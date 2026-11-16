मूलांक 7 राशिफल 16 नवंबर 2026: जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए भी निकालें समय
मूलांक 7 राशिफल 16 नवंबर 2026: आज जिम्मेदारियों के दबाव में आपकी खुशी पीछे छूट सकती है, इसलिए खुद के लिए भी समय निकालें। जानिए स्वामी केतु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मन को सुकून देने की जगह बन सकती है, लेकिन पहले देखना होगा कि जिम्मेदारियां कहीं आपके आनंद और प्यार का हिस्सा तो नहीं ले रही हैं। काम पूरे करने की कोशिश में अपनी भावनाओं को पीछे रखने की संभावना है। 16 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 1 अपनी प्राथमिकताओं पर फैसला लेने की ओर ध्यान दिलाता है। केतु की भीतर झांकने वाली प्रकृति आपको यह समझने में मदद देगी कि उदासी की वजह क्या है। उसका दूरी पसंद स्वभाव अपनों से अलग रहने की आदत भी बढ़ा सकता है। हर खाली पल को किसी काम से भरना थकाने वाला होगा। दिनचर्या में अपनी पसंद के लिए भी थोड़ी जगह देखें।
मूलांक 7 लव राशिफल
प्यार जताने की इच्छा रहेगी, लेकिन जिम्मेदारियों की सूची उसके आगे आ सकती है। पार्टनर की व्यावहारिक जरूरतें पूरी करते हुए अपनी भावनाएं बताना छूट सकता है। केतु का कम बोलने वाला स्वभाव इस दूरी को और सहज बना देगा। अगर मन उदास है तो सिर्फ काम की चर्चा तक बातचीत सीमित ना रखें। बताएं कि आपको किस तरह के अपनापन की कमी लग रही है। परिवार के साथ किसी पुरानी सुखद याद पर बात करना एक सरल शुरुआत रहेगी। रिश्ते में आपकी मौजूदगी का भाव भी अहम है।
केतु के प्रभाव से आज मूलांक 7 वालों का मन आत्ममंथन की ओर रहेगा, लेकिन जिम्मेदारियों के बीच अपनी खुशियों और भावनाओं को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। कामकाज, रिश्तों और आर्थिक फैसलों में दूसरों की जरूरतों के साथ अपनी पसंद को भी महत्व देना जरूरी होगा। जानें आज कैसे दूर करें मन का खालीपन और किन बातों से रिश्तों में बढ़ सकती है दूरी। जीवन की उलझनों और मन में चल रहे सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 7 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम को लेकर जिम्मेदारी का भाव मजबूत रहेगा, पर हर उपलब्ध खाली घंटे को काम के नाम कर देना भारी पड़ सकता है। केतु की जांच करने की आदत से अपनी दिनचर्या पर नजर डालें। विद्यार्थी देखें कि पढ़ाई के बीच मनपसंद गतिविधि की जगह बच रही है या नहीं। ऑफिस और बिजनेस में जरूरी काम तथा खुद पर ली गई अतिरिक्त जिम्मेदारी को अलग पहचानें। पेशेवर तरक्की की चाह स्वाभाविक है। फिर भी निजी जीवन की हर खुशी टालते रहने से असंतोष रहेगा। काम समाप्त करने की एक सीमा तय करना उपयोगी कदम होगा।
मूलांक 7 मनी राशिफल
पैसे के मामले में व्यावहारिक जरूरतों को इतनी प्राथमिकता देने की संभावना है कि छोटी खुशियों के लिए भी मन में संकोच रहे। बजट में जरूरी भुगतान के साथ अपनी पसंद की सीमित गुंजाइश देखें। मसलन, ऑनलाइन पेमेंट करते समय केवल बाकी बिल ही ना गिनें, यह भी देखें कि आराम या मनोरंजन के लिए तय रकम है या नहीं। निवेश या आय की योजना बनाते हुए भावनात्मक संतुलन को भी जीवन की जरूरत मानें।
मूलांक 7 हेल्थ राशिफल
लगातार कर्तव्य निभाते हुए भीतर खालीपन महसूस हो सकता है। इस एहसास को अपनी कमजोरी मानना तकलीफ बढ़ाएगा। केतु की भीतर देखने की प्रवृत्ति का उपयोग करें और पहचानें कि कौन सी पसंद लंबे समय से टल रही है। थोड़ी देर किसी पुराने शौक से जुड़ें। आराम के पल को भी काम पूरा करने के बाद मिलने वाला इनाम ना बनाएं।
16 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 7 के जातक यदि अपने व्यस्त दिन में किसी मनपसंद गतिविधि के लिए निश्चित जगह तय करते हैं, तो सारा भारीपन दूर हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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