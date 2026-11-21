मूलांक 7 राशिफल 21 नवंबर 2026: खुशियों से भरा रहेगा शनिवार, दोस्तों के साथ बिताएंगे यादगार पल
मूलांक 7 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज का शनिवार खुशियों से भरा रहेगा और आप दोस्तों के साथ यादगार पल बिताएंगे। जानिए स्वामी केतु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मूलांक 7 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का शनिवार खुशियों और मौज-मस्ती से भरा रह सकता है। आज आपका मन रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से थोड़ा हटकर दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का करेगा। किसी पार्टी या छोटे समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है। दोस्तों के साथ हंसी-मजाक और पुरानी यादें ताजा करने से मन प्रसन्न रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस अंक के स्वामी केतु हैं, जो आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और गहरी सोच से जुड़े हैं। आज का मूलांक 3 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 मित्र है। ऐसे में सामाजिक मेलजोल और मनोरंजन की ओर आपका झुकाव अधिक रहेगा। हालांकि, कठिन और एकाग्रता वाले कामों में मन लगाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज का दिन खुशनुमा रहेगा। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक करने और कुछ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से आप दोनों के बीच बातचीत कम हो रही थी तो आज साथ बैठने और एक-दूसरे को समय देने का अच्छा अवसर है। वैवाहिक जीवन में भी घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी पार्टी या बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। सिंगल लोगों का मन भी दोस्तों के साथ समय बिताने में लगेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने पर बातचीत का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि, किसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज का समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बेहतर होगा कि जरूरी बातचीत के लिए अलग समय तय करें।
मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं, जो आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन के कारक माने जाते हैं। 21 नवंबर को भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके सामाजिक जीवन और रिश्तों को खुशनुमा बनाएगा। दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी, घूमने-फिरने और यादगार पल बिताने के मौके मिलेंगे, लेकिन काम और मनोरंजन के बीच संतुलन रखना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति, करियर की चुनौतियों और प्रेम व पारिवारिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज आपको अपने काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना होगा। दोस्तों के साथ घूमने या पार्टी करने का मन होने के कारण जरूरी कामों से ध्यान हट सकता है। नौकरीपेशा लोगों को लंबी मीटिंग, रिपोर्ट तैयार करने या बारीकी से जांच करने वाले कामों में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में एक साथ कई जिम्मेदारियां लेने से बचें। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना बेहतर रहेगा। व्यापारियों को भी आज महत्वपूर्ण फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ समय बिताने में लग सकता है। परीक्षा या जरूरी असाइनमेंट से जुड़े काम पहले निपटा लें। इसके बाद मनोरंजन के लिए समय निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज दोस्तों के साथ मौज-मस्ती और पार्टी पर खर्च हो सकता है। कहीं बाहर जाने या किसी आयोजन में शामिल होने का कार्यक्रम बनता है तो पहले अपना बजट तय कर लें। दूसरों की देखा-देखी महंगी जगह पर जाने या जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। दोस्तों के साथ किसी साझा आयोजन की योजना है तो खर्च का बंटवारा पहले ही स्पष्ट कर लें। कारोबारियों और निवेश से जुड़े लोगों को आज बड़े आर्थिक फैसले टालने चाहिए। किसी दस्तावेज या लेनदेन की शर्तों को समझने के लिए एकाग्रता जरूरी होगी। बंटे हुए ध्यान के साथ पैसों का हिसाब करना परेशानी बढ़ा सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खर्च करें। मनोरंजन के साथ बचत का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। हालांकि, लगातार घूमने-फिरने और कई गतिविधियों में शामिल होने से थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपने दिन का कार्यक्रम बहुत ज्यादा व्यस्त न रखें। पार्टी या समारोह के बीच कुछ समय आराम के लिए भी निकालें। केतु के प्रभाव से कभी-कभी आप लोगों के बीच रहने के बाद अकेले और शांत समय बिताना पसंद करेंगे। ऐसे में खुद को थोड़ा समय देना अच्छा रहेगा। देर रात तक जागने से बचें और खानपान का ध्यान रखें। दिनभर की भागदौड़ के बाद पर्याप्त नींद लें। आज खुशियों का आनंद लेने के साथ शरीर को आराम देना भी जरूरी होगा।
21 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 7 के जातक यदि काम और मनोरंजन के बीच सही संतुलन बनाए रखते हैं, तो यह शनिवार उनके लिए यादगार बन सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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