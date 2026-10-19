मूलांक 7 राशिफल 19 अक्टूबर: पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका, बस बात करते समय रखें नरमी
मूलांक 7 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 अक्टूबर 2026 का दिन? जानिए लव, करियर, धन और सेहत का सटीक अंक राशिफल।
घर या काम की शुरुआत सुबह से ही थोड़ी साफ सोच के साथ हो सकती है। उठने के बाद अगर आप चुपचाप अपना रूटीन ठीक से कर लें, जैसे जरूरी चीजें सहेजना, दिन का छोटा प्लान बनाना, तो आगे की उलझन कम होगी। अंक 7 पर केतु का असर आपको भीतर से देखने और बात की जड़ पकड़ने की ताकत देता है। इसी कारण निजी मामलों में आपका नजरिया ज्यादा सीधा और वस्तुनिष्ठ रह सकता है। 19 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 पहल करने का संकेत देता है, जबकि भाग्यांक 3 बात को सही ढंग से रखने में मदद करेगा। कोई पुरानी खटास हो, तो उसे लंबा खींचने के बजाय सुलझाने की कोशिश बेहतर रहेगी। साफ बात कहना आपके लिए लाभकारी हो सकता है, बस शब्द नपे तुले रखें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में मन की बात घुमाने के बजाय सीधे कहना इस बार ज्यादा हल्का महसूस करा सकता है। केतु आपको कम बोलकर भी सही बात पकड़ने की क्षमता देता है। इसलिए किसी अपने के व्यवहार से जो दूरी बनी थी, उसे समझदारी से कम किया जा सकता है। प्रेम संबंध में अनकही बातों को शांत स्वर में रखना बेहतर रहेगा। परिवार में भी किसी छोटे मतभेद को बढ़ाने के बजाय उसकी वजह समझना काम आएगा। आपकी साफ नीयत दिखेगी, तो सामने वाला भी नरम पड़ सकता है। बस सच कहें, लेकिन ऐसा नहीं कि बात चुभ जाए।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में आपका निरीक्षण करने वाला स्वभाव मजबूत रहेगा। जहां दूसरे लोग सतह पर बात देखेंगे, वहां आप कमी, गलती या छिपी बात पकड़ सकते हैं। केतु की यही जांच पड़ताल आपको काम में बढ़त दे सकती है। बीच दिन में मूलांक 1 की ऊर्जा आपको पहल करने के लिए उकसा सकती है, इसलिए किसी लंबित काम पर पहला कदम आप ही उठाएं। भाग्यांक 3 आपकी बात को मीटिंग, प्रेजेंटेशन या चर्चा में स्पष्ट बना सकता है। स्टूडेंट्स के लिए रिविजन, रिसर्च और पुराने नोट्स को ठीक करना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में पुराने संपर्क या अटके काम पर साफ बातचीत से रास्ता खुल सकता है।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में तस्वीर पहले से ज्यादा साफ दिख सकती है। कोई खर्च सिर्फ आदत में हो रहा है या सच में जरूरी है, यह बात आप ठीक से पहचान पाएंगे। केतु दिखावे से दूर रखता है, इसलिए अनावश्यक खरीद से बचना आसान रहेगा। अगर किसी के साथ हिसाब जुड़ा है, तो बात घुमाने के बजाय सीधे रकम और समय स्पष्ट कर लें। छोटी बचत को इस समय हल्का ना मानें। सादगी वाला फैसला आगे राहत दे सकता है।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन भीतर की बातों में ज्यादा लगा रहे, तो शरीर थोड़ी सुस्ती दिखा सकता है। सुबह का रूटीन बिगड़ने ना दें। नहाने, तैयार होने और हल्की स्ट्रेचिंग जैसी साधारण बातें भी दिन को स्थिर करेंगी। केतु के असर में अकेलापन अच्छा लगता है, पर बहुत ज्यादा कटे रहना मन को भारी कर सकता है। थोड़ी देर खुली हवा और शांत बैठकर गहरी सांस लेना ठीक रहेगा।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 का यह दिन पुरानी समस्याओं को मिटाने और नई शुरुआत करने का है। केतु देव की कृपा से आपका विवेक जागृत रहेगा, लेकिन मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का यह योग आपको अपने शब्दों में सौम्यता बनाए रखने की सीख देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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