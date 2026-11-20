मूलांक 7 राशिफल 20 नवंबर: आपकी सलाह दूसरों को लग सकती है दखलअंदाजी, राय ना दें
Mulank 7 Horoscope 20 Nov 2026: मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि) के लिए जानें 20 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचना है जरूरी।
ऑफिस में अपनी राय रखते हुए आपका अंदाज दखल देने वाला और हावी रहने वाला होगा। सहकर्मी खुलकर कुछ ना भी कहें, फिर भी आपके रवैये और विचारों को सहज स्वीकार नहीं करेंगे। यह स्थिति खलने वाली होगी, खासकर जब आपकी मंशा काम बेहतर करने की हो। 20 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके लिए तटस्थ है और भाग्यांक 5 मित्र है, इसलिए बातचीत का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन सहमति मानकर चलना ठीक नहीं होगा। अंक 7 के स्वामी केतु की जांचने और गहराई में जाने की प्रवृत्ति को हर बात की पड़ताल में ना बदलें। फोन पर बातचीत में सुझाव देने से पहले पूछें कि सामने वाला आपकी राय चाहता है या केवल बात साझा कर रहा है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
अपनों की बात में बार-बार सुधार बताने की इच्छा रहेगी। पार्टनर को आपकी चिंता से अधिक आपका दखल महसूस होगा। केतु से जुड़ा कम बोलने का स्वभाव भी तब दूरी बढ़ाएगा, जब आप अपना फैसला कहकर चर्चा बंद कर देंगे। किसी निजी मामले पर सलाह देने से पहले उनकी जरूरत पूछें। परिवार की बातचीत में हर सदस्य का जवाब उसकी ओर से खुद ना दें। आपको किसी अपने की चिंता हो तो एक सीधा सवाल पूछकर उसका पूरा उत्तर सुनें। अपनापन जताने में सामने वाले की जगह बचाए रखना अहम रहेगा।
केतु के प्रभाव से आज मूलांक 7 वालों की किसी भी मामले की गहराई तक जाने और अपनी राय रखने की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन यही आदत दूसरों को दखलअंदाजी लग सकती है। ऑफिस से लेकर प्रेम और पारिवारिक रिश्तों तक, बिना पूछे सलाह देने और अपनी बात थोपने से बचना जरूरी होगा। जानें आज किन व्यवहारों से रिश्तों और कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। रिश्तों, करियर और जीवन से जुड़े सवालों पर सही मार्गदर्शन पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
काम की चर्चा में आपकी बात का विषय ही नहीं, उसे रखने का तरीका भी परेशानी बनेगा। सहकर्मियों की चुप्पी को अपनी योजना की मंजूरी ना समझें। केतु की परखने की क्षमता का उपयोग अपने प्रस्ताव की कमियां खोजने में करें। मीटिंग में एक सुझाव रखें और उस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया मांगें। विद्यार्थियों को समूह में पढ़ते हुए दूसरों की विधि बीच में रोकने से बचना चाहिए। बिजनेस की बातचीत में ग्राहक की जरूरत पूरी सुनकर प्रस्ताव दें। पेशेवर विकास के लिए यह पहचानना उपयोगी रहेगा कि कहां आपकी विशेषज्ञता मांगी गई है और कहां आप खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसे की चर्चा में अपनी समझ को अंतिम मानने से असहजता होगी। किसी के बजट या खरीदारी पर राय तभी दें, जब वह पूछे। साझा लेन-देन की बात हो तो रकम और जिम्मेदारी लिखकर संबंधित व्यक्ति से पुष्टि लें। केतु की जांच-पड़ताल वाली प्रवृत्ति को अपने हिसाब की समीक्षा में लगाएं। आय या निवेश पर अपनी पसंद दूसरों से मनवाने का प्रयास ना करें। किसी वित्तीय प्रस्ताव पर खामोशी मिले तो उसे स्वीकृति मानकर आगे ना बढ़ें।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
हर बातचीत में अपनी बात स्थापित करने का दबाव आपको भीतर से उलझाए रखेगा। केतु का भीतर झांकने वाला गुण यहां उपयोगी रहेगा। दिन की किसी कठिन बातचीत के बाद कागज पर लिखें कि आपने कितनी बार सामने वाले को रोका। खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगली बातचीत में एक उत्तर पूरा सुनने का छोटा लक्ष्य रखें। इससे अपने व्यवहार को समझने की जगह मिलेगी।
20 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 7 के जातक यदि बिना मांगे सलाह देने की आदत पर नियंत्रण रखते हैं और दूसरों की बात को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, तो वे रिश्तों और कार्यक्षेत्र में किसी भी तनाव से बच सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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