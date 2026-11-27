मूलांक 7 राशिफल 27 नवंबर 2026: पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मिलेगा मौका, रिश्तों में लौटेगी सहजता
मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस मूलांक के स्वामी केतु हैं, जिन्हें आत्मचिंतन, गहरी सोच और रहस्यों को समझने से जोड़कर देखा जाता है। 27 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 रहेगा। आज आप निजी मामलों को पहले से ज्यादा स्पष्टता के साथ समझ पाएंगे। किसी पुराने मतभेद या गलतफहमी को दूर करने का मौका मिलेगा। मन में चल रही बातों को दबाने के बजाय खुलकर सामने रखना बेहतर रहेगा। हालांकि, बातचीत के दौरान किसी पर आरोप लगाने से बचें। अपनी बात साफ शब्दों में कहेंगे तो रिश्तों में दोबारा सहजता लौट सकती है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज पुरानी उलझनों को सुलझाने का अच्छा मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर पहले से मनमुटाव चल रहा है तो उस पर खुलकर चर्चा करें। किस बात ने आपको परेशान किया और आप क्या समझना चाहते हैं, इसे साफ शब्दों में बताएं। कई बार आपकी चुप्पी को सामने वाला गलत अर्थ में ले सकता है। इसलिए मन की बात दबाकर रखने से बचें। परिवार में भी किसी पुरानी टिप्पणी या घटना को लेकर चर्चा हो सकती है। ऐसे में पहले पूरी बात और उसका संदर्भ समझें। हर मुद्दे पर सहमति जरूरी नहीं, लेकिन एक-दूसरे की बात समझना जरूरी है। आज किसी पुराने विवाद को नए नजरिए से देखने पर रिश्तों में बनी दूरी कम करने का अवसर मिलेगा।
मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, जिन्हें आत्मचिंतन और गहरी सोच का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को तारीख के मूलांक 9 और भाग्यांक 3 का प्रभाव आपको पुराने विवादों और गलतफहमियों को नए नजरिए से समझने में मदद कर सकता है। प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों में खुलकर बातचीत करने से दूरियां कम होंगी, वहीं कार्यक्षेत्र में भी अटके मामले सुलझ सकते हैं। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, रिश्तों में सुख-शांति और जीवन की परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज किसी पुरानी उलझन को दूर करने के लिए दिन अच्छा है। ऑफिस में किसी निर्देश या जिम्मेदारी को लेकर भ्रम है तो संबंधित व्यक्ति से उसका स्पष्ट अर्थ पूछें। सहकर्मी के साथ किसी काम को लेकर मतभेद हो तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय काम से जुड़ा उदाहरण सामने रखें। बिजनेस करने वाले जातकों को भी साझेदारी या जिम्मेदारियों से जुड़ी अटकी बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। केतु की गहराई से जांचने की प्रवृत्ति अधूरी जानकारी पहचानने में मदद करेगी। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का सही आकलन करना चाहिए। जिस विषय में परेशानी है, उसे स्वीकार करके शिक्षक से सवाल पूछें। आज स्पष्टता के साथ काम करने से कई जरूरी मामले सुलझ सकते हैं।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज आप अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। किसी साझा खर्च या लेनदेन को लेकर मतभेद चल रहा है तो पुराना हिसाब और पहले हुई सहमति सामने रखकर बात करें। केवल अनुमान के आधार पर किसी नतीजे पर ना पहुंचें। आय और खर्च का पूरा विवरण देखने के बाद ही कोई नया आर्थिक वादा करें। निवेश या पैसों से जुड़ी चर्चा में सामने वाला करीबी हो तब भी जरूरी सवाल पूछने से संकोच ना करें। रिश्तों का लिहाज करते हुए आर्थिक शर्तों को नजरअंदाज करना आगे परेशानी बढ़ा सकता है। आज हिसाब-किताब साफ रखना और हर लेनदेन की जानकारी समझना आपके हित में रहेगा। स्पष्ट बातचीत से पैसों से जुड़े विवादों को बढ़ने से रोका जा सकता है।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज मन की उलझनों को समझना और उन्हें समय देना जरूरी होगा। किसी बातचीत या पुराने विवाद को लेकर मन में परेशानी है तो पहले यह पहचानें कि आखिर किस बात ने आपको प्रभावित किया। अपनी भावनाओं को कागज पर लिखने से विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। किसी मुश्किल मुद्दे पर चर्चा करते समय बेचैनी महसूस हो तो कुछ देर का विराम मांग लें। तुरंत जवाब देने या हर बात का समाधान निकालने का दबाव खुद पर ना बनाएं। शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों की सहज लय पर ध्यान दें। दिनभर मन में पुरानी बातें दोहराने के बजाय वर्तमान के कामों पर ध्यान लगाएं। खुद को समझने के लिए थोड़ा समय निकालना मानसिक सुकून देगा।
27 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 7 के जातक अपनी स्पष्ट सोच, संयम और शांत संवाद से पुरानी गलतफहमियों को दूर कर रिश्तों में सहजता लौटा सकते हैं। अपने स्वामी केतु देव की अंतर्दृष्टि और अनुकूल दिनचर्या का लाभ लेते हुए आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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