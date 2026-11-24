24 नवंबर 2026 को मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस मूलांक के स्वामी केतु माने जाते हैं, जिनका संबंध एकांत, गहरी सोच और आत्ममंथन से है। 24 नवंबर 2026 का मूलांक 6 है, जो मूलांक 7 का मित्र अंक है। वहीं, इस दिन का भाग्यांक 9 रहेगा। आज आपके लिए अपने काम पर ध्यान देना और बेवजह की बहस से दूर रहना बेहतर रहेगा। किसी की अलग राय सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अपनी बात रखने के साथ दूसरों को सुनने का धैर्य भी रखना होगा। सोच-समझकर दिया गया जवाब कई बिगड़ती बातों को संभाल सकता है।

मूलांक 7 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज अपनी पसंद और विचार दूसरों पर थोपने से बचें। पार्टनर की कोई अलग राय आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में बहस को आगे बढ़ाने के बजाय उनकी बात समझने की कोशिश करें। हर मुद्दे पर अपनी सहमति या पसंद को जरूरी मानना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। परिवार के किसी सदस्य से भी विचारों का मतभेद सामने आ सकता है। शाम के समय बातचीत के दौरान सामने वाले को अपनी बात पूरी करने का मौका दें। अगर किसी बात से नाराजगी है तो तुरंत तीखा जवाब देने के बजाय कुछ समय लें। जरूरत पड़ने पर पार्टनर को बता दें कि आपको अपनी भावनाएं समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। शांत बातचीत से रिश्तों में कड़वाहट आने से रोकी जा सकती है।

मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, जिन्हें गहरी सोच और आत्ममंथन का कारक माना जाता है। 24 नवंबर को तारीख के मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव आपके व्यवहार और फैसलों पर असर डाल सकता है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक अपनी बात मनवाने की जिद और दूसरों की राय का विरोध परेशानी बढ़ा सकता है। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, रिश्तों में आ रही परेशानियों और जीवन में सुख-शांति के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 7 का करियर राशिफल करियर और पढ़ाई के मामले में आज अकेले काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई करने वाले जातक किसी कठिन विषय को समझने और अपनी तैयारी परखने में समय लगाएं। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सामूहिक चर्चा के दौरान अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना होगा। किसी सहकर्मी का सुझाव आपकी सोच से अलग हो तो उसे अपनी योग्यता पर सवाल ना समझें। हर बात का विरोध करने से काम में सहयोग मिलना मुश्किल होगा। बिजनेस करने वाले जातकों को भी किसी मतभेद के दौरान बातचीत को मुद्दे तक सीमित रखना चाहिए। दूसरों की बात सुनने से काम के नए तरीके समझ आएंगे। आज अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करने पर ध्यान दें। जवाब देते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें।

मूलांक 7 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज दूसरों की राय से प्रभावित होकर कोई फैसला लेने के बजाय अपने बजट और जरूरतों का आकलन करें। आय, खर्च और निवेश का हिसाब बैठकर देखने से स्थिति साफ होगी। किसी व्यक्ति की सलाह आपकी सोच से मेल ना खाए तो उसे चुनौती मानकर प्रतिक्रिया ना दें। खासकर साझा पैसों से जुड़े मामलों में अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचना होगा। किसी खरीदारी या भुगतान को लेकर परिवार के सदस्य से असहमति हो सकती है। ऐसे में नाराज होकर तुरंत फैसला लेने के बजाय बातचीत को कुछ समय के लिए रोक दें। लेनदेन का पूरा विवरण जांचना आपके हित में रहेगा। आज आर्थिक फैसलों में धैर्य और साफ हिसाब-किताब बनाए रखना जरूरी होगा।

मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। किसी की बात बुरी लगने पर मन में बहस को बार-बार दोहराने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ समय अकेले बिताएं या थोड़ी देर टहलने निकल जाएं। खुद से यह समझने की कोशिश करें कि आखिर किस बात ने आपको इतना परेशान किया। मन ना हो तो किसी सामूहिक गतिविधि में शामिल होने का दबाव ना बनाएं। अपनी सुविधा के अनुसार दिनचर्या रखें और बेवजह के तनाव से दूरी बनाएं। छोटी-छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। शांत मन से लिए गए फैसले दिन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।