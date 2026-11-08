मूलांक 7 राशिफल 8 नवंबर 2026: किसी खास शख्स से बनेगा संपर्क, करियर में मिल सकती है नई दिशा
Mulank 7 Horoscope 8 Nov 2026: मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि) के लिए जानें 8 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे नए संपर्कों से मिलेगी करियर को नई दिशा।
कामकाज के सिलसिले में किसी प्रभावशाली और मददगार व्यक्ति से परिचय होगा। आप उत्साह में रहेंगे और उनसे संपर्क बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। अंक 7 के स्वामी केतु आपको कम बोलने और पहले परखने की आदत देते हैं, लेकिन इस बार मन खुलकर मिलने का होगा। 8 नवंबर 2026 का मूलांक 8 आपके अंक का मित्र है और भाग्यांक 2 है। यह मेल लोगों से जुड़ने के उत्साह को सहारा देगा। अपनी जरूरत साफ बताना आपके लिए सहज रहेगा। बाजार या दुकान के काम से जुड़ी बातचीत में परिचय आगे बढ़ाने की गुंजाइश मिलेगी। मन में संकोच आए तो अपना सवाल पहले तय कर लें। हर बात एक साथ बताने का दबाव ना लें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
लोगों से मिलने का उत्साह निजी रिश्तों में भी खुलापन लाएगा। किसी नए परिचय की खुशी आप पार्टनर या परिवार से साझा करेंगे। केतु से जुड़ी दूरी रखने की प्रवृत्ति कुछ नरम होगी और अपनी बात कहना सहज लगेगा। साथी को बताएं कि इस मुलाकात में आपको क्या उपयोगी लगा। साथ ही उनकी बात सुनने की जगह रखें। नए संपर्क को लेकर उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन करीबी रिश्तों की निजी बातें परिचय की शुरुआत में साझा ना करें। भरोसे को धीरे बढ़ने दें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
नौकरी, पढ़ाई या बिजनेस से जुड़ा उपयोगी संपर्क बनाने के लिए दिन अनुकूल है। सामने आए मददगार व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने में आप पहल करेंगे। केतु की जांच पड़ताल वाली समझ से पहचानें कि उनसे कौन सा सवाल पूछना ठीक रहेगा। विद्यार्थी विषय या करियर से जुड़ा एक स्पष्ट सवाल तैयार रखें। ऑफिस के काम के लिए अपना छोटा परिचय और जरूरत दो वाक्यों में बताएं। दुकान चलाते हैं तो माल या काम के तरीके से जुड़ी जानकारी मांगें। पेशेवर बढ़त की बात आगे बढ़े तो अगली बातचीत का तरीका पूछ लें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
उपयोगी परिचय से आर्थिक मामलों को समझने का अवसर मिलेगा, हालांकि आय बढ़ने या लाभ मिलने का पक्का संकेत नहीं है। आपका उत्साह बातचीत शुरू कराने में मदद करेगा। केतु की परख का इस्तेमाल किसी शुल्क, खरीदारी या निवेश से जुड़ी जानकारी जांचने में करें। प्रभावशाली पहचान को आर्थिक भरोसे की एकमात्र कसौटी ना बनाएं। लेनदेन की चर्चा हो तो रकम और शर्तें लिखित में मांगें। मदद लेने से पहले उसकी कोई लागत है या नहीं, यह पूछना ठीक रहेगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन उत्साही रहेगा और लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ेगी। इस खुलेपन का आनंद लें, लेकिन एक ही दिन में बहुत सारी मुलाकातें तय करके खुद को थकाएं नहीं। केतु से जुड़ी भीतर की समझ आपको अपनी सहज सीमा पहचानने में मदद करेगी। बातचीत के बीच थोड़ा खाली वक्त रखें। किसी परिचय को आगे बढ़ाने के लिए हर समय उपलब्ध रहने का दबाव ना लें।
8 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 7 के जातक यदि अपने स्वाभाविक विवेक और नए उत्साह का संतुलित उपयोग करते हैं, तो वे अपने करियर को एक नया मुकाम दे सकते हैं। अपने स्वामी केतु देव की विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रयोग करके सही अवसरों की पहचान करें और अपनी बातों में स्पष्टता रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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