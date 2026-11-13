मूलांक 7 राशिफल 13 नवंबर 2026: मन करेगा खुलकर हंसने और घूमने का, जरूरी काम टालना पड़ सकता है भारी
मूलांक 7 राशिफल 13 नवंबर 2026: आज मन खुलकर हंसने और घूमने का करेगा, लेकिन जरूरी काम टालना भारी पड़ सकता है। जानिए स्वामी केतु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
अपने जीवन की दिशा को लेकर आपका मन गंभीर रहेगा। पहले किए गए बड़े वादों और फैसलों पर ध्यान जाएगा। आप साफ समझेंगे कि आगे किस रास्ते पर चलना है और अपने भविष्य को कैसा बनाना है। 13 नवंबर 2026 का मूलांक 4 आपका मित्र है और भाग्यांक 7 आपके अंक से मेल खाता है। यह जुड़ाव केतु की भीतर झांकने और बात की तह तक जाने वाली खूबी को उभारता है। पुरानी जिम्मेदारियों की समीक्षा में कुछ सवाल कठिन लगेंगे, लेकिन उन्हें समझने की इच्छा रहेगी। हर फैसले को अपनी गलती मानकर ना देखें। जो तय किया था, उसका कारण और मौजूदा जरूरत कागज पर लिखना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में किए गए वादों का मतलब आपके लिए गहरा होगा। पार्टनर के साथ भविष्य की बात करते हुए आप अपनी अपेक्षाएं साफ रखना चाहेंगे। केतु का कम बोलने वाला स्वभाव मन की पूरी बात कहने में रुकावट बने तो छोटे, सीधे वाक्य चुनें। फोन पर बातचीत में किसी पुराने वादे का जिक्र करें तो पहले पूछें कि सामने वाला उसे किस तरह समझता है। परिवार की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान रहेगा। अपनी दिशा तय करते हुए अपनों की बात सुनने की जगह रखें।
केतु के प्रभाव से आज आप अपने भविष्य और पुराने फैसलों को लेकर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। घूमने-फिरने और मौज-मस्ती का मन करेगा, लेकिन जरूरी काम टालना नुकसान पहुंचा सकता है। आज का पूरा भविष्यफल जानने और अपने सवाल पूछने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम को आप आगे के जीवन से जोड़कर देखेंगे। पहले चुने गए विषय, नौकरी की दिशा या बिजनेस की जिम्मेदारियों पर गंभीरता से विचार होगा। केतु की जांच पड़ताल वाली खूबी यहां उपयोगी रहेगी। विद्यार्थी देखें कि उनका मौजूदा अभ्यास चुने हुए लक्ष्य से कितना जुड़ा है। ऑफिस में पहले दी गई सहमति और काम की शर्तें दोबारा पढ़ें। पेशेवर तरक्की के लिए अगला कदम लिखते समय अपनी रुचि और जिम्मेदारी दोनों को जगह दें। सारे जवाब एक बैठक में निकालने का दबाव ना लें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
आर्थिक फैसलों को भविष्य की जरूरतों से जोड़कर देखने का मन रहेगा। पहले तय किए गए खर्च, बचत या निवेश की शर्तें जांचें। किसी लेन देन में अपनी प्रतिबद्धता का अर्थ साफ समझना अहम होगा। केतु की बारीकी पकड़ने वाली समझ का इस्तेमाल रकम और भुगतान की शर्तें पढ़ने में करें। आय के आधार पर लंबी जिम्मेदारी उठाने की गुंजाइश परखें। पुराना फैसला बदलना हो तो पहले उसका खर्च और असर जान लें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
जीवन के बड़े सवालों पर लगातार सोचना भारी लगे तो विचारों को लिखकर कुछ देर के लिए समेट दें। भविष्य की योजना में आराम और अपनी देखभाल की जगह भी तय करें। केतु का भीतर की ओर झुकाव हर बात को मन में दोहराने की आदत ना बने, इसका खयाल रखें। अपनी दिनचर्या के लिए ऐसा छोटा लक्ष्य चुनें जिसे निभाना सहज हो।
13 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 7 के जातक यदि हंसी-खुशी और गंभीर जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बनाते हैं और जरूरी काम नहीं टालते, तो उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। अपने स्वामी केतु देव की अंतर्दृष्टि और मित्र अंक 4 की व्यावहारिकता का समन्वय बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र