मूलांक 7 राशिफल 19 जुलाई 2026: केतु की चेतावनी, छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ी परेशानी
मूलांक 7 राशिफल 19 जुलाई 2026: केतु की चेतावनी, आज छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। सावधानी, शांत व्यवहार और ठहरकर फैसला लेने से दिन संभल जाएगा। केतु के प्रभाव में जल्दबाजी से बचें।
19 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 7 वालों के लिए सावधानी और संयम का दिन है। केतु की चाल मन को तेज बना रही है, लेकिन बाहर की चीजें उतनी संभली नहीं दिख रही हैं। छोटी-छोटी लापरवाही आज बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए हर काम में ठहरकर सोचना और जांच करना बहुत जरूरी है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में खामोशी गलत समझी जा सकती है। अगर कोई बात मन में खटक रही है, तो चुप रहने की बजाय शांत और साफ शब्दों में कह दें। केतु आपको भीतर की बातों पर गौर करने को कह रहा है, लेकिन पार्टनर या परिवार को आपकी चुप्पी दूरी लग सकती है। सिंगल लोगों को कोई पुराना परिचित दोबारा संपर्क कर सकता है। आज रिश्तों में नरमी और स्पष्टता दोनों रखें। बिना वजह का ठंडापन बढ़ाने से बचें, छोटी बातचीत से रिश्ते सुधर सकते हैं।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
करियर में आज जांच-पड़ताल वाले काम अच्छे से होंगे। लेकिन जहां टीम वर्क या सहयोग जरूरी है, वहां सावधानी बरतें। केतु की वजह से छोटी बातों पर चिढ़ हो सकती है, जो ऑफिस के माहौल को प्रभावित कर सकती है। कोई फाइल, रिपोर्ट, एग्रीमेंट या जरूरी कागज भेजने से पहले दोबारा अच्छे से जांच लें। छात्रों को भी उत्तर लिखते समय सवाल ठीक से पढ़ना चाहिए। आज का दिन मेहनत का है, लेकिन तेज प्रतिक्रिया से बचें तो करियर में अच्छी प्रगति हो सकती है।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज लापरवाही महंगी पड़ सकती है। कोई लेन-देन, भुगतान या पुराना बकाया हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। केतु भ्रम हटाता है, इसलिए हिसाब साफ रखें। कोई नया ऑफर या स्कीम आकर्षक लगे, तो बिना पूरी जांच के उसमें ना फंसें। छोटे-छोटे खर्चों का ध्यान रखें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन सावधानी बरतने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
आज मन की बेचैनी शरीर में जकड़न या सिर भारी होने के रूप में दिख सकती है। खासकर गर्दन, कंधे और आंखों में तनाव महसूस हो सकता है। ज्यादा देर तक एक जगह बैठे रहने से बचें। बीच-बीच में उठकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। गुनगुने पानी से चेहरा धोना या कुछ मिनट शांत बैठकर सांस लेना राहत देगा। आज भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कुल मिलाकर आज किसी तरह की लापरवाही ना करें। ठहरकर काम करें और बात सोचकर कहें। केतु की चेतावनी को समझकर चलें, तो दिन सकारात्मक रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: गुस्से में चीजें पटकने या तेजी से चलने से बचें। जरूरी कागज बिना जांच आगे न भेजें। आधी बात सुनकर प्रतिक्रिया देना नुकसान कर सकता है।
आज की सलाह: हर जरूरी काम से पहले दो मिनट रुककर जांच करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र