का दबाव महसूस होगा तो उसमें थोड़ी गुंजाइश रखें। सुबह की गतिविधियों का क्रम अपनी ऊर्जा के अनुसार तय करें। केतु से जुड़ा भीतर झांकने का गुण अपनी थकान पहचानने में उपयोगी रहेगा। किसी अभ्यास में असुविधा हो तो उसे जबरन जारी ना रखें। कुछ मिनट शांत होकर देखें कि आपके लिए कौन सी सहज गतिविधि ठीक रहेगी।
9 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 7 के जातक यदि अपनी आंतरिक क्षमता और केतु देव के विवेक का सही उपयोग करते हुए कार्यशैली में थोड़ा बदलाव लाते हैं, तो वे हर अटके हुए काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। पुराने ढर्रे पर अड़े रहने के बजाय नई तकनीकों और दृष्टिकोण को अपनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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