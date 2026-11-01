मूलांक 7 राशिफल 1 नवंबर: आज समझ आएगा किससे रखनी है दूरी और किस पर करना है भरोसा
Mulank 7 Numerology 1 November 2026: केतु, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव। जानें मूलांक 7 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज समझ आएगा किससे रखनी है दूरी।
मन में हल्का सा साफपन महसूस हो सकता है। जैसे कोई बात भीतर से धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हो। अंक 7 पर केतु का असर आपको लोगों और हालात की परतें समझने की ताकत देता है। इसी वजह से किसी दोस्त, परिचित या अपने सर्कल की कमी अचानक साफ दिख सकती है। यह बात थोड़ी खल भी सकती है। 1 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपको अपने लिए खड़े होने का संकेत देता है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि दूरी भी सोच समझकर रखें। हर बात का बोझ अपने सिर लेने की जरूरत नहीं है। जहां बार बार समझाने पर भी फर्क ना पड़े, वहां पीछे हटना कमजोरी नहीं, समझदारी हो सकती है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी चुप नजर बहुत कुछ पकड़ लेती है। केतु का स्वभाव यही है कि आप शब्दों से ज्यादा इरादे पढ़ते हैं। अगर किसी करीबी की बात और व्यवहार में फर्क दिखे, तो मन दुखी हो सकता है। फिर भी तुरंत रिश्ता तोड़ने या कठोर बोलने से बात उलझ सकती है। जो रिश्ता सच में अपनेपन वाला है, उसमें साफ बात करना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में जरूरत से ज्यादा जांच पड़ताल सामने वाले को दूरी का संकेत दे सकती है। परिवार में भी हर कमी पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जरूरी बात चुनकर कहें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
कामकाज में आप छोटी गलती और छिपी कमजोरी जल्दी पकड़ सकते हैं। यही आपकी ताकत है। ऑफिस में किसी टीम सदस्य, पार्टनर या सहकर्मी की लापरवाही सामने आ सकती है। ऐसे में सारी जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय सीमा तय करना जरूरी रहेगा। मूलांक 1 पहल करवाएगा, लेकिन भाग्यांक 4 याद दिलाएगा कि काम सिस्टम से ही आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय नोट्स, डेटा और सोर्स दोबारा जांचने का है। बिजनेस में किसी की कही बात पर नहीं, लिखी हुई शर्त पर भरोसा करें। कम बोलकर ठोस काम करना आपके पक्ष में रहेगा।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में किसी और पर छोड़ा गया छोटा काम बाद में परेशानी दे सकता है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट, रसीद, नाम और रकम मिलाकर देखें। केतु आपको छिपी गड़बड़ी पकड़ने की समझ देता है, इसलिए संदेह हो तो दो मिनट एक्स्ट्रा जांच लें। उधार, साझा खर्च या दोस्ती में किया गया भुगतान साफ हिसाब के साथ रखें। मूलांक 1 अपने फैसले खुद लेने को कहेगा और भाग्यांक 4 रिकॉर्ड संभालने की सलाह देगा।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
भावनात्मक थकान शरीर पर जल्दी असर डाल सकती है। सिर भारी लगना, आंखों में बोझ या मन का खालीपन महसूस हो सकता है। थोड़ी देर शांत बैठना, हल्की स्ट्रेचिंग करना और तेज शोर से दूरी रखना राहत दे सकता है। केतु की ऊर्जा भीतर की तरफ ले जाती है, इसलिए कुछ समय अकेले बिताना आपके लिए ठीक रहेगा। जरूरी बात यह है कि मन की खिन्नता को पूरे दिन का रंग ना बनने दें।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 1 नवंबर 2026 का यह दिन अपने विवेक का प्रयोग करके व्यर्थ के बोझ से मुक्त होने का है। आज आपका शुभ अंक 4 है एवं शुभ रंग बैंगनी और सफेद रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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