Mulank 7 Horoscope 22 Nov 2026: मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि) के लिए जानें 22 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज समाज में बढ़ेगा आपका मान-सम्मान।

मूलांक 7 वालों के लिए 22 नवंबर 2026 का दिन मान-सम्मान और पहचान के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आज समाज और कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है। लोग आपकी बातों और विचारों को महत्व देंगे। किसी पुराने काम के लिए सराहना मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपनी उपलब्धियों को लेकर संतुष्ट महसूस करेंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस अंक के स्वामी केतु हैं, जो गहरी सोच, आत्मचिंतन और विश्लेषण क्षमता से जुड़े हैं। आज का मूलांक 4 आपका मित्र है और भाग्यांक भी 7 रहेगा। ऐसे में आपकी समझदारी और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित कर सकता है। तारीफ मिलने पर संकोच करने के बजाय सहजता से उसे स्वीकार करें।

मूलांक 7 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज का दिन खुशियां लेकर आ सकता है। आपको मिलने वाली तारीफ और सम्मान से पार्टनर भी खुश होंगे। अपनी किसी उपलब्धि या अच्छे अनुभव को उनके साथ साझा करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग और प्रोत्साहन मिल सकता है। परिवार के सदस्य भी आपकी किसी कोशिश की सराहना कर सकते हैं। आज अपनों के साथ अपनी खुशियां बांटना ना भूलें। केतु के प्रभाव से आप अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं, लेकिन करीबियों को अपनी खुशी में शामिल करना जरूरी है। बच्चों की छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें। इससे घर का माहौल अच्छा रहेगा और रिश्तों में आपसी विश्वास भी बढ़ेगा।

मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, जो गहरी सोच, आत्मचिंतन और विश्लेषण क्षमता के कारक माने जाते हैं। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है और पुराने प्रयासों के लिए सम्मान मिलने के योग हैं। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, करियर में सफलता, मान-सम्मान और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 7 का करियर राशिफल करियर के लिहाज से आज का दिन आपकी पहचान मजबूत करने वाला रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से प्रशंसा मिल सकती है। किसी पुराने प्रोजेक्ट में आपके योगदान को महत्व दिया जा सकता है। व्यापारियों के लिए भी अपनी साख और कारोबार की पहचान बढ़ाने का अच्छा समय है। ग्राहकों के बीच आपके काम की तारीफ हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि, सराहना मिलने के बाद पढ़ाई या काम में लापरवाही ना करें। अपनी उपलब्धियों और जिम्मेदारियों का रिकॉर्ड संभालकर रखें। आगे किसी इंटरव्यू या पेशेवर बातचीत में यह आपके काम आ सकता है। दूसरों के योगदान को भी महत्व देना ना भूलें।

मूलांक 7 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज आपको अपनी साख और प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है। किसी पुराने कारोबारी संपर्क के साथ बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि, मान-सम्मान मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपकी आमदनी भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। इसलिए अपनी आर्थिक योजनाएं वास्तविक आय के आधार पर ही बनाएं। किसी पार्टी या आयोजन में अपनी हैसियत दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। निवेश या किसी बड़े लेनदेन से पहले सभी जरूरी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। किसी व्यक्ति की अच्छी छवि देखकर आर्थिक प्रस्ताव पर तुरंत भरोसा ना करें। केतु का प्रभाव आपको चीजों की गहराई से जांच करने की प्रेरणा देगा। बचत और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।

मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज आप खुद को उत्साहित और सकारात्मक महसूस करेंगे। लोगों से मिलने वाली तारीफ आपके मनोबल को बढ़ाएगी। इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने में करें। सुबह या शाम अपनी सुविधा के अनुसार टहलने का समय निकाल सकते हैं। हालांकि, हर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने या लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहने का दबाव ना लें। कुछ समय अकेले बिताना भी आपको अच्छा लगेगा। केतु के प्रभाव से आत्मचिंतन और शांति की ओर आपका झुकाव बना रहेगा। दिनभर की व्यस्तता के बाद पर्याप्त आराम करें। अपनी नींद और खानपान का ध्यान रखें। आज मिली सराहना का आनंद लें, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां ना उठाएं।