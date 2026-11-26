मूलांक 7 राशिफल 26 नवंबर: आज मिलेगा केतु का सपोर्ट, अनकही परेशानी पर करेंगे गौर
मूलांक 7 वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है? यहां पढ़ें मूलांक 7 का विस्तृत अंक राशिफल और जानें लव, करियर, हेल्थ और मनी से जुड़ी चीजों के बारे में।
दूसरों का दुख जल्दी महसूस होगा और मन सामान्य से ज्यादा भावुक रहेगा। आपकी कल्पना खूब चलेगी। एक ही बात को कई नजरियों से देखेंगे और उसके कई हल सोचेंगे। 26 नवंबर 2026 के मूलांक 8 से आपके अंक 7 की मित्रता और भाग्यांक 2 की संवेदनशीलता इस रुझान को बल देती है। आपके स्वामी केतु की अंदर की समझ लोगों की अनकही परेशानी पर गौर कराएगी। बाजार या दुकान के काम में किसी की उलझन सुनकर मदद का मन होगा। संवेदना अच्छी है, लेकिन हर परेशानी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना भारी पड़ेगा। जो बात समझ न आए, उसे पूछ लें। मन में बनाई तस्वीर को पूरी सच्चाई मानने से बचें।
लव राशिफल
प्रेम जीवन में पार्टनर की छोटी बात भी गहराई से महसूस होगी। उनके व्यवहार के कई मतलब मन में आएंगे। केतु का कम बोलने वाला स्वभाव अपनी भावना कहने में झिझक देगा, इसलिए साफ बताएं कि किस बात ने आपको छुआ है। परिवार में किसी की परेशानी सुनते हुए तुरंत कई समाधान सुझाने का मन होगा। पहले पूछें कि उन्हें मदद चाहिए या केवल आपकी मौजूदगी। रिश्तों में आपकी नरमी दिखेगी। किसी की चुप्पी को नाराजगी मानकर मन में कहानी न बनाएं।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में एक सवाल के कई जवाब सूझेंगे। केतु की जांच पड़ताल वाली प्रवृत्ति किसी विषय की बारीकियां समझने में उपयोगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए अलग तरीकों से सवाल हल करने का अभ्यास उपयोगी है। ऑफिस में सुझाव देने से पहले लिख लें कि कौन सा तरीका व्यवहार में अपनाया जा सकता है। बिजनेस या दुकान के काम में ग्राहक की जरूरत ध्यान से सुनें। मदद की भावना में ऐसी सुविधा का वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो। पेशेवर तरक्की की योजना में अपने विचारों को छोटे, जांचने योग्य कदमों में बांटें।
मनी राशिफल
पैसे के मामले में किसी की जरूरत सुनकर भावुक होंगे। मदद की रकम तय करने से पहले अपनी आय और तय खर्च का हिसाब देख लें। केतु की परख को काम में लें और लेनदेन का विवरण पढ़ें। निवेश के कई विकल्प मन में आएं तो हर विकल्प की शर्त अलग लिखें। कल्पना में दिख रहा फायदा वास्तविक गणना से मिलाना उपयोगी रहेगा। सहानुभूति में अपने हिस्से की आर्थिक जिम्मेदारियां न भूलें।
हेल्थ राशिफल
लगातार कई संभावनाएं सोचते रहने से मन को विराम देना कठिन लगेगा। हर विचार का हल उसी वक्त ढूंढने का दबाव न लें। केतु की भीतर देखने वाली प्रवृत्ति को सहज दिशा दें। कुछ मिनट आसपास की आवाजों पर ध्यान टिकाएं। दूसरों की परेशानी सुनने के बाद अपने लिए थोड़ा खाली वक्त रखें। भावुक होना कमजोरी मानकर खुद को कठोर न बनाएं।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: दूसरों की तकलीफ को अपनी पूरी जिम्मेदारी न मानें। मन में निकाले मतलब को सच मानकर प्रतिक्रिया न दें। मदद में अपनी क्षमता से बड़ा वादा न करें।
आज की सलाह: मदद का वादा करने से पहले अपनी क्षमता जांच लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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