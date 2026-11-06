मूलांक 7 राशिफल 6 नवंबर: मन करेगा खुद को समझने का, जरूरी कामों में ना करें देरी
Mulank 7 Numerology 6 November 2026: केतु, मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव। जानें मूलांक 7 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज जरूरी कामों में नहीं करनी है देरी।
मन को शांत करने वाली बातों और आध्यात्मिक विषयों में रुचि उभरने की संभावना है। हालांकि फैसले लेने में उलझन और काम आगे बढ़ाने के उत्साह में कमी रह सकती है। आलस्य भी हावी होने की आशंका है। 6 नवंबर 2026 का मूलांक 6 आपके अंक 7 का मित्र है और भाग्यांक 9 है। इस मित्र संबंध के बीच केतु की भीतर झांकने और कुछ दूरी रखने की प्रवृत्ति पर ध्यान जाएगा। अपने मन की बात समझना अच्छा लगेगा, लेकिन किसी निष्कर्ष तक पहुंचना कठिन लग सकता है। खुद से बहुत ज्यादा काम की उम्मीद ना बांधें। जो काम अटका लगे, उसका छोटा हिस्सा चुनें। आध्यात्मिक पढ़ाई में रुचि बने तो उसे सहज जिज्ञासा की तरह जगह दें।
मूलांक 7 का लव राशिफल
अपनों के बीच भी कुछ देर चुप रहने का मन हो सकता है। केतु का कम बोलने वाला स्वभाव इस दूरी को बढ़ा सकता है। पार्टनर को बता दें कि आप अपने विचार समझने के लिए थोड़ी जगह चाहते हैं। शाम की चाय पर बातचीत में मन की उलझन सरल शब्दों में रखें। किसी साझा फैसले पर राय साफ ना हो तो सोचने का वक्त मांग लें। परिवार में आध्यात्मिक विषय पर चर्चा अच्छी लगेगी, पर हर सवाल का जवाब खोजने का दबाव ना लें।
मूलांक 7 का करियर राशिफल
काम शुरू करने या किसी विकल्प को चुनने में अटकाव की संभावना है। पढ़ाई में भी विषय सामने होने पर शुरुआत टालने का मन हो सकता है। केतु की जांच पड़ताल वाली खूबी का इस्तेमाल एक सवाल या एक काम को समझने में करें। ऑफिस में लंबी काम सूची भारी लगे तो अगला जरूरी कदम लिखें। बिजनेस की किसी चर्चा में निर्णय स्पष्ट ना हो तो बाकी सवाल अलग दर्ज करें। पेशेवर तरक्की के लिए तय अभ्यास में छोटा हिस्सा पूरा करना उपयोगी रहेगा। केवल सोचते रहने से काम आगे बढ़ाने की ऊर्जा और बंट सकती है।
मूलांक 7 का मनी राशिफल
पैसों से जुड़े विकल्पों पर मन टिकाना कठिन लग सकता है। आय, खर्च या निवेश की जानकारी देखते समय केतु की परखने वाली प्रवृत्ति उपयोगी रहेगी, मगर बार बार उसी बात में उलझने से बचें। किसी लेनदेन पर सहमति देनी हो तो पहले तय करें कि कौन सी जानकारी अधूरी है। आलस्य के कारण हिसाब दर्ज करना टालने का मन हो तो केवल रकम और तारीख लिख लें। आध्यात्मिक रुचि के लिए महंगी सामग्री खरीदने का दबाव ना लें।
मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा और सक्रियता में कमी महसूस होने की संभावना है। खुद को सुस्त कहकर कोसने से दिन और भारी लगेगा। अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी हल्की गतिविधि रखें। केतु की भीतर देखने वाली प्रवृत्ति को कुछ मिनट शांत बैठने में जगह दें। ध्यान या प्रार्थना में रुचि जागे तो सहज अभ्यास चुनें। उसे पूरा करने की एक और कठिन जिम्मेदारी ना बनाएं।
मूलांक 7 के जातकों के लिए 6 नवंबर 2026 का यह दिन आत्म-साक्षात्कार करने और अपने लंबित कार्यों को गति देने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग बैंगनी और सफेद रहेगा। आज के दिन के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम मानी गई है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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