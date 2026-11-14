मूलांक 7 राशिफल 14 नवंबर 2026: करीबी की बातों में आकर ना बदलें अपने उसूल, गलत काम में साथ देने से बचें
Mulank 7 Horoscope 14 Nov 2026: मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म तिथि) के लिए जानें 14 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अपने उसूलों पर टिके रहना है जरूरी।
केतु के प्रभाव वाले आप किसी मित्र या करीबी की बात से इतना प्रभावित हो सकते हैं कि अपने उसूलों से अलग रास्ता अपनाने का विचार आए। घबराएं नहीं, अपनी ईमानदारी पर समझौता रोकने की ताकत आपमें रहेगी। 14 नवंबर 2026 का मूलांक 5 आपके अंक 7 का मित्र है और भाग्यांक 8 है। यह मेल करीबी की बात के असर के बीच अपनी अंदर की समझ पर लौटने का सहारा देगा। केतु की जांचने की प्रवृत्ति यहां काम आएगी। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में कोई सुझाव मिले तो देखें कि उसे मानकर आप सहज रहेंगे या मन में खटक बनी रहेगी। अपनापन अपनी जगह है, आपकी सहमति का आधार आपके उसूल रहें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
करीबी का मन रखने की इच्छा और अपनी मान्यताओं के बीच उलझन होगी। प्रेम जीवन में कोई बात सिर्फ इसलिए मान लेने का विचार आ सकता है क्योंकि वह पार्टनर को पसंद है। केतु से जुड़ा कम बोलने का स्वभाव आपकी असहजता को अनकहा रखेगा। अपनी आपत्ति एक साफ वाक्य में बताएं, ताकि चुप्पी को रजामंदी ना समझा जाए। परिवार में भी अपनापन निभाते हुए अपनी हद बताने का साहस रहेगा। रिश्ता आपके लिए अहम है, फिर भी हर सुझाव स्वीकार करने का बोझ खुद पर ना लें।
केतु के प्रभाव से आज मूलांक 7 वालों की अंतरात्मा और सही-गलत को परखने की क्षमता मजबूत रहेगी। किसी करीबी या मित्र के दबाव में आकर गलत फैसले लेना या अपने उसूलों से समझौता करना परेशानी बढ़ा सकता है। जानें आज प्रेम, करियर और धन के मामले में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी उलझन या व्यक्तिगत समस्या पर ज्योतिषीय सलाह पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
पढ़ाई या ऑफिस में किसी परिचित का सुझाया आसान तरीका आकर्षक लग सकता है। उसे अपनाने से पहले जांचें कि उसमें आपके उसूलों से समझौता तो नहीं हो रहा। केतु की जांच-पड़ताल वाली खूबी काम के तरीके और उसकी शर्तें परखने में उपयोगी रहेगी। विद्यार्थी साझा नोट्स की मदद लेते हुए अपना उत्तर खुद तैयार करें। नौकरी और बिजनेस में किसी प्रस्ताव पर हामी भरते समय अपनी जिम्मेदारी साफ रखें। पेशेवर बढ़त की चाह स्वाभाविक है, लेकिन आपकी ईमानदारी से मेल ना खाने वाली बात ठुकराने की ताकत आपके पास रहेगी। हर असहमति के लिए लंबी सफाई देने का दबाव ना लें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसे की बात में करीबी का भरोसा किसी प्रस्ताव को आकर्षक बना सकता है। आय बढ़ाने, खरीदारी या निवेश से जुड़ा सुझाव मिले तो रकम के साथ तरीका भी परखें। केतु की बारीकी देखने की प्रवृत्ति लेनदेन की शर्तें समझने में लगाएं। कोई खर्च सिर्फ साथ निभाने के लिए स्वीकार ना करें। जहां हिसाब या तरीका आपकी ईमानदारी से मेल ना खाए, वहां मना करने का हौसला रहेगा। अपनी आर्थिक सहमति साफ शब्दों में दें।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
किसी करीबी को नाराज करने की आशंका मन में खींचतान पैदा करेगी। अपनी बात पर टिकने के लिए खुद को कठोर साबित करना भी थकाने वाला लगेगा। केतु की भीतर झांकने की प्रवृत्ति को जगह दें। कागज पर लिखें कि किस बात से असहजता है और आप क्या स्वीकार कर पाएंगे। यह छोटा अभ्यास अपनी बात स्पष्ट करने का व्यावहारिक तरीका है।
14 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 7 के जातकों को मित्रता और नैतिकता के बीच सही संतुलन बनाने की प्रेरणा देता है। बस गलत सुझावों को अस्वीकार करने का साहस रखें, रिश्तों में स्पष्ट संवाद करें और शांत मन से आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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