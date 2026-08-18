मूलांक 7 राशिफल 18 अगस्त: जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, पेमेंट से लेकर रिश्तों तक रहें सतर्क
मूलांक 7 राशिफल 18 अगस्त 2026: जानिए अंक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पेमेंट से लेकर रिश्तों तक सतर्क रहें और जल्दबाजी से बचें। जानें अंक 7 के जातकों का आज का लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण राशिफल।
ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, नाम और खाते की जानकारी दोबारा देखना जरूरी रहेगा। मन किसी बात पर जल्दी प्रतिक्रिया देने को कह सकता है, पर केतु की गहरी समझ आपको ठहरकर सही बात पकड़ने में मदद देगी। 18 अगस्त 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 भीतर की बेचैनी को बाहर लाने वाले हैं। छोटी बात पर चिढ़ या अधीरता बढ़े तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर दूरी बना लें। काम करते समय सीढ़ियों, सड़क या मशीनों के पास लापरवाही ना करें। आपकी जांचने की आदत कई उलझनों से बचा सकती है। कम बोलकर भी आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में किसी संदेश, देर से मिले जवाब या अधूरी जानकारी को लेकर मन में शक बन सकता है। पार्टनर से सीधे और शांत ढंग से पूछना बेहतर रहेगा। मन की बात दबाने के बजाय सही समय पर सीमित शब्दों में अपनी परेशानी बताएं। परिवार के किसी सदस्य की आदत आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ताना देने से बात बिगड़ सकती है। केतु दूरी का भाव देता है, इसलिए अपनों से अलग होने के बजाय थोड़ी समझदारी से संवाद बनाए रखें। पुरानी नाराजगी को नई बहस का कारण ना बनाएं।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
ऑफिस में किसी काम की जांच, डाटा मिलान या फाइल की बारीकियां देखने का अवसर मिल सकता है। आपका शांत अवलोकन दूसरों से छूटी गलती पकड़ सकता है। हालांकि अधीर होकर निष्कर्ष निकालने से बचें। मीटिंग में किसी बात से असहमति हो तो पहले पूरी जानकारी सुन लें। बिजनेस में ऑनलाइन ऑर्डर, पेमेंट स्टेटस या ग्राहक की जानकारी को ठीक से मिलाना जरूरी रहेगा। विद्यार्थी कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। केतु शोध और गहराई का ग्रह है, इसलिए सतही तैयारी के बजाय मूल बात समझने पर ध्यान दें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
डिजिटल लेनदेन में जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है। पेमेंट लिंक, क्यूआर कोड और रकम की पुष्टि के बाद ही प्रक्रिया पूरी करें। किसी पुराने बकाया या सेवा शुल्क की जानकारी सामने आ सकती है। उसे टालने के बजाय रिकॉर्ड देखकर स्थिति समझें। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 किसी जरूरतमंद की सहायता का मन बना सकते हैं, मगर अपनी उपलब्ध राशि देखकर ही निर्णय लें। आय से जुड़ी नई बात पर भरोसा करने से पहले नियम और भुगतान की शर्त पढ़ें।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
जल्दी में चलते समय ठोकर, कट या हल्की चोट का जोखिम बढ़ सकता है। घर या कार्यस्थल पर फिसलन वाली जगह और बिखरी वस्तुओं पर ध्यान दें। चिढ़ महसूस हो तो तुरंत बहस में जाने के बजाय हाथ मुंह धोकर कुछ मिनट शांत बैठें। गर्दन और कंधों में जकड़न हो तो हल्के खिंचाव वाले व्यायाम करें। वाहन चलाते समय मन को किसी बहस में ना उलझाएं।
आज का दिन जल्दबाजी से बचने और सतर्क रहने का है। पेमेंट से लेकर रिश्तों तक हर जगह जांच करके आगे बढ़ें। रुककर जांचें फिर शांत मन से कदम बढ़ाएं तो नुकसान से बचा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र