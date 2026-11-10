मूलांक 7 राशिफल 10 नवंबर 2026: किस्मत के भरोसे न लें जोखिम, अधूरी तैयारी बढ़ा सकती है मुश्किलें
मूलांक 7 राशिफल 10 नवंबर 2026: आज किस्मत के भरोसे कोई जोखिम ना लें, अधूरी तैयारी नुकसान पहुंचा सकती है। जानिए स्वामी केतु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
दिन में किस्मत के भरोसे कोई जोखिम लेने का मन होगा। लगेगा कि ऊपर वाला सब संभाल लेगा, लेकिन अपनी तैयारी का हिस्सा आपको ही निभाना होगा। अंक 7 के स्वामी केतु भीतर की समझ और जांच की ओर ले जाते हैं। इसी गुण को फैसलों में जगह दें। 10 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके लिए तटस्थ है और भाग्यांक 4 मित्र है, इसलिए भरोसे के साथ ठोस तैयारी जोड़ना दिन का मुख्य संकेत है। काम की डेडलाइन पास हो तो अंतिम समय में सब ठीक होने की उम्मीद पर ना टिकें। बचा काम लिखें और अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लें। दबाव में आसान रास्ता आकर्षक लगेगा, इसलिए उसके असर को भी परखें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में यह सोच रहेगी कि रिश्ता मजबूत है तो अधूरी बात भी समझ ली जाएगी। पार्टनर से अपनी अपेक्षा साफ कहें, खासकर जब किसी साझा जिम्मेदारी पर सहमति बनानी हो। केतु का कम बोलने वाला स्वभाव आपको चुप रहने की ओर ले जाएगा, लेकिन यहां स्पष्ट जवाब देना उपयोगी रहेगा। परिवार में किसी काम का भरोसा दिलाने से पहले देखें कि आप उसे निभा पाएंगे या नहीं। अपनों को निराश करने की चिंता समझ में आती है। फिर भी अपनी सीमा बताने से तालमेल संभालना आसान रहेगा।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
पढ़ाई में केवल अनुमान के भरोसे तैयारी छोड़ने का आकर्षण रहेगा। जो हिस्सा कठिन लग रहा है, उसके लिए अभ्यास का छोटा लक्ष्य तय करें। ऑफिस में डेडलाइन देखते हुए यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि आखिरी घड़ी में कोई रास्ता निकल आएगा। काम के बाकी चरण और उपलब्ध साधन पहले जांचें। केतु की पड़ताल वाली प्रवृत्ति यहां उपयोगी है। बिजनेस में नया कदम उठाने से पहले उसकी जिम्मेदारी और संभावित नुकसान समझें। पेशेवर आगे बढ़ने की चाह स्वाभाविक है, पर अपनी तैयारी से बड़ा वादा करना दबाव बढ़ाएगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भाग्य के सहारे फायदा पाने का खयाल आकर्षित करेगा। इस भावना को लेनदेन का आधार ना बनाएं। आय का हिसाब तय रकम से रखें, उम्मीद में आने वाली रकम से नहीं। कोई वित्तीय प्रस्ताव सामने हो तो नुकसान की शर्त भी पढ़ें। केतु की जांच करने की क्षमता का इस्तेमाल दावों की पुष्टि में करें। खर्च या निवेश की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आस्था के साथ अपनी ओर से पूरी पड़ताल भी रखें।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी लेकर यह मानना ठीक नहीं होगा कि सब अपने आप संभल जाएगा। काम के बीच थकान महसूस हो तो अगला काम जोड़ने से पहले ठहरें। केतु का भीतर झांकने वाला गुण अपनी स्थिति पहचानने में मददगार रहेगा। कुछ मिनट शांत बैठकर देखें कि आपकी ऊर्जा कितनी है। उसी हिसाब से दिन का बाकी बोझ तय करें।
10 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 7 के जातकों को अपनी आत्मनिरीक्षण की क्षमता का सही प्रयोग करने की सलाह देता है। स्वामी केतु की सूक्ष्म दृष्टि और भाग्यांक 4 की व्यावहारिक स्थिरता के मेल से आप हर चुनौती पर विजय पा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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