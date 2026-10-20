मूलांक 7 राशिफल 20 अक्टूबर: बहस से बचें और अधूरे काम समेटें, आज खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी
Mulank 7 Horoscope 20 October: केतु के प्रभाव से रहेगा एकांत का मन। जानें मूलांक 7 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों बहस से बचने की है सलाह।
जरा संभलकर चलिए। हर बात का जवाब तुरंत देना इस समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अंक 7 पर केतु का असर आपको अपने भीतर खींचता है, इसलिए थोड़ी दूरी बनाना गलत नहीं है। भीड़, शोर या लगातार बातचीत से मन थक सकता है। कुछ समय अपने तरीके से बिताने पर उलझे भाव साफ हो सकते हैं। यह भागना नहीं, मन को रीसेट करने जैसा होगा। बीच दिन में ऐसा भी लगेगा कि लोग आपको कम समझ रहे हैं, पर हर बात समझाना जरूरी नहीं। 20 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 भावनाओं को नरम बना रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि बिखरे काम समेटना भी जरूरी है। इसलिए चुप्पी रखें, पर जरूरी जिम्मेदारी अधूरी न छोड़ें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में थोड़ा फासला चाहिए तो उसे साफ शब्दों में बताना बेहतर रहेगा। चुप रहकर सामने वाले को अंदाजा लगाने देना उलझन बढ़ा सकता है। परिवार की बातचीत में खास ध्यान रखें। किसी छोटी बात पर आपको लगे कि लोग आपकी मन:स्थिति नहीं समझ रहे, तो लंबी बहस के बजाय सीधी बात करें। केतु कम बोलने की प्रवृत्ति देता है, पर रिश्ते केवल संकेतों से नहीं चलते। अगर आप किसी से नाराज नहीं हैं, सिर्फ थके हुए हैं, तो यही बात कहना काफी रहेगा। प्रेम संबंध में भी थोड़ा स्पेस लेने से बात बिगड़ेगी नहीं, अगर लहजा साफ और सम्मानजनक हो।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में अकेले बैठकर सोचने वाले काम आप बेहतर कर पाएंगे। रिसर्च, एडिटिंग, डेटा जांच, नोट्स व्यवस्थित करना, पुराने ड्राफ्ट सुधारना या किसी प्रोजेक्ट की कमी पकड़ना आपके पक्ष में जा सकता है। केतु की जांच पड़ताल वाली प्रवृत्ति आपको सतह के नीचे की बात दिखाती है। इसलिए जो लोग केवल जल्दी में काम निपटा रहे हों, उनसे आपका तरीका अलग दिख सकता है। ऑफिस में हर चर्चा में शामिल होना जरूरी नहीं। जहां आपकी जरूरत हो, वहीं बोलें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि कम पढ़कर बार बार बदलने से अच्छा है एक विषय पर टिकें। भाग्यांक 4 अनुशासन मांगता है, इसलिए काम को क्रम में रखेंगे तो दबाव घटेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में अलग बैठकर हिसाब देखना फायदेमंद रहेगा। इस समय मन मेलजोल से हटकर व्यावहारिक जांच करना चाहता है, उसका उपयोग करें। कोई भुगतान, फीस, सब्सक्रिप्शन या साझा खर्च हो तो केवल याददाश्त पर न चलें। लिखित डिटेल देखें। केतु अक्सर छिपी कमी पकड़वा देता है, इसलिए पुराना बकाया या गलत कटौती जैसी बात सामने आ सकती है। बहुत बड़े फैसले से ज्यादा छोटे आर्थिक छेद बंद करना अभी बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन का बोझ शरीर में सुस्ती या सिर के पीछे भारीपन जैसा असर दे सकता है। इसलिए खुद को थोड़ी शांति देना जरूरी है। कुछ देर बिना बातचीत के बैठना, हल्की रोशनी में काम करना और दिन में एक बार गहरी सांस लेकर मन को ढीला छोड़ना राहत दे सकता है। अगर भीतर बेचैनी हो, तो उसे दबाने के बजाय कागज पर लिखना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 20 अक्टूबर 2026 का यह दिन आत्म-विश्लेषण करने और अपने पेंडिंग कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करने का है। केतु देव की कृपा से आपका अंतर्ज्ञान और बौद्धिक गहराई बहुत मजबूत रहेगी, लेकिन मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का यह योग आपको जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उन्हें अनुशासित ढंग से पूरा करने की सीख देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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