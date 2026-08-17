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मूलांक 7 राशिफल 17 अगस्त 2026: मन करेगा सबसे दूर होने का, लेकिन आज रिश्तों को संभालना होगा जरूरी

By Anita Baranwal
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मूलांक 7 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज केतु के प्रभाव से मन एकांत चाहेगा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को संभालना रहेगा जरूरी। जानें अंक 7 वालों का आज का लव, करियर, धन और हेल्थ राशिफल।

mulank 7 rashifal 17 august 2026
मूलांक 7 राशिफल 17 अगस्त 2026

17 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 7 वाले जातकों के लिए मन में दूरी बनाने का भाव जगाने वाला रहेगा। केतु भीतर झांकने और कम बोलकर स्थिति समझने की क्षमता देता है, लेकिन इसी कारण आप सामने वाले को बिना सुने अलग भी हो सकते हैं। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 जिम्मेदारी निभाने की याद दिला रहे हैं। किसी की आदत से परेशानी हो, तो संबंध तोड़ने के बजाय अपनी बात सीमित और साफ शब्दों में रखें। बैंक या पेमेंट से जुड़ा कोई छोटा काम अटक जाए, तो चिड़चिड़ाने के बजाय जरूरी जानकारी फिर से जांचें। अकेले रहकर सोचना ठीक है, लेकिन मदद की जरूरत हो तो संपर्क बनाए रखें।

मूलांक 7 का लव राशिफल

पार्टनर की किसी बात पर आपको लग सकता है कि वे आपकी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में चुप्पी को सजा बनाने से दूरी बढ़ सकती है। केतु की गहरी समझ आपको शब्दों के पीछे की चिंता पहचानने में मदद देगी। अपनी नाराजगी बताएं, मगर पुराने संबंधों पर अंतिम फैसला उसी पल ना करें। परिवार में किसी सदस्य से कम बातचीत हो रही हो, तो हालचाल पूछना भी अपनापन लौटा सकता है। तालमेल के लिए अपनी सीमा रखें, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद ना करें। शांत बातचीत से रिश्ते संभल सकते हैं।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

ऑफिस या पढ़ाई में आपको दूसरों की कार्यशैली धीमी या उलझी हुई लग सकती है। अंक 7 की जांचने वाली प्रवृत्ति गलती पकड़ सकती है, लेकिन केवल कमी बताने के बजाय सुधार का तरीका भी दें। आपकी जिम्मेदारी और काम के परिणाम पर ध्यान रहेगा। किसी प्रोजेक्ट में अलग होकर काम करने की इच्छा बने, तो भी जरूरी जानकारी टीम तक पहुंचाते रहें। छात्र किसी कठिन विषय पर अकेले अभ्यास करें, फिर शिक्षक या सहपाठी से अपने उत्तर मिलाएं। बिजनेस में पुराने संपर्क को केवल मतभेद के कारण छोड़ने के बजाय बातचीत से रास्ता निकालना उपयोगी रहेगा।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में निजी जानकारी और दस्तावेज संभालकर रखें। बैंक से संबंधित फॉर्म, रसीद या पेमेंट का मैसेज मिले, तो उसे बाद के लिए टालने के बजाय क्रम से देखें। दिन की ऊर्जा साफ रिकॉर्ड और जिम्मेदार व्यवहार को महत्व देती है। किसी व्यक्ति पर नाराजगी के कारण साझा लेनदेन अधूरा ना छोड़ें। केतु आपको सतर्क रखेगा, इसलिए शर्तें समझने के बाद ही आगे बढ़ें। बचत से जुड़ी अपनी योजना किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ चर्चा करने से नया नजरिया मिल सकता है। सावधानी से आर्थिक मामले संभलेंगे।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

भीतर ही भीतर बातें जमा करने से बेचैनी और थकान महसूस हो सकती है। कुछ समय शांत जगह बैठकर अपने विचार कागज पर लिखें। इससे यह समझना आसान होगा कि परेशानी सच में बड़ी है या केवल क्षणिक खीझ है। गर्दन और पीठ में जकड़न लगे, तो हल्की स्ट्रेचिंग करें। केतु के स्वभाव के अनुसार थोड़ा एकांत लें, मगर पूरे दिन लोगों से कटे ना रहें। हल्का भोजन और नियमित पानी पीने से शरीर संतुलित रहेगा। मन हल्का रखने से स्वास्थ्य बेहतर महसूस होगा।

आज का दिन मन को दूर ले जाने वाला लग सकता है, लेकिन रिश्तों को संभालना जरूरी है। शांत होकर बातचीत का एक अवसर दें तो दूरी कम होगी और दिन सहज बीतेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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