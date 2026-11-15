मूलांक 7 राशिफल 15 नवंबर 2026: आध्यात्मिक विचारों में खोकर ना भूलें जरूरी काम, पैसों का हिसाब रखें दुरुस्त
Mulank 7 Horoscope 15 Nov 2026: मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि) के लिए जानें 15 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज पैसों का हिसाब दुरुस्त रखना है जरूरी।
ऑफिस की मीटिंग में गैरजरूरी मुद्दे हटाकर असली काम पर आने जैसी समझ आपके निजी फैसलों में भी रहेगी। आप स्वीकार करेंगे कि कुछ हासिल करने के लिए जीवन से कुछ अनुपयोगी चीजें हटानी होंगी। अच्छी बात यह है कि आगे बढ़ने में अटकाव पैदा कर रही कोई बात अब रास्ते से हटेगी। 15 नवंबर 2026 का मूलांक 6 आपके अंक 7 का मित्र है और भाग्यांक 9 इस दिन की पृष्ठभूमि में है। यह मेल जरूरी बदलाव स्वीकार करने का साथ देगा। केतु की अंदरूनी समझ और जांचने की प्रवृत्ति आपको पहचानने में मदद करेगी कि क्या उपयोगी रह गया है। किसी आदत या प्रतिबद्धता को छोड़ना भावनात्मक रूप से कठिन लगे तो खुद को थोड़ा वक्त दें। आध्यात्मिक विचारों में खोकर आज के जरूरी कामों को नजरअंदाज ना करें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में आप समझेंगे कि हर पुरानी शिकायत को साथ लेकर चलना अपनापन रोक रहा है। प्रेम जीवन में किसी बार-बार लौटने वाली उलझन की असली वजह पर बात होगी। पार्टनर से चर्चा करते हुए एक ही मुद्दे तक रहें। केतु का दूरी बनाने वाला स्वभाव चुप रहने की ओर खींचेगा, इसलिए अपनी बात अधूरी ना छोड़ें। परिवार में तालमेल के लिए व्यक्ति और उसकी परेशान करने वाली आदत को अलग समझें। रास्ते की अड़चन हटाने का अर्थ किसी अपने से रिश्ता तोड़ना मानकर ना चलें।
केतु के प्रभाव से आज मूलांक 7 वालों को जीवन की गैरजरूरी चीजों और जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने का रास्ता मिल सकता है। आध्यात्मिक विचारों में मन लगेगा, लेकिन जरूरी कामों की अनदेखी और पैसों का बिगड़ा हिसाब परेशानी बढ़ा सकता है। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में ग्रहों का क्या संकेत है। अपनी कुंडली, आर्थिक स्थिति और जीवन की उलझनों पर ज्योतिषीय सलाह पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में हर जिम्मेदारी को समान महत्व देने की आदत पर सवाल उठेगा। ऑफिस की मीटिंग हो तो चर्चा को भटकाने वाले मुद्दे अलग लिखें और मुख्य विषय स्पष्ट रखें। केतु की जांच-पड़ताल वाली खूबी काम की प्रक्रिया में अटकाव पहचानने में उपयोगी रहेगी। पढ़ाई में ऐसी सामग्री छांटें जो आपके पाठ्यक्रम से मेल नहीं खाती। नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अनुपयोगी तरीकों को छोड़ने की जरूरत स्वीकार होगी। पेशेवर प्रगति का रास्ता रोक रही बात हटेगी, हालांकि उसके बाद के नतीजों के लिए काम जारी रखना होगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में छंटाई का यही भाव उपयोगी रहेगा। आय और खर्च का हिसाब देखते हुए ऐसी सेवा या सदस्यता पहचानें जिसका उपयोग अब कम है। उसे बंद करने से पहले बाकी शुल्क और शर्तें पढ़ लें। निवेश की समीक्षा में केतु की परख काम आएगी, लेकिन केवल मन उचटने पर फैसला ना लें। किसी लेन-देन की प्रक्रिया में उलझन हो तो पहले उसका कारण समझें। अनुपयोगी व्यवस्था हटाने का अर्थ हर पुरानी आर्थिक योजना छोड़ना नहीं है।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
हर काम अपने ऊपर रखने की आदत छोड़ने की जरूरत महसूस होगी। दिनचर्या में देखें कि कौन सी गतिविधि सिर्फ बोझ बनकर रह गई है। उसे कम करने की गुंजाइश तलाशें। केतु का भीतर झांकने वाला गुण अपनी सीमा समझने में मदद करेगा। कुछ मिनट शांत बैठकर अधूरे काम कागज पर उतारें और उनमें से एक गैरजरूरी काम हटाएं।
15 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 7 के जातक यदि आध्यात्मिक चिंतन और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच सुंदर संतुलन बनाकर चलते हैं, तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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