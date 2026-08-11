मूलांक 7 राशिफल 11 अगस्त 2026: भावनाओं में बहकर फैसला ना लें, पहले सच्चाई समझें
11 अगस्त 2026 का मूलांक 7 राशिफल भावनाओं और सच्चाई के बीच संतुलन का संकेत दे रहा है। प्रेम से सेहत तक का हाल जानिए। जल्दबाजी में फैसला ना लें और गहराई से समझें।
अंक 7 यानी 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 11 अगस्त 2026 का दिन गहरी सोच और संवेदनशीलता वाला है। केतु का प्रभाव भीतर झांकने और बात की तह तक जाने की आदत देता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 संवेदनशीलता को और बढ़ा रहे हैं। छोटी बात भी भीतर तक जा सकती है। हर बात का तुरंत जवाब ढूंढने के बजाय उसे थोड़ा बैठने दें। कल्पना और सच्चाई को अलग पहचानते चलें तो दिन बेहतर बीतेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
दिल नरम रहेगा इसलिए अपनों की परेशानी जल्दी महसूस होगी। केतु आपको कम बोलकर समझने की ताकत देता है, लेकिन सामने वाला आपकी चुप्पी को दूरी भी मान सकता है। रिश्तों में इस समय सुनना ज्यादा काम देगा। साथी परिवार या किसी करीबी की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुन लें। 2 की कोमल ऊर्जा लोगों को भावुक बना सकती है, इसलिए शब्द चुनकर बोलें। किसी पुराने मनमुटाव को नए नजरिये से देखने का मौका बन सकता है। समझ दिखाइए, लेकिन हर जिम्मेदारी अकेले अपने सिर मत लीजिए। नरम रहें, तो रिश्ते मजबूत होंगे।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी जांच-पड़ताल वाली आदत फायदा दे सकती है। कोई फाइल डेटा नोट्स या प्लान हो, उसमें छिपी कमी जल्दी पकड़ में आ सकती है। केतु का स्वभाव सीधा शोर नहीं करता वह चुपचाप गहराई में देखता है। यही गुण पढ़ाई और ऑफिस दोनों में काम आएगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में चर्चा हो सकती है। उन्हें सिर्फ नतीजे से मत तौलें पढ़ने का तरीका समझना ज्यादा जरूरी रहेगा। दिन की ऊर्जा सहयोग और धैर्य मांग रही है, इसलिए टीम या सीनियर से बात नरमी से रखें। बिजनेस में भी किसी बात के दो मतलब निकल रहे हों, तो लिखित साफ कर लेना बेहतर रहेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में दिमाग कई विकल्प दिखाएगा। हर विकल्प सही हो यह जरूरी नहीं। केतु अक्सर चमक से दूर रखकर असली बात दिखाता है, इसलिए किसी ऑफर फीस खरीद या साझेदारी में बारीक शर्तें देखना आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 की ऊर्जा भावुक भरोसा बढ़ा सकती है। इसी कारण किसी की बात सुनकर तुरंत हामी भरने के बजाय रकम समय और उपयोगिता को तौलें। घर या पढ़ाई से जुड़ा छोटा खर्च निकल सकता है। जरूरत और इच्छा का फर्क साफ रखेंगे, तो संतुलन बना रहेगा और गलत फैसले से बचेंगे।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
भावनाएं भीतर दबें, तो शरीर सुस्त और सिर भारी लग सकता है। आपके लिए थोड़ी एकांत जगह फायदेमंद रहेगी, जहां बिना शोर के मन ठहर सके। केतु वाले लोगों को शांत बैठकर सोचने से राहत मिलती है, लेकिन बहुत देर तक एक ही बात में डूबे रहना थका सकता है। गुनगुना पानी हल्की स्ट्रेचिंग और कुछ देर खुली हवा में बैठना अच्छा असर दे सकता है। नियमित आराम और शांत माहौल स्वास्थ्य को संतुलित रखेगा।
आज की सलाह है कि पहले बात को महसूस करें फिर ही अपना निष्कर्ष बनाएं। हर भावना को सच मानकर फैसला ना करें और अधूरी जानकारी पर आर्थिक हामी देने से बचें। सच्चाई समझकर आगे बढ़ें, तो दिन सही दिशा में जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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