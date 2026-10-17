मूलांक 7 राशिफल 17 अक्टूबर: काम के बोझ में दब सकती हैं खुशियां, अपनों के लिए भी निकालें समय
Mulank 7 Horoscope 17 October 2026: केतु के प्रभाव से काम के बोझ में दब सकती हैं खुशियां। जानें मूलांक 7 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है।
घर और काम की जिम्मेदारियां इस समय आपके हिस्से कुछ ज्यादा महसूस हो सकती हैं। अंक 7 वाले लोग अक्सर मन की बात पीछे रखकर जरूरी काम पहले निपटाते हैं। केतु का यही स्वभाव है। वह आपको भीतर से गहरा बनाता है, पर कभी कभी थोड़ा अलग भी कर देता है। 17 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 8 जिम्मेदारी और अनुशासन बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 1 कहता है कि संतुलन बनाने की पहल आपको खुद करनी होगी। अगर कई दिनों से मन सिर्फ काम की सूची देख रहा है और खुशी की जगह बोझ महसूस हो रहा है, तो अपनी प्राथमिकताएं फिर से देखें। हर जरूरी काम सच में उतना जरूरी नहीं होता।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में दूरी शब्दों से कम और रवैये से ज्यादा बनती है। केतु के असर में आप चुप रहकर भी बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन सामने वाला उसे समझ ही ले, यह जरूरी नहीं। अगर परिवार या पार्टनर को लग रहा हो कि आप सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझे हैं, तो थोड़ा खुलकर बताना बेहतर रहेगा। किसी अपने की छोटी बात को हल्के में ना लें। भावनाओं को बाद के लिए टालते रहने से मन भारी हो सकता है। इस समय ज्यादा वादा करने से बेहतर है कम बोलें, पर सच्चा बोलें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में काम की डेडलाइन सिर पर हो तो अंक 7 वाले लोग और भी भीतर खिंच जाते हैं। जैसे रिपोर्ट पूरी करनी हो और आप चुपचाप सब ठीक करते रहें, पर किसी से मदद ना मांगें। यही पैटर्न दबाव बढ़ा सकता है। मूलांक 8 काम की जवाबदेही सामने लाता है, इसलिए अधूरा या बिना जांचा काम पकड़ में आ सकता है। भाग्यांक 1 साफ पहल का संकेत देता है। जहां जरूरत हो, वहां स्थिति बता दें। केतु आपको जांच पड़ताल की ताकत देता है, इसलिए रिसर्च, एडिटिंग, डेटा, तकनीकी काम और गहरी तैयारी में बढ़त मिल सकती है। बस काम के साथ अपने मन की थकान भी पहचानें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों को लेकर सोच व्यावहारिक रहेगी, पर मन की खुशी को बार बार टालना ठीक नहीं। जरूरी भुगतान और रोजमर्रा के खर्च पहले देखें। फिर छोटी राहत देने वाली चीज के लिए भी थोड़ी जगह रखें। मूलांक 8 आपको हिसाब साफ रखने को कह रहा है। केतु का असर फिजूल दिखावे से बचाता है, जो आपके लिए अच्छा है। किसी लेनदेन में शर्तें और समय सीमा समझ लेना बेहतर रहेगा। सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पर हर खर्च दबा देने से असंतोष बढ़ सकता है।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
मूड भारी हो तो शरीर सुस्त और मन कटा कटा सा लग सकता है। केतु प्रधान लोगों को अकेले में थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा खामोशी मन और नीचे खींच सकती है। कमरे की खिड़की खोलकर कुछ देर खुली हवा लें। दिन में एक छोटा सा ब्रेक बिना किसी काम के रखें। हल्का संगीत या शांत टहलना आपको भीतर से रीसेट कर सकता है।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने काम और अपनी व्यक्तिगत खुशियों के बीच संतुलन बनाने का है। केतु देव की कृपा से आपकी विचारशीलता और क्षमता बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 8 और भाग्यांक 1 का यह योग आपको जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने के बजाय अपनों को समय देने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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