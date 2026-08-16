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मूलांक 7 राशिफल 16 अगस्त: खुद में खोए रहेंगे, लेकिन जरूरी कामों को नजरअंदाज ना करें

By Anita Baranwal
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मूलांक 7 राशिफल 16 अगस्त: खुद में खोए रहेंगे, लेकिन जरूरी कामों को नजरअंदाज ना करें। जानें आज का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। केतु के प्रभाव में संतुलन कैसे बनाए रखें।

Mulank 7 rashifal 16 August
मूलांक 7 आज का राशिफल

16 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 7 वाले जातकों के लिए भीतर की दुनिया में थोड़ा ज्यादा समय बिताने वाला रहेगा। केतु का प्रभाव मन को शांत रखने और खुद को समझने की ओर खींच रहा है। भीड़ से दूरी बन सकती है, लेकिन यही दूरी जरूरी बातों को साफ देखने में मदद करेगी। सुबह की तैयारियों में भी पुराने विचारों में खो जाने की संभावना है। छोटी लिस्ट बनाकर चलें, तो सोच और जिम्मेदारियों का संतुलन बना रहेगा। भीतर की आवाज सुनें, पर रोजमर्रा के कामों को अधूरा ना छोड़ें।

मूलांक 7 का लव राशिफल

आज रिश्तों में शब्दों से ज्यादा भावनाओं की गहराई महसूस होगी। पार्टनर को लग सकता है कि आप किसी सोच में डूबे हुए हैं। ऐसे में साफ बता दें कि आपको थोड़ा निजी समय चाहिए। इससे गलतफहमी दूर रहेगी। गंभीर विषयों पर चर्चा हो, तो अपना निष्कर्ष थोपने के बजाय सामने वाले का नजरिया जानने की कोशिश करें। परिवार के किसी सदस्य से विश्वास या भविष्य को लेकर बात हो सकती है। उनकी राय अलग लगे, तो उसे व्यक्तिगत दूरी ना समझें। छोटे और सच्चे संवाद से अपनापन बना रहेगा। नरम व्यवहार रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने में सहायक रहेगा।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

कामकाज में सतह पर दिख रही बातों के पीछे की कमी समझने की क्षमता आज मजबूत रहेगी। शोध, आंकड़ों की जांच, तकनीकी काम या गहराई वाले विषयों में फोकस अच्छा रहेगा। ऑफिस में कोई प्रक्रिया समझ ना आए, तो अनुमान लगाने के बजाय सही व्यक्ति से स्पष्ट जानकारी लें। विद्यार्थियों के लिए कठिन अध्याय को मूल सिद्धांत से समझना फायदेमंद रहेगा। केवल रटने पर निर्भर ना रहें। बिजनेस में ग्राहक की जरूरत और अपनी सीमा अच्छी तरह जानने के बाद ही समाधान बताएं। आध्यात्मिक सोच प्रेरणा दे सकती है, लेकिन लक्ष्य और समय सीमा लिखकर चलना जरूरी होगा।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों को लेकर किसी योजना पर गहराई से सोचने का मन बन सकता है। आय या बचत से जुड़ी जानकारी अलग-अलग स्रोतों से समझना बेहतर रहेगा। किसी सेवा, कोर्स या व्यक्तिगत रुचि पर खर्च करने से पहले उसकी असली उपयोगिता परख लें। वित्तीय कागजों को टालकर अलग ना रखें। छोटे शुल्क, सदस्यता या नियमित कटौती पर नजर डालें। किसी परिचित की आर्थिक बात सुनें जरूर, लेकिन फैसला अपने हिसाब से ही लें। अनावश्यक खर्च से बचकर चलने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और मन भी हल्का महसूस होगा।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

भीतर की दुनिया में ज्यादा समय बिताने से सिर भारी या शरीर सुस्त लग सकता है। सुबह उठने के बाद कुछ मिनट खिड़की के पास खड़े होकर लंबी सांस लें और दिन का पहला काम तय करें। पानी की मात्रा ठीक रखें। अगर मन किसी आध्यात्मिक विचार में उलझा रहे, तो उसे डायरी में लिख दें। इससे विचारों को जगह मिलेगी और जरूरी कामों पर ध्यान लौटेगा। सादा भोजन और नियमित नींद स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेगी। थोड़ी सैर भी मन को तरोताजा बनाएगी।

आज का दिन खुद को समझने का है, लेकिन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने का नहीं। भीतर की समझ को दिन के जरूरी कामों से जोड़कर चलें तो यह दिन संतुलित और उपयोगी साबित होगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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