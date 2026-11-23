Mulank 7 Rashifal: जानिए 23 नवंबर 2026 को मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल, शुभ अंक, शुभ रंग और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। 23 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। ये दोनों अंक मूलांक 7 के मित्र हैं। इसके बावजूद दिनभर की छोटी-छोटी परेशानियां मन की शांति प्रभावित कर सकती हैं। काम की समयसीमा नजदीक होने या अचानक निर्देश बदलने से बेचैनी बढ़ेगी। कुछ लोगों के अलग व्यवहार के साथ तालमेल बैठाना भी आसान नहीं रहेगा। आपके स्वामी केतु का प्रभाव हर बात को गहराई से समझने और परखने की प्रवृत्ति देगा। ऐसे में किसी भी बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले स्थिति समझें। एक साथ सभी परेशानियां सुलझाने का दबाव खुद पर ना डालें।

मूलांक 7 का लव राशिफल प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में आज छोटी-सी बात भी आपको परेशान कर सकती है। घर में पहले से तय कोई योजना अचानक बदल जाए तो आपका मूड खराब हो सकता है। पार्टनर का व्यवहार या बातचीत का तरीका भी आपको सामान्य से अलग लग सकता है। ऐसे में चुप रहकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के बजाय उन्हें अपनी परेशानी बताएं। समझाएं कि अचानक हुए बदलाव के साथ तालमेल बैठाने में आपको थोड़ा समय चाहिए। केतु के प्रभाव से आप अकेले रहकर बातों को समझना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी चुप्पी से सामने वाले को उलझन में ना डालें। किसी एक गलत प्रतिक्रिया के आधार पर पूरे रिश्ते को आंकना ठीक नहीं होगा। बातचीत में एक मुद्दे पर ध्यान दें और साथी की बात भी समझने की कोशिश करें।

मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, जिन्हें गहराई से सोचने और आत्मचिंतन का कारक माना जाता है। 23 नवंबर को तारीख के मूलांक 5 और भाग्यांक 8 का प्रभाव रहने के बावजूद छोटी-छोटी परेशानियां आपकी मानसिक शांति बिगाड़ सकती हैं। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक अचानक होने वाले बदलावों के साथ तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, मानसिक बेचैनी के ज्योतिषीय कारण और जीवन में आने वाली चुनौतियों के उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 7 का करियर राशिफल नौकरी और पढ़ाई में आज बार-बार बदलते निर्देश आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। जिस काम को आपने एक तय तरीके से शुरू किया है, उसमें अचानक बदलाव करना पड़ सकता है। ऑफिस में डेडलाइन नजदीक हो और नया निर्देश मिले तो पहले यह स्पष्ट कर लें कि पुराने काम को जारी रखना है या उसकी जगह नया काम करना है। कारोबारियों को भी किसी ग्राहक या सहयोगी के अलग तरीके से काम करने पर उलझन हो सकती है। ऐसे में बहस करने के बजाय बातचीत को जरूरी मुद्दों तक सीमित रखें। विद्यार्थियों का पढ़ाई का क्रम टूट सकता है। नया तरीका अपनाने की जल्दबाजी ना करें और जहां से अभ्यास छूटा है, वहीं से दोबारा शुरुआत करें। धैर्य से काम लेना आज जरूरी रहेगा।

मूलांक 7 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में किसी लेन-देन की प्रक्रिया बदलने से थोड़ी परेशानी हो सकती है। भुगतान से जुड़ी शर्तें स्पष्ट ना हों या सामने वाला अपनी बात ठीक से ना समझा पाए तो सवाल पूछने में संकोच ना करें। किसी भी रकम का भुगतान करने से पहले उसका कारण और पूरा रिकॉर्ड जांच लें। खरीदारी के दौरान मन परेशान हो तो तुरंत कोई फैसला लेने से बचें। केतु के प्रभाव से आप चीजों की गहराई में जाकर जानकारी जुटाना पसंद करेंगे। इस आदत का इस्तेमाल निवेश और बचत से जुड़े फैसलों में करें। किसी योजना की शर्त समझ ना आए तो उसका सरल अर्थ पूछें। अधूरी जानकारी के आधार पर पैसा लगाने या किसी आर्थिक वादे के लिए हामी भरने से बचना बेहतर रहेगा।

मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल बदलती परिस्थितियों और काम के दबाव के कारण आज मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़े तो खुद को थोड़ा समय दें। दिनचर्या में बदलाव होने के बावजूद अपनी कोई परिचित अच्छी आदत बनाए रखें। सुबह या शाम कुछ देर शांत बैठकर चाय पीना या टहलना मन को सुकून दे सकता है। केतु के प्रभाव से अकेले रहने की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन हर परेशानी को मन में दबाकर ना रखें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने पर मन हल्का होगा। घबराहट लगातार बनी रहे या रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगें तो योग्य विशेषज्ञ की सलाह लें। अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और खुद पर हर बदलाव को तुरंत स्वीकार करने का दबाव ना डालें।