मूलांक 7 राशिफल 25 नवंबर: अधूरी जानकारी से उलझन बढ़ेगी, मिलेगा केतु का सपोर्ट
मूलांक 7 वालों के लिए 25 नवंबर का दिन कैसा जाने वाला है? यहां पढ़ें लव, मनी, करियर और हेल्थ से जुड़ी आज की स्थिति के बारे में। देखें मूलांक 7 का संपूर्ण अंक राशिफल।
काम या घर की कोई उलझन आपके मन पर इस तरह छा सकती है कि उसका सिरा मिलने तक बेचैनी रहेगी। ऊपरी जवाबों से तसल्ली नहीं होगी। आप जानना चाहेंगे कि बात शुरू कहां से हुई और उसके पीछे असली कारण क्या है। तारीख का मूलांक 7 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 1 अपनी समझ से पहल करने का भाव जोड़ता है। केतु की जांच पड़ताल और भीतर झांकने की प्रवृत्ति इस खोज को गहरा करेगी। सुबह के रूटीन में भी उसी सवाल पर ध्यान अटक सकता है। उलझन थकाने लगे तो खुद पर नाराज न हों। सवाल लिखकर तय करें कि अभी कौन सी जानकारी चाहिए। हर पहलू एक साथ सुलझाने का दबाव न लें।
लव राशिफल
रिश्तों की किसी बात का मतलब समझने में आपका मन उलझा रहेगा। छोटा जवाब सुनकर भी आगे पूछने की इच्छा होगी। केतु का कम बोलने और दूरी रखने वाला पक्ष आपकी अपनी बात अधूरी छोड़ सकता है। पार्टनर या परिवार से पूछें कि उनका आशय क्या था, फिर उत्तर पूरा सुनें। किसी शब्द को बार बार परखना थकाने वाला लगे तो बातचीत थोड़ी देर रोक दें। अपनी बेचैनी को पहचानना मददगार होगा। समझने की कोशिश को सवालों की लंबी जांच न बनने दें।
करियर राशिफल
पढ़ाई या ऑफिस के काम में आपका ध्यान किसी कठिन सवाल की जड़ तक पहुंचने पर रहेगा। रटा हुआ उत्तर या अधूरी सफाई आपको संतुष्ट नहीं करेगी। केतु की बारीकी परखने वाली प्रवृत्ति का उपयोग करें। विद्यार्थी सवाल के उस चरण को चिन्हित करें जहां समझ टूट रही है। नौकरी या बिजनेस में किसी अड़चन को जांचते वक्त अनुमान और उपलब्ध तथ्य अलग लिखें। एक समस्या पर जरूरत से ज्यादा अटकने की आशंका है। बाकी काम छूटते दिखें तो जांच का अगला कदम दर्ज करके मौजूदा जिम्मेदारी पूरी करें। उत्तर तुरंत न मिले तो अपनी क्षमता पर संदेह न करें।
आर्थिक राशिफल
पैसों से जुड़ी किसी बात में केवल कुल रकम देखकर संतोष नहीं होगा। किसी शुल्क, हिसाब या लेनदेन का आधार समझने की इच्छा रहेगी। केतु की छानबीन यहां उपयोगी है, लेकिन अधूरी जानकारी से निष्कर्ष निकालना उलझन बढ़ाएगा। रकम का मिलान करते हुए संबंधित विवरण मांगें। निवेश की शर्त समझ न आए तो उसी बिंदु पर स्पष्ट जवाब लें। एक अंतर पकड़ में आने पर पूरे हिसाब को गलत मान लेने से बचें।
हेल्थ राशिफल
एक ही विचार बार बार लौटने से बेचैनी बनी रह सकती है। मन को जबरन चुप कराने की कोशिश और खीझ बढ़ाएगी। कागज पर दो बातें लिखें कि क्या समझ आया और क्या जानना बाकी है। फिर कोई सरल घरेलू काम करें, जिसमें हाथ व्यस्त रहें। केतु से जुड़ी भीतर देखने की प्रवृत्ति को अपनी थकान पहचानने में लगाएं। हर खाली पल समस्या को देना बोझिल होगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: एक सवाल में उलझकर बाकी काम न रोकें। अधूरे जवाब को अंतिम सच न मानें। रिश्तों की बातचीत को पूछताछ न बनाएं।
आज की सलाह: उलझन की जड़ खोजने से पहले अपना सवाल साफ लिखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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