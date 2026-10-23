मूलांक 7 राशिफल 23 अक्टूबर 2026: आज अपनों से दूरी बढ़ाने के बजाय मन की बात कहें
Mulank 7 Horoscope 23 October 2026: केतु के प्रभाव से रहेगा एकांत का मन। जानें मूलांक 7 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों अपनों से मन की बात कहने की है सलाह।
मन अगर सुबह से थोड़ा भीतर भीतर चल रहा है, तो उसे गलत ना मानें। अंक 7 के लोग वैसे भी अपनी अलग सोच में गहराई से उतरते हैं। केतु का असर आपको सतह के पीछे की बात समझने की क्षमता देता है। 23 अक्टूबर 2026 में मूलांक 5 बाहर की हलचल, लोगों से जुड़ाव और छोटी छोटी गतिविधियां बढ़ाएगा, जबकि भाग्यांक 7 फिर से आपको अंदर की आवाज सुनने को कहेगा। यही खिंचाव पूरे दिन महसूस हो सकता है। आध्यात्मिक बातों, किसी शांत जगह या किसी समझदार व्यक्ति से बातचीत में मन लगेगा। बस इतना ध्यान रखें कि केवल सोचते रहने से रोजमर्रा के जरूरी काम ना अटकें। भीतर की समझ अच्छी है, लेकिन उसे व्यवहार में उतारना भी उतना ही जरूरी रहेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में आप थोड़ा दूरी बनाकर चीजों को देखना चाहेंगे। यह दूरी बुरी नहीं है, पर सामने वाला इसे चुप्पी समझ सकता है। अगर मन किसी बात पर उलझा है, तो एक सीधी बात बहुत फर्क ला सकती है। प्रेम संबंधों में गहरे सवाल उठ सकते हैं। आप सामने वाले की नीयत को समझना चाहेंगे। परिवार में भी किसी बुजुर्ग या शांत स्वभाव के व्यक्ति से दिल की बात कहने पर राहत मिल सकती है। किसी आध्यात्मिक सोच वाले इंसान से मुलाकात भी नजरिया बदल सकती है। बस अपनी दुनिया में इतना ना खोएं कि अपनापन कम दिखे।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में आपका मन केवल वही करने का होगा जिसमें मतलब दिखे। यही अंक 7 और केतु की खासियत है। बेकार की भागदौड़ आपको थका सकती है। फिर भी दिन की ऊर्जा पूरी तरह धीमी नहीं है, क्योंकि मूलांक 5 छोटे काम, कॉल, मैसेज और बदलाव बढ़ा सकता है। ऐसे में चुनना पड़ेगा कि किस बात पर ध्यान देना है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में चर्चा हो सकती है। किसी विषय में कमजोरी दिखे तो डांट से ज्यादा सही तरीका खोजें। ऑफिस में जांच पड़ताल, रिसर्च, डेटा मिलान या बैकग्राउंड समझने वाले काम बेहतर हो सकते हैं। बिजनेस में कोई बात सुनकर मान लेने के बजाय खुद जांचना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आपका रुख थोड़ा अलग रह सकता है। दिखावे वाली चीजों पर मन कम जाएगा, लेकिन किसी उपयोगी या सीख देने वाली बात पर खर्च करने का विचार बन सकता है। भाग्यांक 7 के कारण आप रकम से ज्यादा उसकी जरूरत पर सोचेंगे। यह अच्छी बात है। फिर भी बिल, फीस, सब्सक्रिप्शन या छोटे भुगतान एक बार मिलाकर देख लें। कभी कभी भीतर डूबे रहने से साधारण हिसाब छूट जाता है। किसी के कहने पर तुरंत आर्थिक सहमति देने के बजाय थोड़ी जानकारी लेना बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन का भीतर जाना शरीर में सुस्ती या आंखों की थकान के रूप में दिख सकता है। लगातार सोचते रहने से चेहरा शांत दिखेगा, पर ऊर्जा कम लग सकती है। थोड़ी देर खुली धूप में बैठना, नहाने के बाद दो मिनट शांत बैठना और दिन के बीच में गहरी सांसें लेना मदद करेगा। अगर मन पूजा, पाठ या ध्यान में लग रहा है, तो उसे थोड़ी जगह दें। इससे संतुलन लौट सकता है।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 23 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है। केतु देव की कृपा से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताएं प्रबल रहेंगी, लेकिन मूलांक 5 और भाग्यांक 7 का यह योग आपको दुनिया से कटने के बजाय खुलकर बातचीत करने का सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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