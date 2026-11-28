Mulank 7 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अपनी चुप्पी और एकांत की जरूरत को अपनों से साफ शब्दों में बताना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस मूलांक के स्वामी केतु हैं, जिन्हें आत्मचिंतन और भीतर की समझ से जोड़कर देखा जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 रहेगा। आज आपका मन भीड़ और लगातार बातचीत से दूर रहने का कर सकता है। काम या परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कुछ समय अकेले बिताने की इच्छा बढ़ेगी। आप अपने विचारों को समझने और मन की उलझन सुलझाने के लिए निजी जगह तलाशेंगे। यह जरूरत स्वाभाविक है, लेकिन आपकी चुप्पी से करीबी लोग परेशान ना हों, इसका ध्यान रखना होगा। उन्हें बता दें कि आप नाराज नहीं हैं, बस कुछ देर अपने साथ रहना चाहते हैं।

मूलांक 7 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े शांत रह सकते हैं। पार्टनर से बातचीत करने या अपनी भावनाएं साझा करने का मन कम होगा। ऐसे में आपकी चुप्पी को साथी नाराजगी या दूरी का संकेत समझ सकता है। बेहतर होगा कि अपनी मनोदशा साफ शब्दों में बता दें। उन्हें समझाएं कि आपको कुछ समय अकेले बिताना है और इसका रिश्ते से कोई लेना-देना नहीं है। अगर लंबी बातचीत का मन नहीं है तो छोटी-सी बातचीत से भी काम चल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ भी यही तरीका अपनाएं। अपनी जरूरत बताने से गलतफहमी नहीं बढ़ेगी और रिश्तों में भरोसा बना रहेगा। आज अकेले रहने और अपनों से जुड़े रहने के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा।

मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, जिन्हें आत्मचिंतन और भीतर की समझ का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को तारीख के मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपको भीड़ से दूर रहकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों में आपकी चुप्पी गलतफहमी की वजह बन सकती है, वहीं करियर में एकाग्रता बनाए रखने के लिए एकांत फायदेमंद रहेगा। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, मानसिक शांति, रिश्तों और जीवन की परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 7 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज आपको अकेले बैठकर काम करना ज्यादा अच्छा लगेगा। लगातार मीटिंग या सहकर्मियों के साथ चर्चा से ध्यान भटक सकता है। ऐसे में अपने हिस्से का कोई ऐसा काम चुनें, जिसे बिना ज्यादा बातचीत के पूरा किया जा सके। दस्तावेजों की जांच, पुराने रिकॉर्ड देखना या किसी विषय को गहराई से समझना आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों का मन भी समूह में पढ़ाई करने के बजाय खुद तैयारी करने का हो सकता है। कोई सवाल समझ ना आए तो उसे लिखकर रखें और सही समय पर शिक्षक या सहपाठी से पूछें। कारोबारियों को जरूरी संदेश और संपर्क बनाए रखने चाहिए। एकांत की जरूरत के कारण काम से जुड़ी सूचना देने में लापरवाही ना करें।

मूलांक 7 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज ज्यादा बातचीत करने या किसी के साथ पैसों पर चर्चा करने का मन नहीं होगा। इसके बावजूद जरूरी लेनदेन और भुगतान से जुड़ी जानकारी पर नजर बनाए रखें। किसी का संदेश या बैंक से आया जरूरी अपडेट अनदेखा ना करें। अगर तुरंत जवाब देने की इच्छा नहीं है तो बाद में याद से उसे देख लें। केतु से जुड़ी बारीकी से जांच करने की प्रवृत्ति का इस्तेमाल अपने हिसाब-किताब को समझने में करें। आय, खर्च और बाकी भुगतान का रिकॉर्ड एक जगह रखें। किसी नई खरीदारी या निवेश का प्रस्ताव मिले तो जल्दबाजी में फैसला ना लें। उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ने के लिए अलग समय निकालें। मन की बेचैनी दूर करने के लिए बेवजह खरीदारी करना ठीक नहीं रहेगा।

मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक शांति और निजी समय आपके लिए अहम रहेगा। लगातार लोगों के बीच रहने के बजाय कुछ देर शांत जगह पर बैठना अच्छा लगेगा। मोबाइल की सूचनाएं बंद करके अपने विचारों को समझने की कोशिश करें। मन में कई बातें चल रही हों तो उन्हें कागज पर लिखना भी उपयोगी रहेगा। हालांकि, अकेले रहने की इच्छा में खुद को पूरी तरह अपनों से अलग ना करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मन की बात साझा करने का मौका मिले तो उसे टालें नहीं। अगर उदासी लंबे समय तक बनी रहे या रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगें तो किसी करीबी से बात करें। आज खुद को समय दें, लेकिन अपनी भावनाओं को दबाकर ना रखें।