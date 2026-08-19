मूलांक 7 राशिफल 19 अगस्त: केतु हर स्थिति को गहराई से दिखाएगा, रिश्तों में बढ़ेगी गलतफहमी
मूलांक 7 राशिफल 19 अगस्त 2026: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। जानिए अंक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
मूलांक 7 राशिफल 19 अगस्त: सुबह की धीमी शुरुआत आपको मन की उलझनें समझने का मौका दे सकती है। केतु आपको भीतर की बात पकड़ने और हर स्थिति को गहराई से देखने की आदत देता है। इसी कारण बीती किसी गलती या अधूरे काम को लेकर मन भारी हो सकता है। 19 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आपको स्थिति से भागने के बजाय सुधार की पहल करने का संकेत दे रहे हैं। कोई अप्रिय सूचना या अतिरिक्त जिम्मेदारी सामने आए तो पहले पूरी बात जानें। मन में नकारात्मक तस्वीर बनाने से दबाव बढ़ेगा। जो आपके हाथ में है, उसे क्रम से पूरा करें। कम बोलकर सही काम करना आपकी ताकत बनेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
मन उदास हो तो अपनों की सामान्य बात भी दूरी जैसी लग सकती है। पार्टनर से किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो तो आरोप लगाने के बजाय अपनी परेशानी बताएं। केतु आपको चुप रहने की ओर ले जा सकता है, लेकिन रिश्तों में जरूरी बात रोकना गलतफहमी बढ़ा सकता है। परिवार में किसी सदस्य की चिंता भरी खबर सुनने को मिले तो घबराहट फैलाने के बजाय मदद का व्यावहारिक तरीका सोचें। किसी करीबी की सलाह पूरी तरह न जंचे, फिर भी उनके भाव को समझने की कोशिश करें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में पहले की किसी कमी, देरी या अधूरी जानकारी पर सवाल उठ सकते हैं। इसे अपनी क्षमता पर टिप्पणी मानने के बजाय सुधार का मौका समझें। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की ऊर्जा आपको जिम्मेदारी लेकर समाधान रखने में मदद कर सकती है। केतु की जांच-पड़ताल वाली दृष्टि से फाइल, आंकड़े और काम की स्थिति फिर से देख लें। नौकरी में अतिरिक्त काम मिले तो उसकी प्राथमिकता स्पष्ट कर लें। बिजनेस करने वालों को पुराने ग्राहक, लंबित ऑर्डर या भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड जांचने चाहिए। विद्यार्थियों के लिए कमजोर अध्याय दोहराना नए विषय शुरू करने से अधिक उपयोगी रहेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पुरानी योजना में कोई छूटा हुआ खर्च या गलत हिसाब सामने आ सकता है। परेशान होने के बजाय रकम, तारीख और जरूरी भुगतान अलग लिखें। केतु छिपी बातों को सामने लाने वाला ग्रह है, इसलिए लेनदेन की रसीद और संदेश संभालकर रखें। किसी परिचित की वित्तीय परेशानी सुनकर तुरंत रकम देने का वादा न करें। अपनी क्षमता देखकर ही सहयोग करें। आय से जुड़ी नई संभावना मिले तो उसके नियम और समय सीमा ध्यान से पढ़ना बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन की थकान से गर्दन और कंधों में कसाव महसूस हो सकता है। काम के बीच दो मिनट कंधों को धीरे घुमाएं और बैठने की स्थिति बदलें। भारी विचार आएं तो उन्हें मन में घुमाने के बजाय कागज पर लिख दें। शाम को हल्की रोशनी में कुछ देर शांत बैठना उपयोगी रहेगा। बहुत अधिक चाय या कॉफी लेने से बेचैनी बढ़ सकती है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: पुरानी गलती छिपाने की कोशिश न करें। अधूरी खबर पर निष्कर्ष न बनाएं। मीटिंग से पहले जरूरी तथ्य जांच लें।
आज की सलाह: मुश्किल बात को समझें और सुधार का पहला कदम उठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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