मूलांक 7 अंकराशि 3 जुलाई 2026: आज किसी की सलाह तुरंत मानने के बजाय उसकी वजह समझें
Mulank 7 Prediction 3 July 2026: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। आज आपको कामकाज में किसी डेडलाइन के दबाव में शॉर्टकट लेने का मन बन सकता है। पढ़ें मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Mulank 7 Today Prediction 3 July 2026: ऑफिस या घर की किसी बात में आपसे राय मांगी जा सकती है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं होगा जितना पहले दिखेगा। कोई करीबी व्यक्ति अपने तरीके को सही बताकर आपको अपनी लाइन पर लाने की कोशिश कर सकता है। अंक 7 पर केतु का असर भीतर की सच्चाई को जल्दी पकड़ता है, इसलिए मन में हल्की खटक हो तो उसे नजरअंदाज न करें। 3 जुलाई 2026 का मूलांक 3 लोगों की बातों को जोर से सामने लाता है, जबकि भाग्यांक 2 साथ निभाने का दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में आप सिर्फ माहौल बचाने के लिए हां न कहें। कम बोलकर, साफ सोचकर और अपनी सीमा तय करके चलेंगे, तो बात संभल जाएगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय सबसे जरूरी बात यह रहेगी कि आप किसी अपने की पसंद और अपने सिद्धांत में फर्क पहचानें। प्रेम संबंध में सामने वाला आपको मनाने की कोशिश कर सकता है, पर हर बात मान लेना अपनापन नहीं होता। केतु का स्वभाव दूरी बनाकर सही तस्वीर देखने का है, और यही गुण आपको मदद देगा। परिवार में भी किसी सदस्य की बात सुनें, पर अपनी असहमति छिपाकर बाद में मन भारी न करें। शांत लहजे में कही गई सच्ची बात, बनावटी सहमति से बेहतर रहेगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में किसी डेडलाइन के दबाव में शॉर्टकट लेने का मन बन सकता है। जैसे कभी टीम में कोई कह दे कि फाइल बिना पूरी जांच के भेज दो, बाद में देख लेंगे। यही जगह है जहां अंक 7 की जांच पड़ताल काम आएगी। केतु आपको परत के नीचे की कमी दिखा सकता है। मूलांक 3 मीटिंग, प्रेजेंटेशन और बातचीत को तेज करेगा, इसलिए लोग अपनी बात मजबूत तरीके से रखेंगे। भाग्यांक 2 कहता है कि तालमेल जरूरी है, लेकिन तालमेल का मतलब गलत बात पर मुहर नहीं है। स्टूडेंट्स भी नोट्स, रेफरेंस और उत्तर की सच्चाई पर भरोसा रखें। दिखावे की तैयारी से ज्यादा पक्का काम आगे ले जाएगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में किसी दोस्त या करीबी की सलाह तुरंत मानने के बजाय उसकी वजह समझें। छोटी रकम हो या साझा खर्च, सिर्फ भरोसे के आधार पर फैसला लेना ठीक नहीं होगा। केतु का असर आपको छिपी शर्त या अधूरी जानकारी पकड़ने में मदद कर सकता है। अगर कोई खर्च आपके मन के खिलाफ लग रहा है, तो सिर्फ साथ निभाने के लिए हामी न भरें। साफ हिसाब और अपनी सीमा दोनों जरूरी रहेंगे।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन भीतर ही भीतर ज्यादा सोचता रहे तो सिर भारी लग सकता है या शरीर ढीला सा महसूस हो सकता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर अकेले बैठकर कागज पर अपने विचार लिखना फायदेमंद रहेगा। केतु का स्वभाव भीतर उतरने का है, इसलिए चुप्पी आपको कमजोर नहीं बल्कि साफ बना सकती है। हल्का भोजन और कुछ समय बिना शोर के बिताना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: काम की जल्दी में अधूरी जांच पर सहमति न दें। किसी करीबी के दबाव में अपने नियम न बदलें। सिर्फ माहौल बचाने के लिए हां कहना बाद में भारी पड़ सकता है।
आज की सलाह: जो बात भीतर खटक रही है, उसे साफ पहचानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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