मूलांक 7 राशिफल 7 नवंबर 2026: छोटी बात पर आएगा गुस्सा, जल्दबाजी में बिगड़ सकता है काम
मूलांक 7 राशिफल 7 नवंबर 2026: केतु देव और भाग्यांक 1 के प्रभाव से आज चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, जल्दबाजी से बचें। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
केतु के प्रभाव में छोटी बात भी आपको ज्यादा खलेगी और नाराजगी जल्दी उभरेगी। अपनी बात मनवाने का जोर रहेगा, इसलिए यह सावधानी से काम करने का दिन है। 7 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 1 है। यह मेल अंदर की समझ के साथ अपनी राय पर जोर देने की प्रवृत्ति उभारेगा। केतु की जांचने और कम बोलने की प्रकृति को उपयोगी दिशा दें। किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका पूरा संदर्भ समझें। बेचैनी में काम की गति बढ़ाना ठीक नहीं होगा। सुरक्षा के नियम हर हाल में मानें। मन खिन्न हो तो कुछ देर रुकना आपके लिए व्यावहारिक कदम रहेगा।
मूलांक 7 का लव राशिफल
परिवार की बातचीत में किसी की अधूरी बात सुनकर आपका मन खिन्न होगा। तुरंत जवाब देने की इच्छा भी तेज रहेगी। केतु से जुड़ा दूरी बनाने का स्वभाव ऐसी स्थिति में चुप्पी बढ़ाएगा, जबकि भीतर नाराजगी बनी रहेगी। पार्टनर से कहें कि आप बात समझना चाहते हैं और उन्हें पूरा बोलने दें। घर के किसी काम का तरीका तय करते हुए अपनी बात लागू कराने का दबाव ना डालें। मन उखड़ा हो तो बातचीत रोकने की वजह साफ बता दें, ताकि चुप्पी का गलत अर्थ ना निकले।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
पढ़ाई में कठिन सवाल या ऑफिस में काम की बारीकी आपको जल्दी झुंझलाएगी। केतु की जांच करने की क्षमता यहां उपयोगी है, बशर्ते आप गलती खोजते हुए खुद पर कठोर ना हों। अटके हिस्से को चिन्हित करके अगला चरण समझें। नौकरी में किसी प्रक्रिया को लंबा मानकर उसका सुरक्षा वाला हिस्सा ना छोड़ें। उपकरण या मशीन से जुड़े काम में तय निर्देशों का पालन करें। बिजनेस की चर्चा में अपनी शर्त मनवाने का दबाव बात को उलझाएगा। पेशेवर प्रगति के लिए काम की शुद्धता और सुरक्षित तरीका प्राथमिकता रखें।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसे की चर्चा में चिढ़ के कारण तुरंत भुगतान करने या सौदा तय करने का दबाव महसूस होगा। इस मनःस्थिति को पहचानें। केतु की परखने वाली प्रवृत्ति का उपयोग रकम और शर्तें जांचने में करें। आय, खरीदारी या निवेश से जुड़े फैसले नाराजगी में ना लें। लेनदेन करते समय प्राप्तकर्ता का विवरण और भुगतान की पुष्टि ध्यान से देखें। कोई प्रक्रिया समय ले रही हो तो सुरक्षा जांच छोड़कर उसे तेज करने की कोशिश ना करें।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
चिड़चिड़ापन बढ़े तो हाथ का काम सुरक्षित स्थिति में रोकें और कुछ देर सहज सांस लें। केतु की भीतर देखने वाली प्रकृति आपको अपनी बेचैनी पहचानने में मदद देगी। रसोई, सीढ़ियों या उपकरणों के पास ध्यान पूरे काम पर रखें। नाराजगी के बीच कई काम एक साथ उठाना टालें। सुरक्षा साधन और इस्तेमाल के निर्देश किसी भी स्थिति में अनदेखे ना करें।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 7 नवंबर 2026 का यह दिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने और किसी भी जल्दबाजी से बचते हुए काम को सुरक्षित तरीके से पूरा करने का है। आज आपका शुभ अंक 8 है एवं शुभ रंग बैंगनी और सफेद रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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