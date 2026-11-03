मूलांक 7 राशिफल 3 नवंबर 2026: रिश्तों की दूरियां होंगी कम, कामकाज में भी मिलेगा सहयोग
Mulank 7 Numerology 3 November 2026: केतु, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का प्रभाव। जानें मूलांक 7 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और कैसे दूर होंगी रिश्तों की दूरियां।
घर और काम के बीच तालमेल बनाना इस समय आपके लिए आसान रह सकता है, बस शुरुआत सुबह के रूटीन से ठीक रखें। उठते ही इधर उधर की बातों में उलझने के बजाय अपने जरूरी काम मन में साफ कर लें। केतु का असर आपको भीतर से समझदार बनाता है, इसलिए आप बिना ज्यादा बोले भी लोगों का भाव पकड़ लेंगे। 3 नवंबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 3 बातचीत को हल्का और खुला बना रहा है, जबकि भाग्यांक 6 संबंधों में नरमी और मेलजोल बढ़ा रहा है। इसका फायदा आपको परिवार, दोस्ती और निजी संबंधों में मिल सकता है। किसी अपने के लिए छोटा सा सहयोग, हालचाल पूछना या शांत ढंग से सुनना आपकी छवि मजबूत करेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
मन की दूरी घटाने का अच्छा मौका बन सकता है। आप सामान्य से ज्यादा अपनापन दिखाएंगे, और यही बात रिश्तों को सहज बनाएगी। केतु आपको गहराई देता है, इसलिए केवल मीठी बात नहीं, सच्ची मौजूदगी ज्यादा असर करेगी। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य थोड़े चुप मूड में हो, तो तुरंत नतीजा निकालने के बजाय उसे जगह दें। दोस्ती के रिश्तों में भी एक पुराना संवाद फिर से सहज हो सकता है। बिना दिखावे के किया गया स्नेह ज्यादा याद रखा जाएगा।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में आपकी ताकत शोर नहीं, साफ समझ रहेगी। जहां दूसरे लोग जल्दी राय दे रहे हों, वहां आप जांच करके सही बात पकड़ सकते हैं। यही केतु का गुण है। हालांकि मूलांक 3 के कारण मीटिंग, चर्चा या प्रेजेंटेशन में बोलना भी जरूरी होगा, इसलिए केवल मन में रखने से काम नहीं चलेगा। भाग्यांक 6 टीम और सहयोग से फायदा दिला सकता है। किसी सहकर्मी या क्लासमेट के साथ मिलकर काम करने पर उलझा हुआ मुद्दा सुलझ सकता है। अगर कोई फाइल, नोट्स या प्लान दोबारा देखने की जरूरत लगे, तो उस संकेत को नजरअंदाज ना करें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में संतुलन बना रह सकता है, खासकर जब खर्च किसी अपने की सुविधा या घर की जरूरत से जुड़ा हो। भाग्यांक 6 के कारण सौम्य तरीके से लेनदेन निपटाने का योग बन सकता है। फिर भी केतु का स्वभाव यह कहता है कि बात केवल भरोसे पर ना छोड़ें। रकम, तारीख या शर्त एक बार पढ़ लेना बेहतर रहेगा। छोटी मदद करना ठीक है, पर अपनी सीमा समझकर करें। भावुक होकर जेब ढीली करना बाद में खटक सकता है।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन शांत रहे तो शरीर भी साथ देगा। सुबह बिना हड़बड़ी के नहाना, पानी पीना और कुछ मिनट चुप बैठना आपको केंद्रित रखेगा। केतु के प्रभाव में लोग भीतर ही भीतर थक जाते हैं, इसलिए दिन भर सामान्य दिखने पर भी थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है। गर्दन और आंखों के आसपास भारीपन लगे तो दो मिनट आंखें बंद करके आराम लें। तेज खुशबू या बहुत भरा माहौल कुछ लोगों को खल सकता है।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 3 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी अंतर्दृष्टि से संबंधों को संवारने और कार्यस्थल पर सहयोग प्राप्त करने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है एवं शुभ रंग बैंगनी और सफेद रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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