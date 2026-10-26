मूलांक 7 राशिफल 26 अक्टूबर 2026: हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं, आज रखें संयम
Mulank 7 Horoscope 26 October 2026: केतु के प्रभाव एवं अंक 7 और 9 की ऊर्जा से हर बात पर जवाब देना नहीं है जरूरी। जानें मूलांक 7 का विस्तृत लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
काम या घर की किसी साझा बात में आपका मन कहेगा कि फिलहाल अपने हिस्से का काम अलग रखकर करें। यही रास्ता आपके लिए ज्यादा साफ पड़ सकता है। केतु के असर से अंक 7 वाले लोग भीतर से बहुत समझदार होते हैं, पर जब सामने वाला बार बार टोके तो चिढ़ जल्दी उठ सकती है। 26 अक्टूबर 2026 का मूलांक 7 आपकी जांच पड़ताल बढ़ाएगा, जबकि भाग्यांक 9 अधूरी बात को बंद करने का दबाव देगा। ऐसे में फोन पर बातचीत छोटी और साफ रखें। लंबी बहस से फायदा कम होगा। अगर कोई आपकी राय ना माने, तो उसी समय साबित करने में ऊर्जा ना लगाएं। अपने काम, अपने शब्द और अपनी सीमा साफ रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में दूरी बनाने का मन हो सकता है, पर चुप्पी और कटुता एक बात नहीं हैं। यही फर्क समझना जरूरी रहेगा। पार्टनर या घर के किसी सदस्य से सोच ना मिले तो पहले उनकी पूरी बात सुन लें। अंक 7 पर केतु का प्रभाव आपको भीतर से अलग होकर देखने की ताकत देता है। इसका सही उपयोग करें। फोन पर बात करते समय आवाज का लहजा नरम रखें, वरना सीधी बात भी ठंडी या कठोर लग सकती है। पुराने मनमुटाव को उसी ढंग से दोहराने के बजाय एक वाक्य साफ कहें और फिर रुक जाएं। इससे अनावश्यक खिंचाव कम होगा।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में टीम के साथ तालमेल थोड़ा कठिन लग सकता है। हर सुझाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले नोट कर लें कि असल दिक्कत क्या है। केतु शोध, बारीकी और अलग सोच देता है, इसलिए अकेले बैठकर ड्राफ्ट, डेटा, तैयारी या प्लान ठीक करना आपके पक्ष में जा सकता है। 26 अक्टूबर 2026 का भाग्यांक 9 यह संकेत देता है कि किसी काम को पूरा रूप देने की जरूरत है। स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन में उलझने से बेहतर अपना सार खुद बनाएं। नौकरीपेशा लोग फोन कॉल या मीटिंग से पहले तीन मुख्य बातें लिख लें। इससे बात इधर उधर नहीं जाएगी और टकराव की संभावना भी घटेगी।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में किसी साझा खर्च, उधार या मिलकर की जाने वाली खरीद पर साफ नियम रखना जरूरी रहेगा। मन खिन्न हो तो आप बात छोड़ सकते हैं या फिर एकदम तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोनों स्थितियां ठीक नहीं। लिखित हिसाब या मैसेज में पुष्टि लेना समझदारी होगी। आय सामान्य ढंग से चल सकती है, लेकिन दूसरे की लापरवाही का बोझ अपने सिर लेने से बचें। अगर कोई रकम अटकी है, तो याद दिलाते समय भावनात्मक भाषा नहीं, सीधी और विनम्र भाषा रखें।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
चिड़चिड़ापन शरीर में गर्दन के कसाव, जबड़े की जकड़न या सिर के पीछे भारीपन की तरह महसूस हो सकता है। बात बिगड़ने लगे तो दो मिनट के लिए जगह बदलें और पानी के कुछ घूंट लेकर फिर जवाब दें। केतु का स्वभाव भीतर खींचता है, इसलिए थोड़ी देर अकेले शांत बैठना आपके लिए दवा जैसा काम कर सकता है। बहुत तेज संगीत या लगातार कॉल से दूरी लेना भी राहत देगा।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने संयम, वाक्-संयम और विश्लेषणात्मक क्षमता के बल पर आगे बढ़ने का है। केतु देव के प्रभाव से आपके भीतर असीम बुद्धिमत्ता बनी रहेगी, वहीं मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का यह योग आपको मानसिक परिपक्वता प्रदान करता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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