मूलांक 7 राशिफल 28 नवंबर: अकेले रहने की बढ़ेगी चाहत, आपकी चुप्पी से रिश्तों में ना आए गलतफहमी
Mulank 7 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अपनी चुप्पी और एकांत की जरूरत को अपनों से साफ शब्दों में बताना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस मूलांक के स्वामी केतु हैं, जिन्हें आत्मचिंतन और भीतर की समझ से जोड़कर देखा जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 रहेगा। आज आपका मन भीड़ और लगातार बातचीत से दूर रहने का कर सकता है। काम या परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कुछ समय अकेले बिताने की इच्छा बढ़ेगी। आप अपने विचारों को समझने और मन की उलझन सुलझाने के लिए निजी जगह तलाशेंगे। यह जरूरत स्वाभाविक है, लेकिन आपकी चुप्पी से करीबी लोग परेशान ना हों, इसका ध्यान रखना होगा। उन्हें बता दें कि आप नाराज नहीं हैं, बस कुछ देर अपने साथ रहना चाहते हैं।
मूलांक 7 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े शांत रह सकते हैं। पार्टनर से बातचीत करने या अपनी भावनाएं साझा करने का मन कम होगा। ऐसे में आपकी चुप्पी को साथी नाराजगी या दूरी का संकेत समझ सकता है। बेहतर होगा कि अपनी मनोदशा साफ शब्दों में बता दें। उन्हें समझाएं कि आपको कुछ समय अकेले बिताना है और इसका रिश्ते से कोई लेना-देना नहीं है। अगर लंबी बातचीत का मन नहीं है तो छोटी-सी बातचीत से भी काम चल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ भी यही तरीका अपनाएं। अपनी जरूरत बताने से गलतफहमी नहीं बढ़ेगी और रिश्तों में भरोसा बना रहेगा। आज अकेले रहने और अपनों से जुड़े रहने के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा।
मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, जिन्हें आत्मचिंतन और भीतर की समझ का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को तारीख के मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपको भीड़ से दूर रहकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों में आपकी चुप्पी गलतफहमी की वजह बन सकती है, वहीं करियर में एकाग्रता बनाए रखने के लिए एकांत फायदेमंद रहेगा। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, मानसिक शांति, रिश्तों और जीवन की परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज आपको अकेले बैठकर काम करना ज्यादा अच्छा लगेगा। लगातार मीटिंग या सहकर्मियों के साथ चर्चा से ध्यान भटक सकता है। ऐसे में अपने हिस्से का कोई ऐसा काम चुनें, जिसे बिना ज्यादा बातचीत के पूरा किया जा सके। दस्तावेजों की जांच, पुराने रिकॉर्ड देखना या किसी विषय को गहराई से समझना आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों का मन भी समूह में पढ़ाई करने के बजाय खुद तैयारी करने का हो सकता है। कोई सवाल समझ ना आए तो उसे लिखकर रखें और सही समय पर शिक्षक या सहपाठी से पूछें। कारोबारियों को जरूरी संदेश और संपर्क बनाए रखने चाहिए। एकांत की जरूरत के कारण काम से जुड़ी सूचना देने में लापरवाही ना करें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज ज्यादा बातचीत करने या किसी के साथ पैसों पर चर्चा करने का मन नहीं होगा। इसके बावजूद जरूरी लेनदेन और भुगतान से जुड़ी जानकारी पर नजर बनाए रखें। किसी का संदेश या बैंक से आया जरूरी अपडेट अनदेखा ना करें। अगर तुरंत जवाब देने की इच्छा नहीं है तो बाद में याद से उसे देख लें। केतु से जुड़ी बारीकी से जांच करने की प्रवृत्ति का इस्तेमाल अपने हिसाब-किताब को समझने में करें। आय, खर्च और बाकी भुगतान का रिकॉर्ड एक जगह रखें। किसी नई खरीदारी या निवेश का प्रस्ताव मिले तो जल्दबाजी में फैसला ना लें। उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ने के लिए अलग समय निकालें। मन की बेचैनी दूर करने के लिए बेवजह खरीदारी करना ठीक नहीं रहेगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक शांति और निजी समय आपके लिए अहम रहेगा। लगातार लोगों के बीच रहने के बजाय कुछ देर शांत जगह पर बैठना अच्छा लगेगा। मोबाइल की सूचनाएं बंद करके अपने विचारों को समझने की कोशिश करें। मन में कई बातें चल रही हों तो उन्हें कागज पर लिखना भी उपयोगी रहेगा। हालांकि, अकेले रहने की इच्छा में खुद को पूरी तरह अपनों से अलग ना करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मन की बात साझा करने का मौका मिले तो उसे टालें नहीं। अगर उदासी लंबे समय तक बनी रहे या रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगें तो किसी करीबी से बात करें। आज खुद को समय दें, लेकिन अपनी भावनाओं को दबाकर ना रखें।
28 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 7 के जातक अगर अपने एकांत की जरूरत को सहज शब्दों में अपनों के साथ साझा करते हैं, तो रिश्तों में अनावश्यक गलतफहमी से बच सकते हैं। अपने स्वामी केतु देव की चिंतनशील ऊर्जा और भाग्यांक 4 की व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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