29 नवंबर 2026 को मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस मूलांक के स्वामी केतु हैं, जिन्हें आत्मचिंतन और गहराई से विचार करने से जोड़कर देखा जाता है। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज आपको किसी ऐसे मामले पर ध्यान देना पड़ सकता है, जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। शुरुआत में उस विषय पर बात करना मुश्किल लगेगा, लेकिन अब उससे दूरी बनाए रखना आसान नहीं होगा। अपनी बात स्पष्ट रखने के साथ सामने वाले का पक्ष सुनना भी जरूरी रहेगा। केतु की जांच-परख करने वाली प्रवृत्ति आपको समस्या की असली वजह समझने में मदद करेगी। धैर्य से चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो सभी के हित में समाधान निकलने की उम्मीद है।

मूलांक 7 का लव राशिफल प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज कोई पुरानी अधूरी बात फिर सामने आ सकती है। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य के साथ लंबे समय से जिस विषय पर चर्चा नहीं हुई, उसे अब उठाने की जरूरत महसूस होगी। शुरुआत में आप अपनी बात कहने से हिचकिचा सकते हैं। मन में यह भी आ सकता है कि चर्चा को फिर किसी और दिन के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा करने से उलझन बनी रहेगी। बेहतर होगा कि पहले तय करें कि आपको किस बात का समाधान चाहिए और फिर उसी मुद्दे पर बातचीत शुरू करें। सामने वाले को भी अपनी बात पूरी रखने का मौका दें। बातचीत के दौरान असहमति हो सकती है, लेकिन शांत रहकर चर्चा जारी रखने से रिश्तों में बेहतर समझ बनने के योग हैं।

मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, जिन्हें आत्मचिंतन और गहरी सोच का कारक माना जाता है। 29 नवंबर को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 का प्रभाव आपको लंबे समय से टल रहे मामलों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन और करियर में पुरानी उलझनों को सुलझाने का मौका मिलेगा, लेकिन बातचीत में धैर्य रखना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, रिश्तों की परेशानियों, करियर की बाधाओं और जीवन में सुख-शांति के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 7 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज कोई पुराना अधूरा काम आपकी प्राथमिकता बन सकता है। लंबे समय से अटकी जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट या डेडलाइन को लेकर अब स्पष्ट कदम उठाना जरूरी होगा। एक साथ कई कमियां सामने आने पर घबराने के बजाय यह पता करें कि काम कहां रुका हुआ है। ऑफिस में सहकर्मियों या वरिष्ठों से बाकी जिम्मेदारियों और समयसीमा को लेकर साफ बातचीत करें। कारोबारियों को भी किसी पुराने व्यावसायिक मामले को फिर से देखना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए लंबे समय से छोड़ा गया पाठ या अधूरा असाइनमेंट पूरा करने का अच्छा मौका है। मुश्किल हिस्से को नजरअंदाज करने के बजाय उस पर काम शुरू करें। मिलकर प्रयास करने से बेहतर नतीजे मिलने की संभावना है।

मूलांक 7 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज किसी पुराने लेनदेन या साझा खर्च का हिसाब स्पष्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी के साथ पैसों को लेकर बात अधूरी है तो उसे आगे बढ़ाने से बचें नहीं। उपलब्ध दस्तावेज और भुगतान का रिकॉर्ड देखकर ही रकम पर चर्चा करें। अनुमान के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना परेशानी बढ़ा सकता है। परिवार या कारोबार में साझा जिम्मेदारी तय करनी हो तो अपनी भूमिका और दूसरे व्यक्ति का हिस्सा साफ रखें। निवेश से जुड़ा कोई फैसला लंबे समय से अटका है तो पहले यह समझें कि असमंजस किस बात को लेकर है। आज तुरंत आर्थिक लाभ मिलने का संकेत नहीं है, लेकिन पुराने मामले को सुलझाने से आगे की राह आसान हो सकती है।

मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज किसी कठिन विषय पर लगातार सोचने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान एक ही बैठक या बातचीत में निकल आए। चर्चा लंबी खिंचने लगे तो कुछ देर का विराम लें। खुली जगह पर टहलना या शांत बैठना आपको राहत दे सकता है। मन में चल रही बातों को समझने के लिए खुद को थोड़ा समय दें। केतु की आत्मचिंतन वाली प्रवृत्ति का इस्तेमाल अपनी परेशानी पहचानने में करें, लेकिन एक ही विषय को बार-बार सोचकर खुद को परेशान ना करें। आराम के बाद समस्या के अगले जरूरी हिस्से पर ध्यान दें। आज धैर्य और संतुलन बनाए रखना आपके लिए सबसे अहम रहेगा।