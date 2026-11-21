मूलांक 7 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज का शनिवार खुशियों से भरा रहेगा और आप दोस्तों के साथ यादगार पल बिताएंगे। जानिए स्वामी केतु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

मूलांक 7 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का शनिवार खुशियों और मौज-मस्ती से भरा रह सकता है। आज आपका मन रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से थोड़ा हटकर दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का करेगा। किसी पार्टी या छोटे समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है। दोस्तों के साथ हंसी-मजाक और पुरानी यादें ताजा करने से मन प्रसन्न रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस अंक के स्वामी केतु हैं, जो आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और गहरी सोच से जुड़े हैं। आज का मूलांक 3 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 मित्र है। ऐसे में सामाजिक मेलजोल और मनोरंजन की ओर आपका झुकाव अधिक रहेगा। हालांकि, कठिन और एकाग्रता वाले कामों में मन लगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है।

मूलांक 7 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज का दिन खुशनुमा रहेगा। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक करने और कुछ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से आप दोनों के बीच बातचीत कम हो रही थी तो आज साथ बैठने और एक-दूसरे को समय देने का अच्छा अवसर है। वैवाहिक जीवन में भी घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी पार्टी या बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। सिंगल लोगों का मन भी दोस्तों के साथ समय बिताने में लगेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने पर बातचीत का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि, किसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज का समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बेहतर होगा कि जरूरी बातचीत के लिए अलग समय तय करें।

मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, जो आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन के कारक माने जाते हैं। 21 नवंबर को भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके सामाजिक जीवन और रिश्तों को खुशनुमा बनाएगा। दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी, घूमने-फिरने और यादगार पल बिताने के मौके मिलेंगे, लेकिन काम और मनोरंजन के बीच संतुलन रखना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, करियर की चुनौतियों और प्रेम व पारिवारिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 7 का करियर राशिफल करियर के लिहाज से आज आपको अपने काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना होगा। दोस्तों के साथ घूमने या पार्टी करने का मन होने के कारण जरूरी कामों से ध्यान हट सकता है। नौकरीपेशा लोगों को लंबी मीटिंग, रिपोर्ट तैयार करने या बारीकी से जांच करने वाले कामों में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में एक साथ कई जिम्मेदारियां लेने से बचें। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना बेहतर रहेगा। व्यापारियों को भी आज महत्वपूर्ण फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ समय बिताने में लग सकता है। परीक्षा या जरूरी असाइनमेंट से जुड़े काम पहले निपटा लें। इसके बाद मनोरंजन के लिए समय निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा।

मूलांक 7 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज दोस्तों के साथ मौज-मस्ती और पार्टी पर खर्च हो सकता है। कहीं बाहर जाने या किसी आयोजन में शामिल होने का कार्यक्रम बनता है तो पहले अपना बजट तय कर लें। दूसरों की देखा-देखी महंगी जगह पर जाने या जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। दोस्तों के साथ किसी साझा आयोजन की योजना है तो खर्च का बंटवारा पहले ही स्पष्ट कर लें। कारोबारियों और निवेश से जुड़े लोगों को आज बड़े आर्थिक फैसले टालने चाहिए। किसी दस्तावेज या लेनदेन की शर्तों को समझने के लिए एकाग्रता जरूरी होगी। बंटे हुए ध्यान के साथ पैसों का हिसाब करना परेशानी बढ़ा सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खर्च करें। मनोरंजन के साथ बचत का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा।

मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। हालांकि, लगातार घूमने-फिरने और कई गतिविधियों में शामिल होने से थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपने दिन का कार्यक्रम बहुत ज्यादा व्यस्त न रखें। पार्टी या समारोह के बीच कुछ समय आराम के लिए भी निकालें। केतु के प्रभाव से कभी-कभी आप लोगों के बीच रहने के बाद अकेले और शांत समय बिताना पसंद करेंगे। ऐसे में खुद को थोड़ा समय देना अच्छा रहेगा। देर रात तक जागने से बचें और खानपान का ध्यान रखें। दिनभर की भागदौड़ के बाद पर्याप्त नींद लें। आज खुशियों का आनंद लेने के साथ शरीर को आराम देना भी जरूरी होगा।