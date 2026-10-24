मूलांक 7 राशिफल 24 अक्टूबर: आज किसी पर भी आंख मूंदकर ना करें भरोसा, छोटी चूक पड़ेगी भारी
Mulank 7 Horoscope 24 October 2026: केतु के प्रभाव से बढ़ेगी अंतर्दृष्टि। जानें मूलांक 7 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
केतु का प्रभाव आपको भीतर से सजग रखता है, इसलिए जब रोज की लय टूटती है तो मन तुरंत असहज हो जाता है। किसी की अजीब बात, अनियमित व्यवहार या बिना वजह की जल्दबाजी आपको खटक सकती है। ऐसे में चुप रहकर देखना आपके लिए सही हथियार रहेगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते समय सामने वाला बार बार जल्दी करने को कहे, फिर भी एक बार नाम और रकम देख लेना ही समझदारी है। दिन के बीच में छोटे व्यवधान रह सकते हैं, पर आप जांच पड़ताल से रास्ता निकाल लेंगे। इस तारीख का मूलांक 6 लोगों के साथ नरमी मांगता है, जबकि भाग्यांक 8 कहता है कि नियम और पुष्टि दोनों जरूरी हैं।
मूलांक 7 का लव राशिफल
दिल की बात समझने की आपकी क्षमता अच्छी रहेगी, पर बोलने में दूरी आ सकती है। यही बात साथी या घरवालों को उलझा सकती है। अगर किसी अपने का स्वभाव आज कुछ अलग या चिडचिडा लगे, तो उसे तुरंत गलत मत मानिए। केतु आपको भीतर की परत दिखाता है, इसलिए शब्दों के पीछे की वजह समझने की कोशिश करें। पुराने मुद्दे खोलने से बेहतर रहेगा कि साफ और छोटे वाक्य में अपनी बात रखें। रिश्तों में ज्यादा पूछताछ नहीं, बल्कि भरोसे वाला व्यवहार काम देगा।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में रूटीन टूटने से परेशानी हो सकती है। कोई सहकर्मी अपने ढंग से काम करे, निर्देश अधूरे दे, या मीटिंग का रुख अचानक बदल जाए, तो आपका धैर्य परखा जाएगा। केतु का गुण है गहराई से देखना, इसलिए आधी जानकारी पर प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी बात समझें। नौकरीपेशा लोग मेल, फाइल, लॉगिन या रिपोर्ट दोबारा जांच लें। बिजनेस वालों को ग्राहक की बात सुनते समय शर्तें साफ करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी यही संकेत है कि पढ़ाई में विषय बदल बदलकर बैठने से उलझन बढ़ेगी। एक समय में एक हिस्सा पकड़ेंगे तो नतीजा बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटी गड़बड़ी भी मन पर असर डाल सकती है। खासकर डिजिटल लेनदेन में दो बार जांच जरूरी रहेगी। रकम, नाम और स्क्रीन पर दिख रही जानकारी देखकर ही आगे बढ़ें। किसी और की हड़बड़ी अपने ऊपर ना लें। केतु आपको सतर्क बनाता है, और यही सावधानी बचाव दे सकती है। मूलांक 6 सुविधा के लिए तुरंत भुगतान करवाना चाहेगा, लेकिन भाग्यांक 8 साफ हिसाब और रिकॉर्ड की मांग करेगा। नकद हो या ऑनलाइन, पुष्टि संभालकर रखें।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
नर्वस टेंशन शरीर से ज्यादा नसों और मन की बेचैनी में दिख सकती है। बार बार बीच में काम बदलने से सिर भारी लग सकता है। दो मिनट आंखें बंद करके बैठना, ठंडे पानी से चेहरा धोना और एक समय में एक ही काम करना राहत देगा। केतु की ऊर्जा भीतर जाती है, इसलिए थोड़ी शांति आपको जल्दी संतुलन में ला सकती है।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी अंतर्दृष्टि और विश्लेषणात्मक क्षमता का सही उपयोग करने का है। केतु देव की कृपा से आपकी समझ और गहराई बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का यह योग आपको अंधविश्वास से बचने और हर कार्य में कड़े अनुशासन का पालन करने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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