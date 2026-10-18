मूलांक 7 राशिफल 18 अक्टूबर: दोस्ती के चक्कर में ना लें गलत फैसला, आज अपनी समझ पर रखें भरोसा
मूलांक 7 राशिफल 18 अक्टूबर 2026: केतु के प्रभाव से दूसरों के दबाव में ना आएं, अपनी समझ पर भरोसा रखें। जानें आज का लव, करियर, धन, स्वास्थ्य राशिफल और शुभ अंक-रंग।
केतु का असर आपको भीड़ से थोड़ा अलग खड़े होकर सोचने की ताकत देता है। 18 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 9 का दबाव जल्दी कदम उठाने को कह सकता है, जबकि भाग्यांक 2 किसी करीबी की बात को दिल तक पहुंचा सकता है। ऐसे में कोई दोस्त या भरोसे का व्यक्ति आपको ऐसी राह सुझा सकता है जो आपकी अपनी मान्यताओं से मेल ना खाए। मन थोड़ी देर डगमगा सकता है, पर आपकी अंदर की समझ कमजोर नहीं है। किसी बात पर तुरंत हामी भरने के बजाय खुद से एक सीधा सवाल करें कि क्या यह बात भीतर ठीक लग रही है। जवाब वहीं से साफ मिलेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय असर बात का कम, असर डालने वाले व्यक्ति का ज्यादा हो सकता है। पार्टनर, करीबी दोस्त या घर का कोई सदस्य अपनी राय जोर से रखे तो आप चुप होकर सुन सकते हैं, लेकिन चुप रहना सहमति नहीं है। केतु आपको कम बोलकर भी बहुत कुछ समझने देता है। अगर किसी रिश्ते में भावनात्मक दबाव महसूस हो रहा है, तो नरम शब्दों में अपनी सीमा साफ करें। किसी को खुश रखने के लिए अपने मन के खिलाफ चलना बाद में दूरी बढ़ा सकता है। सच्चाई थोड़ी धीमी बोले, फिर भी टिकती है।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में जांच पड़ताल वाली आपकी आदत फायदा दे सकती है। कोई जरूरी कागज, फॉर्म, एग्रीमेंट, मेल या रिपोर्ट बिना देखे आगे ना बढ़ाएं। केतु का स्वभाव परत के पीछे की बात पकड़ना है, और यही गुण आपको गलती से बचा सकता है। ऑफिस में कोई सहकर्मी शॉर्टकट सुझाए तो पहले नियम और असर समझ लें। मूलांक 9 के कारण माहौल में तेजी रहेगी, इसलिए लोग कह सकते हैं कि इतना मत सोचिए। फिर भी जहां सही और गलत का फर्क हो, वहां आपकी सावधानी ही ताकत बनेगी। स्टूडेंट्स भी नोट्स, तारीख और निर्देश दोबारा मिलाकर चलें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में किसी भरोसे वाले व्यक्ति की बात सुनकर कदम बढ़ाने का मन बन सकता है। यहीं थोड़ा ठहरना जरूरी है। अगर कोई लेनदेन, खरीद या साझा खर्च आपकी समझ से मेल नहीं खा रहा, तो सिर्फ रिश्ते के दबाव में हामी ना दें। केतु दिखावे से दूर रखता है, इसलिए जितनी बात साफ दिखे, उतनी ही मानें। रकम छोटी हो या बड़ी, शर्तें और हिसाब अपनी तरफ से देख लेना बेहतर रहेगा। बाद में समझाने से आसान पहले पूछ लेना होता है।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मन में खींचतान रहे तो शरीर सुस्त और सिर थोड़ा खाली सा लग सकता है। यह थकान से ज्यादा अंदरूनी उलझन का असर हो सकता है। थोड़ी देर अकेले टहलना, कागज पर दो तीन बात लिख लेना या शांत जगह बैठकर सोच लेना राहत देगा। केतु वाले लोगों को भीड़ से थोड़ी दूरी बनाकर साफ सोच मिलती है। भारी बहस के तुरंत बाद कोई फैसला ना करें।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी वैचारिकरता को बनाए रखने और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का है। केतु देव की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता निखरेगी, लेकिन मूलांक 9 की जल्दबाजी और भाग्यांक 2 की भावुकता आपको दूसरों के बहकावे में ना आने की चेतावनी देती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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